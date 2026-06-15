Sereno es detenido con presunta banda “Los Sanguinarios del Norte Chico” por supuesto marcaje y asaltos en Lima

Detienen a un trabajador de serenazgo de Huaura durante un operativo policial contra una presunta banda dedicada al marcaje y reglaje. Facebook

La detención de un trabajador de serenazgo en la provincia de Huaura abrió una nueva línea de preocupación sobre la infiltración de presuntos actores vinculados a actividades delictivas en espacios relacionados con la seguridad ciudadana. El caso salió a la luz tras una intervención policial que permitió la captura de varias personas investigadas por delitos contra el patrimonio.

La operación se desarrolló en medio de las acciones que la Policía Nacional del Perú ejecuta contra organizaciones dedicadas al marcaje y reglaje en el norte chico. Según las autoridades, los investigados seguían a personas que retiraban importantes sumas de dinero de entidades financieras para posteriormente interceptarlas y despojarlas de sus pertenencias.

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Entre los intervenidos figura Jonathan Asunción Grandes, trabajador de serenazgo de la Municipalidad Provincial de Huaura, cuya presunta participación dentro de la organización criminal forma parte de las diligencias en curso. El hecho también involucra a una exserena y a otras personas que, de acuerdo con las investigaciones preliminares, mantenían vínculos con la presunta red delictiva.

Operativo policial permitió la captura de cinco investigados

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Cinco personas fueron capturadas, luego de un seguimiento policial tras el asalto a una adulta mayor que retiró dinero de una entidad financiera.

La intervención estuvo a cargo de agentes de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú, personal del Departamento de Investigación Criminal de Huacho y efectivos de la Comisaría de Cruz Blanca. De acuerdo con la información oficial, los agentes detectaron las acciones de los sospechosos cuando presuntamente se encontraban tras una víctima de la tercera edad que había retirado dinero de una entidad bancaria.

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El general Manuel Farías Zapata informó que la organización investigada sería la denominada “Los Sanguinarios del Norte Chico”, grupo que ya formaba parte de investigaciones por distintos hechos delictivos registrados en la provincia de Huaura.

Según explicó el jefe policial, los agentes seguían los movimientos de una mujer que presuntamente cumplía funciones de observación y selección de potenciales víctimas. Tras el retiro de dinero efectuado por una adulta mayor, los sospechosos concretaron el asalto y escaparon en un vehículo blanco.

La Policía inició una persecución y activó un operativo de bloqueo para impedir la fuga. Durante la intervención se produjo un intercambio de disparos que dejó a una persona herida. Como resultado, cinco personas fueron capturadas por las fuerzas del orden.

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Investigación apunta a una presunta estructura dedicada al marcaje

Durante sus declaraciones, el general Farías detalló que los detenidos afrontan investigaciones por delitos contra el patrimonio y contra la seguridad pública. Además, precisó que las autoridades recuperaron un arma de fuego y dinero en efectivo durante las acciones policiales.

Entre los intervenidos se encuentran Miguel Ángel Bringas Medina, conocido con el alias de “Rillo”; Yeison Antario Salinas Carrero, alias “Chancho”; Luis Miguel Ramírez, quien resultó herido en el brazo izquierdo; y Mayra Alexandra Huayta Huanca.

Farías indicó que las pesquisas buscan determinar el papel específico que cumplía cada integrante dentro de la organización. Respecto al trabajador de serenazgo detenido, señaló que las investigaciones deberán establecer si su función consistía en brindar apoyo para la contención de la víctima o facilitar la fuga de los demás implicados.

Presencia de personal de serenazgo genera preocupación

Uno de los aspectos que más atención despertó tras el operativo fue la presunta participación de trabajadores vinculados al serenazgo de Huaura.

Las investigaciones preliminares identificaron a Jonathan Asunción Grandes como trabajador activo de la Municipalidad Provincial de Huaura. Asimismo, se conoció que una exserena también figura entre las personas relacionadas con el caso.

El regidor César Atalaya pidió esperar los resultados de las investigaciones policiales y fiscales antes de emitir conclusiones sobre las responsabilidades individuales. Sin embargo, reconoció la gravedad de la situación por tratarse de una persona vinculada al sistema de seguridad ciudadana.

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“Vamos a esperar el proceso de investigación de la Policía Nacional del Perú. Vamos a esperar el proceso de investigación de la fiscalía”, manifestó Atalaya. El concejal añadió que, de comprobarse responsabilidades, la Municipalidad Provincial de Huaura deberá adoptar las medidas correspondientes a través de sus áreas competentes.

Municipalidad inició acciones por abandono de servicio

Cinco personas fueron capturadas, luego de un seguimiento policial tras el asalto a una adulta mayor que retiró dinero de una entidad financiera.

El subgerente de Seguridad Ciudadana, Alfredo Valverde, informó que Jonathan Asunción Grandes cumplía funciones como operador de una camioneta de patrullaje integrado el día de los hechos.

Según explicó, el trabajador solicitó autorización para retirarse de su servicio tras comunicar que un familiar se encontraba delicado de salud. La supervisora de turno negó el permiso debido a que el procedimiento exigía trámites formales para autorizar la salida.

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Valverde señaló que, pese a la negativa, el sereno abandonó su puesto aproximadamente a las 11:20 de la mañana. El funcionario precisó que el trabajador dejó la unidad de patrullaje sin autorización y tampoco retornó posteriormente a sus labores.

“Nosotros nos vamos por el abandono de servicio, porque lo otro es una investigación que tiene que ver ya la policía, digamos, las autoridades competentes”, sostuvo el subgerente.

El funcionario también recordó que el trabajador mantenía vínculo laboral con la municipalidad debido a una reposición judicial, situación que limitaba la adopción inmediata de determinadas medidas administrativas. Mientras tanto, la Policía Nacional, el Ministerio Público y las demás autoridades continúan con las investigaciones para determinar el grado de participación de cada uno de los intervenidos en los hechos registrados en la provincia de Huaura.

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