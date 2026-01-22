“Separados indefinidamente”, la firme postura de Alianza Lima sobre la denuncia por abuso sexual contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña

La firme postura de Alianza Lima sobre la denuncia por abuso sexual contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña

El jueves 22 de enero trascendió una denuncia de alto impacto contra tres futbolistas de Alianza Lima por un presunto abuso sexual ocurrido durante la pretemporada del club en Uruguay. Los señalados en la causa son Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña.

De acuerdo con el testimonio presentado ante la Justicia, la joven argentina de 22 años relató que fue vulnerada en el hotel donde se alojaba el plantel ‘blanquiazul’ en Montevideo mientras participaba de la Serie de Río de la Plata 2026.

Tras la grave acusación, el cuadro victoriano tomó una drástica decisión contra los tres futbolistas. Confirmó que fueron separados del plantel a través de un comunicado. Además, precisó que se les abrió un procedimiento disciplinario.

“El club ha separado indefinidamente del primer equipo masculino a los futbolistas involucrados, a quienes se les ha iniciado un procedimiento disciplinario de acuerdo a nuestro reglamento interno“, se lee en primera instancia.

Luego se agregó: “Nuestra institución manifiesta su absoluta disposición para colaborar con las autoridades mientras se realizan las investigaciones correspondientes. Alianza Lima reafirma su compromiso absoluto con los valores que la sostienen: el respeto, la disciplina y la integridad”.

Comunicado de Alianza Lima

La grave denuncia contra Zambrano, Trauco y Peña

Tres futbolistas de Alianza Lima quedaron involucrados en una grave denuncia tras la acusación presentada por una joven argentina de 22 años. Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña fueron señalados en una causa por presunto abuso sexual, según la documentación judicial que trascendió en las últimas horas.

El hecho habría ocurrido en Montevideo durante la gira del club en Uruguay, donde el equipo dirigido por Pablo Guede participó en la Serie Río de la Plata 2026. De acuerdo con la denuncia, el incidente se produjo en el hotel Hyatt Centric, alojamiento de la delegación ‘blanquiazul’.

Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña denunciados por abuso sexual

La joven, quien ya conocía a Carlos Zambrano, relató que, tras compartir una cena, fue invitada junto a una amiga al hotel donde permanecían los jugadores. En ese contexto, señala la presentación judicial, ingresaron los otros dos futbolistas y se habría consumado el abuso sexual con acceso carnal. La denunciante manifestó que quedó en estado de shock y, por temor, decidió no formalizar la denuncia en territorio uruguayo.

La joven regresó de inmediato a Argentina, donde finalmente presentó la acusación ante las autoridades judiciales. El caso generó conmoción en el entorno de Alianza Lima y en el fútbol sudamericano, mientras la investigación continúa para esclarecer los hechos denunciados.

Las autoridades avanzan en la recopilación de pruebas y testimonios, y de momento no se han emitido declaraciones oficiales por parte del club ni de los futbolistas involucrados. La evolución del proceso judicial será clave para determinar las responsabilidades en un episodio que ha impactado al deporte nacional.