“¿Y Hernán Barcos era el problema, no?”, la ácida crítica de Pedro García sobre la denuncia contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco

"Donde hoy reina la indisciplina, se extraña más al que era disciplinado", señaló el periodista. (Video: Doble Punta)

Pedro García lanzó una dura reflexión en Doble Punta, su programa en YouTube, luego de conocerse la grave denuncia contra tres futbolistas de Alianza Lima: Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco. El periodista cuestionó enfáticamente la salida del argentino Hernán Barcos del club y subrayó la diferencia que su presencia marcaba dentro del vestuario, especialmente en momentos donde la disciplina y el liderazgo parecen haberse perdido.

El escándalo estalló tras la denuncia de una joven argentina de veintidós años, quien acusó a los tres jugadores de un presunto delito de abuso sexual durante la reciente gira del club en Montevideo. El hecho habría ocurrido en el contexto de la Serie Río de la Plata 2026, donde el equipo dirigido por Pablo Guede participó como parte de su pretemporada. Ante la gravedad del caso, la institución decidió separar indefinidamente a los implicados y abrir un proceso disciplinario interno.

Pedro García no dudó en comparar la situación actual del club con el tiempo en que Hernán Barcos portaba la camiseta ‘blanquiazul’. “¿Y Barcos era el problema, no? Y Barcos era el problema... Lo dije en diciembre, cuando se especulaba, que sería un error que Barcos salga del equipo. Más allá de cualquier consideración, él es todo lo que está bien en Alianza Lima. Es disciplina, estadística y referencia”, afirmó Pedro García en un tono crítico.

El periodista también se refirió a los cuestionamientos que algunos aficionados realizaron sobre la continuidad del delantero argentino: “Qué importa que otros digan que es ‘soplete’. Él tiene títulos, goles, liderazgo... ¡tenlo dentro!”. Para García, la salida de Barcos dejó un vacío en la estructura de valores del plantel, algo que, a su juicio, hoy se evidencia de manera dolorosa. “Donde hoy reina la indisciplina, se extraña más al que era disciplinado. Muy mala esta última de Barcos. Tenía todo lo que el escudo pide”, agregó.

El impacto de la ausencia de Barcos también fue resaltado en relación con las decisiones administrativas del club. El periodista recordó que Fernando Cabada, administrador de Alianza Lima, había considerado la posibilidad de ofrecerle al delantero un cargo en la dirigencia. “Cabada dijo que le habían ofrecido a Barcos alguna gerencia administrativa o algo. Si se hubiese quedado, hoy estaría decidiendo la salida de los jugadores que fueron sus compañeros”, señaló Pedro García.

Golpe en la interna de Alianza Lima

Mientras tanto, la directiva de Alianza Lima atraviesa una de sus crisis más difíciles en los últimos años. La denuncia presentada en la justicia argentina involucra directamente a miembros del primer equipo, y ha obligado al club a tomar medidas drásticas. La decisión de apartar de manera indefinida a Zambrano, Peña y Trauco, así como el inicio del proceso disciplinario, busca salvaguardar la imagen institucional y responder ante la opinión pública.

El caso ha abierto un intenso debate entre los hinchas y los medios deportivos peruanos sobre la gestión del plantel y los criterios de disciplina interna. Para muchos, la ausencia de referentes positivos como Barcos se traduce en una mayor vulnerabilidad ante situaciones que afectan el clima de convivencia y el rendimiento deportivo.

Jorge Zúñiga se mostró dolido por el desenlace del club 'blanquiazul' en la Liga 1 2025 y habló de la posibilidad de que el 'Pirata' siga en la institución. (Video: José Varela)

La situación también pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y respuesta ante conductas inapropiadas fuera del campo. El club, que en los últimos años había apostado por la solidez deportiva y la proyección internacional, enfrenta ahora el desafío de reconstruir la confianza en el grupo y restablecer los valores que históricamente han identificado a la institución.

Mientras prosigue la investigación judicial en Argentina, la incertidumbre rodea el futuro de los futbolistas involucrados y el impacto que el caso tendrá en el desarrollo de la temporada. El mensaje de Pedro García resuena con fuerza en medio de la crisis: “Donde hoy reina la indisciplina, se extraña más al que era disciplinado”. Para buena parte de la afición, la pregunta planteada por el periodista refleja el sentimiento de pérdida y preocupación por el rumbo que ha tomado uno de los clubes más emblemáticos del fútbol peruano.