Barristas de Alianza Lima agredieron a Paolo Guerrero y Luis Advíncula en Matute tras denuncia contra Zambrano, Trauco y Peña

Los dos jugadores experimentados fueron golpeados dentro del estadio Alejandro luego de que sus compañeros sean acusados de abuso sexual en Argentina

Esto sucedió luego de conocerse la denuncia de abuso sexual contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco.

El jueves 22 de enero, Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco fueron denunciados por una joven argentina de abuso sexual en Argentina. Según el parte policial, esto habría ocurrido en el hotel de concentración de Alianza Lima durante su pequeña gira por Uruguay.

Luego de conocerse la noticia, un grupo de barristas ‘blanquiazules’ se acercaron al estadio Alejandro Villanueva y lograron ingresar a la fuerza, vulnerando la seguridad y llegando hasta la cancha, donde se encontraban los jugadores realizando el entrenamiento bajo las órdenes de Pablo Guede.

Los simpatizantes comenzaron a encarar a los futbolistas presentes, con insultos y amenazas. Además, de las agresiones verbales, golpearon a Paolo Guerrero y Luis Advíncula dentro de Matute. Esto según la información del periodista deportivo Michael Succar en el programa de Youtube llamado ‘Denganche’.

"Entre las personas afectadas por este acto de violencia, que rechazamos de manera categórica, se encuentran Luis Advíncula y Paolo Guerrero. Integrantes de la hinchada de Alianza ingresaron por la fuerza y agredieron a miembros de la institución“, expresó.

El otro trabajador de Alianza que fue violentado por el grupo de barristas fue Franco Navarro Mandayo, hijo de Franco Navarro y quien actualmente se desempeña como gerente deportivo de la institución de La Victoria. Hasta el momento, no se ha reportado el estado de los tres afectados.

Succar aprovechó el momento para enviar un mensaje a la calma y reflexión: "Quería hacer una breve mención sobre el tema de la violencia. La indisciplina es responsabilidad del club, y los hinchas tienen todo el derecho de expresar su descontento, abuchear, dejar de apoyar o pedir la salida de los jugadores. Lo que no corresponde bajo ninguna circunstancia es ingresar al club y agredir a las personas. En cuanto al otro caso, será la justicia quien debe intervenir“.

Cabe señalar que el grupo de simpatizantes de la escuadra ‘íntima’ ingresó al coloso deportivo en búsqueda de Sergio Peña, Carlos Zambrano y Miguel Trauco. Sin embargo, ninguno de los denunciados por abuso sexual se encontraba en el lugar.

La denuncia contra Zambrano, Trauco y Peña

Tres futbolistas de Alianza Lima enfrentan una denuncia grave presentada por una joven argentina de 22 años. Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña fueron señalados en un presunto caso de abuso sexual, lo que llevó al club peruano a apartarlos indefinidamente del primer equipo y a iniciarles un proceso disciplinario.

Según la documentación judicial, el hecho habría ocurrido en Montevideo durante la estadía del plantel ‘blanquiazul’ en Uruguay, donde disputaron la Serie Río de la Plata 2026 bajo la dirección de Pablo Guede. La denuncia especifica que el incidente se produjo en el hotel Hyatt Centric, lugar en el que se alojaba el equipo.

El relato indica que la joven ya conocía a Carlos Zambrano y, después de compartir una cena, fue invitada junto a una amiga al hotel donde estaban hospedados los jugadores. El documento señala que, en ese contexto, los otros dos futbolistas ingresaron a la habitación y se perpetró el abuso sexual con acceso carnal. La denunciante declaró que entró en estado de shock y, debido al temor, decidió no presentar la acusación en Uruguay. Optó por regresar de inmediato a Argentina, donde finalmente formalizó la denuncia ante las autoridades.

Tras la grave acusación, el cuadro victoriano tomó una drástica decisión contra los tres futbolistas. Confirmó que fueron separados del plantel a través de un comunicado. Además, precisó que se les abrió un procedimiento disciplinario. “El club ha separado indefinidamente del primer equipo masculino a los futbolistas involucrados, a quienes se les ha iniciado un procedimiento disciplinario de acuerdo a nuestro reglamento interno“.

