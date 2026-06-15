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Conteo de las cámaras de senadores y diputados llegó al 100%: ¿Keiko Fujimori tendría todo el poder de ser presidenta?

El reparto final de escaños en el Congreso otorga a Fuerza Popular una posición dominante en ambas cámaras

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Peru's conservative presidential candidate Keiko Fujimori addresses the media, as vote counting continues in a tight presidential race between Fujimori and leftist candidate Roberto Sanchez, in Lima, Peru June 11, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque
Peru's conservative presidential candidate Keiko Fujimori addresses the media, as vote counting continues in a tight presidential race between Fujimori and leftist candidate Roberto Sanchez, in Lima, Peru June 11, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

El conteo oficial del 100% de actas para ambas cámaras del próximo Congreso bicameral confirma una amplia presencia de Fuerza Popular, agrupación encabezada por Keiko Fujimori, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.

Veintidós de los sesenta senadores pertenecen al grupo fujimorista, bloque que, según un análisis de El Foco, posee la capacidad de frenar o promover decisiones relevantes para el Estado, como una eventual vacancia presidencial o la elección de magistrados del Tribunal Constitucional.

Más de un tercio del Senado estará integrado por representantes de Fuerza Popular, situación que, en el caso de que Fujimori resulte electa tras el balotaje, podría brindarle respaldo frente a procedimientos de destitución y permitir una influencia significativa en la designación de autoridades estatales.

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La opción de conformar una alianza con Renovación Popular —partido que obtuvo ocho escaños— daría al fujimorismo la mitad de los votos en el Senado, lo que facilitaría el control del hemiciclo si logran sumar a un legislador adicional.

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Pese a este escenario, el excandidato presidencial y líder de esa formación, Rafael López Aliaga, expresó que ejercerá oposición desde el Parlamento bicameral. “Eso es lo que he criticado, esa derecha mercantilista, pero lo bueno es que en el Congreso sí podemos hacer el pare. ¿Vamos a gobernar para estos grupos de poder? Ni hablar”, declaró en una entrevista reciente.

Diputados

En la Cámara de Diputados, Fuerza Popular obtuvo representación en veinte jurisdicciones nacionales. Entre los distritos con mayor número de diputados del partido se encuentran Lima Metropolitana, Lima Provincias, Piura, Loreto, Pasco y Ucayali. Siete jurisdicciones carecen de diputados naranjas electos: Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Puno y Tacna.

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El perfil de los futuros senadores abarca figuras destacadas dentro del fujimorismo, como Miguel Ángel Torres, quien recibió la mayor cantidad de votos y es considerado uno de los colaboradores más cercanos a Fujimori.

También resultó electa Martha Chávez, conocida por su defensa del régimen de Alberto Fujimori y por haber afrontado investigaciones por enriquecimiento ilícito, así como Fernando Rospigliosi, exministro del Interior y hoy titular del Congreso, Martha Moyano, César Astudillo Salcedo y Alejandro Aguinaga.

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