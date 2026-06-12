Hot Wheels Monster Trucks en Lima: vías de acceso al Estadio San Marcos y recomendaciones para el show

Hot Wheels Monster Trucks Live Glow-N-Fire 2026 llega por primera vez al Perú con un espectáculo internacional en el Estadio San Marcos y, si vas a asistir, conviene tener dos cosas claras antes de salir de casa: por dónde ingresar según tu zona y qué recomendaciones seguir para disfrutar el show sin contratiempos.
La puesta en escena incluye camiones gigantes, acrobacias, efectos especiales y una experiencia pensada para toda la familia.
A continuación, una guía práctica con vías de acceso, medidas de seguridad y consejos de preparación para el día del evento.
Vías de acceso al Estadio San Marcos: ingresa según tu zona
El ingreso al Estadio San Marcos se organiza por zonas, de acuerdo con la tribuna o tipo de entrada. Revisa tu ticket y ubica la ruta correcta:
PUBLICIDAD
Acceso por avenida Venezuela (ingreso peatonal, Puerta 1)
Este acceso aplica para:
- Tribuna Norte
- Tribuna Occidente
- Occidente lateral
- VIP Package OCL
- VIP Package Pullman
La organización indicó que el ingreso por avenida Venezuela es peatonal y se realiza por la Puerta 1 del Estadio San Marcos.
Acceso por avenida Amézaga (zonas de Oriente)
Este acceso aplica para Tribuna Oriente, dividida en:
- Oriente lateral
- Oriente central
- Oriente lateral (según la distribución del ticket)
Para estas zonas, el ingreso es por la avenida Amézaga.
Recomendaciones clave para el día del evento
Para tener una experiencia cómoda y segura, la organización difundió una lista de recomendaciones que conviene seguir, especialmente por la duración del show, la exposición al clima y el nivel de ruido:
- Usa bloqueador solar para proteger la piel durante el evento.
- Lleva gorra o sombrero para cubrirte del sol.
- No olvides un abrigo: la temperatura puede descender en la noche.
- Ten tu entrada lista y a la mano para mostrar el código QR.
- Llega con anticipación para evitar demoras en filas, controles y accesos por puerta.Seguridad durante el show
- Protégete durante la función: considera llevar tapaoídos (por el ruido de motores y efectos) y lentes de seguridad.
Objetos prohibidos: lo que no podrás ingresar
La organización señaló una restricción concreta: no se permite el ingreso de objetos punzocortantes. La recomendación es revisar bolsos y mochilas antes de salir para evitar retenciones o demoras en el control.
PUBLICIDAD
Qué verás en Glow-N-Fire 2026: camiones, acrobacias y efectos
El show Glow-N-Fire 2026 se presenta este 13 y 14 de junio en el Estadio San Marcos a las 6:00 pm como una experiencia de alto impacto con luces, sonido y pirotecnia.
Entre los “monstruos” anunciados para el espectáculo figuran: Mega Wrex, Tiger Shark, Gunkster, Bone Shaker, Bigfoot, Skelesaurus y Rhinomite.
El evento también incluye exhibiciones con pilotos de FMX (motocross freestyle), con acrobacias anunciadas como parte del atractivo central. Además, se informó la presencia de un dinosaurio robot gigante con efectos especiales, capaz de escupir fuego y aplastar autos dentro de la puesta en escena.
Entradas y canales oficiales
Las entradas están disponibles a través de Joinnus. Para información adicional sobre el tour internacional, se indicó el sitio oficial del espectáculo. Aún quedan entradas con precio general de las zonas Tribuna Norte a S/. 136.00 y VIP package Pullman S/. 818.00 y OCL S/. 709.00.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Funcionaria de Sunarp y trabajador de Sedapal: quiénes son las piezas clave de la presunta red del ‘Tío Luigi’ que despojó casas de fallecidos
La Fiscalía investiga a una presunta organización criminal acusada de apropiarse de inmuebles de personas fallecidas mediante documentación falsa
‘La Bella Luz’ reemplazará a Corazón Serrano en el festival ‘Vibra Perú 2026′
La orquesta confirmó con un video su presencia el 28 y 29 de julio en Arena 1 Park junto a Juanes, Gian Marco, Armonía 10 y más de 35 artistas.
Monique Pardo revive su caída en televisión y lanza una dura acusación contra Edson Dávila: "Esas personas deberían estar presas"
La artista volvió a comentar sobre el accidente ocurrido en 'El artista del año' asegurando que la plataforma donde estaba parada fue movida sin que ella lo supiera
Fondo de Seguro de Depósitos: cuánto dinero protege si quiebra una entidad financiera
La cobertura para los ahorristas aumentó a S/ 122.000 entre junio y agosto de 2026 e incluye tanto el capital depositado como los intereses generados hasta la fecha de intervención de la institución
Las últimas nueve actas de la segunda vuelta vienen de Yaquerana: así voto este distrito de Loreto en la primera vuelta
Con el conteo nacional al 98,254 %, Fuerza Popular y Juntos por el Perú mantienen una diferencia mínima, en un escenario que aún se considera de empate técnico
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD