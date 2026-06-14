Tabla de posiciones del Mundial 2026, Grupo F con Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez

Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez conforman el Grupo F.

El grupo F del Mundial 2026 es, sobre el papel, uno de los más equilibrados del torneo. Lo integran Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez: cuatro selecciones con identidades futbolísticas distintas, historiales mundialistas respetables y la convicción compartida de que tienen opciones reales de avanzar a las rondas eliminatorias. Este domingo 14 de junio, las cuatro debutan y la tabla de posiciones comienza a escribirse.

Países Bajos: la defensa más sólida del grupo y el regreso de Depay

Países Bajos llega al Mundial 2026 como el octavo favorito al título y como el candidato más claro a liderar el grupo F. El técnico Ronald Koeman armó un equipo que no tiene la potencia ofensiva de generaciones anteriores —la ausencia de Xavi Simons por lesión es la baja más sensible— pero que compensa con una defensa de primer nivel mundial.

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Virgil van Dijk lidera una zaga que también incluye a Jurriën Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham) y Denzel Dumfries (Inter, a punto de incorporarse al Real Madrid). En el mediocampo, Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong y Tijjani Reijnders conforman una línea de calidad técnica y experiencia. Y en ataque, la gran noticia del sábado fue la confirmación de Koeman: Memphis Depay “está en forma” y podría ser titular ante Japón.

El máximo goleador histórico de la selección neerlandesa con 55 tantos llegó al torneo con escaso rodaje tras dos meses de baja por lesión, pero su talento es innegociable. “Es un jugador importante, lo ha sido desde hace mucho tiempo y es una pieza clave para buscar el éxito en este Mundial”, señaló Koeman.

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Países Bajos tiene historia de respaldo —tres finales mundialistas (1974, 1978 y 2010)— y una motivación clara: en Qatar 2022 cayó en cuartos de final ante Argentina. Koeman lo resumió con precisión: “Puede que no seamos un país grande geográficamente, pero siempre estamos presentes en los grandes torneos y nos exigimos mucho”.

Selección de Países Bajos

Japón: sin Endo ni Mitoma, pero con Kubo y Ueda como referencias

Japón llega al torneo con dos bajas de peso que condicionan sus aspiraciones. Wataru Endo, capitán y figura del Liverpool, no pudo recuperarse de una lesión en el pie y anunció su retiro de la selección a los 33 años. Kaoru Mitoma, extremo del Brighton, también quedó fuera por problemas en los isquiotibiales. Dos ausencias que el técnico Hajime Moriyasu tendrá que gestionar en el debut ante Países Bajos.

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Sin embargo, los Samuráis Azules no llegan al torneo en mal estado. En marzo derrotaron a Inglaterra en Wembley, y su plantilla —compuesta casi íntegramente por jugadores que militan en ligas europeas— tiene el nivel para competir. Takefusa Kubo (Real Sociedad) y Ayase Ueda (Feyenoord, ganador de la Bota de Oro de la Eredivisie con 25 goles en 31 partidos) son los grandes referentes ofensivos.

“Tenemos disciplina, calidad y un buen grupo. Podremos ir más lejos que en el anterior Mundial”, declaró Kubo. Japón llega al puesto 18 del ranking FIFA y a su octava Copa del Mundo consecutiva.

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Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Entrenamiento de Japón - Universidad Metodista del Sur, Dallas, Texas, EEUU - 13 de junio de 2026. Vista general durante el entrenamiento de la selección japonesa de fútbol. REUTERS/Issei Kato

Suecia: la dupla Isak-Gyökeres como mayor amenaza del grupo

Suecia regresa a un Mundial después de ocho años de ausencia y lo hace con uno de los ataques más letales del torneo. Alexander Isak (Newcastle) y Viktor Gyökeres (Sporting de Lisboa) forman una dupla ofensiva que cualquier defensa del mundo teme. A ellos se suma la velocidad de Anthony Elanga por las bandas.

La clasificación no fue sencilla: los suecos no consiguieron el boleto por la vía directa y necesitaron la repesca de la Liga de Naciones. Fue Gyökeres quien marcó el gol de la victoria ante Polonia a los 88 minutos para sellar el pase. El técnico Graham Potter, que asumió el cargo en noviembre, condujo al equipo en ese tramo decisivo y ahora afronta el reto de guiarlo en el grupo más exigente que les ha tocado.

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Suecia llega con 13 participaciones mundialistas —fue finalista en 1958— y con la convicción de que su poder ofensivo puede marcar diferencias contra cualquier rival del grupo.

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Entrenamiento de Suecia - Estadio FC Dallas, Frisco, Texas, EE. UU. - 9 de junio de 2026 Herman Johansson de Suecia durante el entrenamiento IMÁGENES vía Reuters/Tim Heitman

Túnez: sin goles en contra y el sueño de la fase eliminatoria

Túnez es el equipo menos favorecido del grupo F sobre el papel, pero llega con credenciales que merecen respeto. Clasificó al torneo con nueve victorias y un empate en la fase africana, marcando 22 goles y sin conceder ninguno: el mejor registro defensivo de toda la clasificación de la CAF.

En Qatar 2022 derrotó a Francia, la campeona del mundo, en la fase de grupos. Y su historial mundialista —siete participaciones— incluye actuaciones que han puesto en aprietos a rivales de mayor tradición.

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El técnico Sabri Lamouchi, que asumió en enero, apuesta por una línea defensiva de cuatro y por dar protagonismo a una nueva generación de futbolistas. El gran objetivo de Túnez es alcanzar por primera vez la fase eliminatoria, y el nuevo formato de 48 equipos —con ocho de los mejores terceros clasificados avanzando a los dieciseisavos— puede jugar a su favor: una sola victoria podría ser suficiente para mantener vivo el sueño.

Suecia vs Túnez EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 1 del Mundial 2026.

Lo que está en juego: el factor del nuevo formato

El grupo F tiene una particularidad estratégica que los analistas ya señalan. En el nuevo formato ampliado del Mundial 2026, terminar segundo en el grupo podría implicar un cruce con Brasil en los dieciseisavos de final, lo que convierte el primer puesto en un objetivo de alto valor para todas las selecciones. Ese incentivo adicional puede hacer que la lucha por la cima del grupo sea especialmente intensa desde el primer partido.

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