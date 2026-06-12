Hot Wheels Monster Trucks en Lima: vías de acceso al Estadio San Marcos y recomendaciones para el show

Los camiones gigantes de Hot Wheels Monster Trucks Live llegarán al Estadio San Marcos con su espectáculo Glow-N-Fire 2026.

Hot Wheels Monster Trucks Live Glow-N-Fire 2026 llega por primera vez al Perú con un espectáculo internacional en el Estadio San Marcos y, si vas a asistir, conviene tener dos cosas claras antes de salir de casa: por dónde ingresar según tu zona y qué recomendaciones seguir para disfrutar el show sin contratiempos.

La puesta en escena incluye camiones gigantes, acrobacias, efectos especiales y una experiencia pensada para toda la familia.

A continuación, una guía práctica con vías de acceso, medidas de seguridad y consejos de preparación para el día del evento.

Vías de acceso al Estadio San Marcos: ingresa según tu zona

El ingreso al Estadio San Marcos se organiza por zonas, de acuerdo con la tribuna o tipo de entrada. Revisa tu ticket y ubica la ruta correcta:

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Acceso por avenida Venezuela (ingreso peatonal, Puerta 1)

Este acceso aplica para:

Tribuna Norte

Tribuna Occidente

Occidente lateral

VIP Package OCL

VIP Package Pullman

La organización indicó que el ingreso por avenida Venezuela es peatonal y se realiza por la Puerta 1 del Estadio San Marcos.

Acceso por avenida Amézaga (zonas de Oriente)

Este acceso aplica para Tribuna Oriente, dividida en:

Oriente lateral

Oriente central

Oriente lateral (según la distribución del ticket)

Para estas zonas, el ingreso es por la avenida Amézaga.

Hot Wheels Monster Trucks Live Glow-N-Fire 2026 se realizará en el Estadio San Marcos y el ingreso varía según la zona de tu entrada. IG

Recomendaciones clave para el día del evento

Para tener una experiencia cómoda y segura, la organización difundió una lista de recomendaciones que conviene seguir, especialmente por la duración del show, la exposición al clima y el nivel de ruido:

Usa bloqueador solar para proteger la piel durante el evento.

Lleva gorra o sombrero para cubrirte del sol.

No olvides un abrigo : la temperatura puede descender en la noche.

Ten tu entrada lista y a la mano para mostrar el código QR .

Llega con anticipación para evitar demoras en filas, controles y accesos por puerta.Seguridad durante el show

Protégete durante la función: considera llevar tapaoídos (por el ruido de motores y efectos) y lentes de seguridad.

Objetos prohibidos: lo que no podrás ingresar

La organización señaló una restricción concreta: no se permite el ingreso de objetos punzocortantes. La recomendación es revisar bolsos y mochilas antes de salir para evitar retenciones o demoras en el control.

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La organización recomienda llevar bloqueador, gorra, abrigo y protección auditiva para disfrutar el show con seguridad. IG

Qué verás en Glow-N-Fire 2026: camiones, acrobacias y efectos

El show Glow-N-Fire 2026 se presenta este 13 y 14 de junio en el Estadio San Marcos a las 6:00 pm como una experiencia de alto impacto con luces, sonido y pirotecnia.

Entre los “monstruos” anunciados para el espectáculo figuran: Mega Wrex, Tiger Shark, Gunkster, Bone Shaker, Bigfoot, Skelesaurus y Rhinomite.

El evento también incluye exhibiciones con pilotos de FMX (motocross freestyle), con acrobacias anunciadas como parte del atractivo central. Además, se informó la presencia de un dinosaurio robot gigante con efectos especiales, capaz de escupir fuego y aplastar autos dentro de la puesta en escena.

Entradas y canales oficiales

Las entradas están disponibles a través de Joinnus. Para información adicional sobre el tour internacional, se indicó el sitio oficial del espectáculo. Aún quedan entradas con precio general de las zonas Tribuna Norte a S/. 136.00 y VIP package Pullman S/. 818.00 y OCL S/. 709.00.

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Estos son los precios para el Hot Wheels Monster Trucks Live Glow-N-Fire en el Estadio San marcos en Joinnus.