¿Quién lo banca?

Javier Milei, Karina Milei y Manuel Adorni

“Querían a Manuel Adorni explicando todo otra vez. Aquí lo tienen. Su transparencia al exponer su patrimonio real demuestra la superioridad moral de los argentinos de bien. Se les terminó el apriete”.

En las horas posteriores a la presentación de la declaración jurada por parte de Manuel Adorni, y al hipnótico reportaje que concedió el miércoles, casi ningún funcionario o funcionaria opinó sobre el tema. Salvo una. Por alguna razón -su cuenta de X tal vez no es revisada a menudo por el periodismo- esa opinión no trascendió. Pero tiene mucha relevancia porque su autora es Karina Milei, una de las dos personas más poderosas del Gobierno. Ese tuit no es el único que emitió en estas horas febriles. Además ese tuit es la última expresión de una historia que ya lleva tres meses: el apoyo consistente, tenaz, en toda la línea a Manuel Adorni por parte de los hermanos Milei. La idea de que Adorni los puede haber engañado se disipa ante la mera enunciación de los hechos. Depende de quién los mire en detalle podrá ver en ellos un sólido espíritu de cuerpo o la preocupante extensión de una gangrena.

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Karina Milei salió a respaldar a Manuel Adorni

El 12 de marzo, hace exactamente tres meses, se produjo la primera expresión colectiva de solidaridad con Adorni. En pocos minutos, como si lo hubieran pactado, o como si bajara para todos una orden celestial, se produjo una lluvia de tuits. “¡Te banco fuerte, @madorni!!!¡Espalda con espalda!”, escribió el diputado Luis Petri. “No es gratis ser el gobierno que efectivamente está terminando con el modelo empobrecedor que destruyó nuestro país…Todo mi apoyo para @madorni”, se sumó el asesor presidencial Santiago Caputo. “Ayer, hoy y siempre junto a Manuel Adorni. Espalda con espalda frente a tantos burdos ataques mediáticos”, agregó Martín Menem.

En esas horas del jueves 12 de marzo, la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello publicó en la red X una foto en la que aparece junto al jefe de Gabinete. En la imagen, los dos sonríen, con cierta complicidad. Él muestra los pulgares hacia arriba. Ella lleva un vestido color morado, que combina con la corbata de él.

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“¡Siempre juntos!”, escribió Petovello.

Al rato, el ministro de Economía, Luis Caputo, comentó:

“¡Pero claro…!”.

Sandra Pettovello y Manuel Adorni

El presidente Javier Milei no podía ser menos: “¡¡¡ÁNIMO Manuel Adorni!!!". Y, por supuesto, su hermana Karina: “Mi apoyo total e incondicional a Manuel Adorni frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre con vos”.

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Por entonces, sólo se conocía que la señora de Adorni había viajado a los Estados Unidos en avión presidencial, que además había comprado un pasaje de cinco mil dólares para ese mismo tramo y que la familia Adorni había viajado a Punta del Este en avión privado. La palabra de moda era “deslomado”, que el propio Adorni había utilizado para describir el esfuerzo que realizaba en la gira presidencial.

Las expresiones de apoyo volvieron a florecer el 25 de marzo luego de la accidentada conferencia de prensa del jefe de Gabinete, a la que concurrió acompañado por casi todo el Gabinete. Pero la expresión máxima de solidaridad y respaldo ocurrió el 29 de abril, cuando Adorni fue al Congreso, acompañado por el presidente Javier Milei quien, al entrar y al salir, insultó a colegas que le preguntaron educadamente sobre el escándalo. “’¡¡¡Chorrosssss!!! ¡¡¡Ustedes son los chorrossssss!!!”.

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Desde el palco, Milei acusó a Myriam Bregman por los crímenes del estalinismo (¿?) y se puso de pie varias veces para gritar, a voz en cuello, “¡¡¡Vamos Manuel!!!!”. Cuando el Presidente hacía eso, detrás suyo, en el mismo palco, se paraban, gritaban y aplaudían Karina Milei, Luis Caputo –presente en todos y cada uno de los gestos de apoyo—y Sandra Pettovello. Todos ellos se sumaron al cantito que emergió desde el bloque de La Libertad Avanza en el recinto: “Adooorniiii, Adorrrni...”.

