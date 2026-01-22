A que hora juega Alianza Lima vs Inter Miami: partido en Matute con Lionel Messi por la ‘Noche Blanquiazul’ 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Inter Miami: partido por 'Noche Blanquiazul' 2026 - Crédito: L1MAX.

Este sábado 24 de enero, Alianza Lima recibirá a Inter Miami en el estadio Alejandro Villanueva en la denominada ‘Noche Blanquiazul’ 2026. Este encuentro, de carácter amistoso, servirá como presentación oficial del plantel ‘íntimo’, que busca el campeonato nacional y la clasificación en la fase previa de la Copa Libertadores. Revisa los horarios del cotejo.

Lo que en la previa debería ser emoción y ansiedad para los hinchas, se convirtió en molestia e indignación. Esto porque la mañana del jueves 22 de enero despertaron con la lamentable noticia de una denuncia por abuso sexual contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco. Una joven de 22 años los señaló por hechos ocurridos en Uruguay, donde estuvo el equipo para su pretemporada.

Alianza Lima venía de disputar tres amistosos en Montevideo en la Serie Río de Plata. Primero cayó 2-1 frente a Independiente y luego, por el mismo marcador, ante a Unión. Así, obligado por despedirse con un triunfo, se midió con Colo Colo. Y así fue. Los peruanos superaron 3-2 en un partidazo lleno de emociones.

Pablo Guede, técnico de los ‘blanquiazules’, realizó muchas modificaciones en el certamen. Al menos en los dos primeros juegos, alineó dos onces distintos. Pero no solo eso, ya que probó jugadores en otras posiciones, como por ejemplo Gianfranco Chávez como volante central o Federico Girotti saliendo de la condición de ‘9’ para ir a la banda.

Recién ante la escuadra de Arturo Vidal pudo mantener a los habituales titulares y solo realizó algunos cambios. Y si bien el equipo no mostró un gran nivel, sí se puede mencionar a futbolistas que se destacaron en el campo de juego durante la pretemporada. El que está por encima de todos es, sin duda, Alan Cantero, quien marcó dos goles en los encuentros mencionados. Jairo Vélez es otro, aunque fue de menos a más. El podio lo cierra Paolo Guerrero.

El extremo puso el 3-2 con gran definición. (Video: ESPN)

A qué hora juega Alianza Lima vs Inter Miami por ‘Noche Blanquiazul’ 2026

Todo arranca a las 20:00 horas de Perú, Colombia, Ecuador y Estados Unidos (Miami). A las 21:00 horas de Venezuela y Bolivia. Y a las 22:00 horas de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil. Pero ojo, el choque podría cambiar de horario debido al complicado panorama por las denuncias de abuso sexual contra los jugadores de Alianza Lima.

Qué canal transmite Alianza Lima vs Inter Miami por ‘Noche Blanquiazul’ 2026

Debido a la importancia y magnitud del choque, habrá hasta tres canales que pasarán el Alianza Lima vs Inter Miami. Por señal abierta estará Latina Televisión para todo el país. Mientras que por cable están L1MAX e ESPN Internacional. Pero también puedes seguir el minuto a minuto de Infobae Perú a través del portal web.

Banner del Alianza Lima vs Inter Miami en Matute por la 'Noche Blanquiazul' 2026 - Crédito: Club Alianza Lima.

Denunciados no estarán con Alianza Lima en la ‘Noche Blanquiazul’ 2026

Tanto Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco fueron separados “indefinidamente” de Alianza Lima por el escándalo de abuso sexual. Así lo dio a conocer el club en un comunicado oficial que publicó en sus redes oficiales.

“Se les ha iniciado un procedimiento disciplinario de acuerdo a nuestro reglamento interno. Nuestra institución manifiesta su absoluta disposición para colaborar con las autoridades mientras se realizan las investigaciones correspondientes”, señalaron.

De este modo, los tres jugadores quedaron fueron del plantel y, por ende, no serán presentados en la ‘Noche Blanquiazul’ 2026. Los directivos no solo tendrán que resolver el caso desde su lado, sino también están obligados a buscar reemplazos.