‘Cristorata’ y más streamers peruanos reaccionaron a la muerte de youtuber Gaspi: “Una gran inspiración”

Murió Gaspi, el popular youtuber argentino: ‘Cristorata’ y más streamers peruanos reaccionaron a su muerte. IG

La comunidad digital de habla hispana se encuentra de luto tras conocerse la muerte de Gaspar Prim Díaz, más conocido como Gaspi, uno de los creadores de contenido más populares de Argentina.

El youtuber falleció este domingo 14 de junio de 2026 a los 23 años luego de un accidente de helicóptero ocurrido en Río de Janeiro, Brasil, donde también perdieron la vida otras cinco personas.

La noticia generó una inmediata ola de mensajes de despedida en redes sociales por parte de seguidores, colegas y figuras del streaming. Gaspi había logrado construir una de las comunidades más fieles de YouTube gracias a su humor irreverente, entrevistas callejeras improvisadas y una personalidad que mezclaba espontaneidad, absurdo y cercanía con el público.

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Con cerca de tres millones de suscriptores en su canal, se había convertido en una de las figuras más reconocidas de la nueva generación de creadores de contenido en Latinoamérica.

La reacción de Cristorata y los mensajes que se viralizaron en Perú

Entre los peruanos que reaccionaron estuvo Cristopher Puente Viena, conocido como 'Cristorata’, quien primero escribió: “¿Gaspi falleció? Dime qué es una broma!”.

Luego publicó un mensaje de despedida: “Gaspi fue gran inspiración en el formato de video que hacía en YouTube, nunca tuve la oportunidad de conocerlo. Descansa en paz!”.

En redes también circularon mensajes de usuarios que expresaron su conmoción y enviaron condolencias a los familiares de las víctimas.

Cristorata escribió dos mensajes tras conocerse la muerte de Gaspi: primero de incredulidad y luego de despedida.

Las despedidas de Coscu, Ibai y otros streamers

Las reacciones incluyeron a figuras del streaming y la creación de contenido en español. Coscu escribió: “Descansa en paz Gaspi. Cualquier persona que te conoció sabía que era un tipazo”.

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Ibai Llanos publicó: “Qué absoluta desgracia. Qué absoluta tristeza. Y qué mierda es esta vida a veces. No sé ni que decir. Descansa en paz, Gaspi. Un fuerte abrazo a toda la familia y amigos”.

También se pronunciaron Davoo Xeneize y Lautaro de Icampo (Lacobraa), con mensajes de duelo y recuerdos personales.

Los 'streamers' Ibai Llanos y Gaspi y la reacción del español en X a la muerte del argentino. / Youtube, montaje de Infobae

Qué se sabe del accidente en Río de Janeiro

La muerte del youtuber ha provocado una profunda conmoción entre sus seguidores, quienes recuerdan no solo sus videos más populares, sino también los momentos que compartió en distintos países de Latinoamérica.

Las circunstancias del accidente aéreo continúan siendo investigadas por las autoridades brasileñas. Según los primeros reportes, dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo sobre Río de Janeiro, provocando la muerte de todos sus ocupantes.

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Entre las víctimas se encontraba Gaspi, cuya partida deja un vacío en la comunidad digital hispanohablante. Mientras millones de seguidores alrededor del mundo lamentan su fallecimiento, en Perú queda el recuerdo de aquella jornada de bromas, sorpresas y caos por las calles de Lima.

Un recorrido que resumió perfectamente el estilo que convirtió a Gaspi en una figura única de internet: espontáneo, impredecible y capaz de conectar con cualquier persona que se cruzara en su camino.

(Instagram)