Manuel Adorni se abraza con Luis Caputo, ante la mirada de Santiago Caputo y Karina Milei

A esas alturas ya se conocían los datos de los vuelos, el departamento de Caballito, la casa de Indio Cuá, los contratos en la televisión pública, pero todavía no habían aparecido en escena las jubiladas, la escribana, la cascada, las reformas, el arquitecto que contó cuánto costaron, las llamadas para intentar que nadie cuente lo que pasó ante un juez y mucho menos la explicación que brindó el miércoles por la noche. Pese a todo ello, Adorni se sacó una foto con todo el Gabinete, que otra vez se había trasladado en masa al Congreso, por orden de los Milei. En la foto se ve al Presidente, rodeado por Karina Milei y por una Patricia Bullrich deseosa por salir en la imagen pegada al jefe de Estado. Además: Luis Caputo, Mario Lugones, Santiago Caputo, Martín Menem, Sandra Petovello, Federico Sturzenegger, Alejandra Monteoliva. Y otra foto con todos ellos y el bloque completo.

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Así como los jueces sólo hablan a través de sus sentencias, la Secretaria General solo lo hace a través de su cuenta de X. Recorrerla es un material riquísimo para conocer sus opiniones, sus estados de ánimo y su escala de valores, quiénes son sus amigos y cómo trata a sus enemigos. Lo que sigue son solo algunos ejemplos.

El 25 de marzo el periodista Nelson Castro opinó: “El costo político es fuerte para el Gobierno. Es muy impactante. Hace acordar mucho al caso Espert…si esto hubiera pasado con el kirchnerismo, ¿Qué estarían diciendo Milei, Manuel Adorni? Tiene que irse…”. Karina Milei comentó en X: “Nelson Castro haciendo diagnóstico a distancia, capítulo un millón. Lo que le pasa al doctor es que no se banca que Manuel Adorni tenga más credibilidad que su panel de pauteros. Si la casta periodística se pone nerviosa, es porque vamos por el buen camino”.

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“Manuel Adorni demostró que no se arrodilla ante quienes extrañan la pauta. Domada histórica”, escribió Karina, luego de la conferencia de prensa en la que Adorni exigió que le pidieran perdón. Y luego: “Bolsos, pauta y corrupción versus transparencia, datos y laburo. Manuel Adorni les recordó de dónde vienen. No aceptamos sermones de los cómplices del saqueo. La vara está alta y no bajamos”. Y minutos después: “Manuel Adorni y una frase que ningún funcionario de los últimos veinte años podría decir sin que se le caiga la cara. Se terminó la era en la que los políticos se enriquecían en las sombras”.

El 26 de marzo, Manuel Adorni colgó una foto junto a Patricia Bullrich, cuando aún sonreían juntos. “Dos pilares del gobierno de Milei: Patricia Bullrich y Manuel Adorni repasando la agenda legislativa del año bisagra. El cambio no se negocia. Fin”, comentó ella. El primero de abril, Adorni visitó la quinta de Olivos. Karina: “Operaron la renuncia, se ilusionaron con el caos y terminaron domados como siempre. Javier Milei y Manuel Adorni juntos en Olivos. La casta periodística y el zurdaje están en terapia intensiva. Hay jefe de Gabinete para rato”. El 2 de abril, durante el homenaje a los caídos en Malvinas, Milei y Adorni se confundieron en un largo abrazo. “Manuel Adorni es un soldado de la primera hora en esta batalla por la libertad. El abrazo de Javier Milei representa la confianza y el compromiso de quienes no van a dar ni un paso atrás por la Patria”.

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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la senadora de LLA, Patricia Bullrich

El 13 de abril, la Secretaria General colgó una foto con el jefe de Gabinete. “Espalda con espalda contra la casta y los operadores de siempre”. El 24 Adorni tuiteó: “El tiempo es un juez tan sabio que no sentencia de inmediato. Pero al final da la razón a quien la tiene”. Ella comentó: “La casta podrá operar, ensuciar o mentir, pero la verdad siempre prevalece. En la Argentina que estamos construyendo, la justicia siempre llega”.

El 29 de abril, cuando Adorni concurrió al Congreso, fue uno de los días en que @eljefe estuvo más activa. "¡Ovación para un guerrero de la libertad! Vamos, Manuel Adorni!!!”, tuiteó ella. Luego subió una foto con Adorni y Petovello: “Libertad!!! VLLC!!!”. Su cuenta de X se puebla en esas horas con imágenes de Adorni llegando al Congreso muy sonriente, rodeado de diputados, senadores, y toda la plana mayor de La Libertad Avanza.

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A mediados de mayo, Karina Milei dedicó su energía también a defender a Jose Luis Espert. En esos días había trascendido que Fred Machado, el donante de Espert, había llegado a un acuerdo en los Estados Unidos para ser acusado de lavador de dinero y no de narco. Karina Milei retuitea entonces un texto de su hermano que arranca así: “Periodistas de mierda. A Espert le destruyeron la reputación lo empujaron al ostracismo y quisieron convertirlo en un criminal mediante una operación mediática y política infame”. Al día siguiente, el Presidente escribió: “¿A quien carajo se le ocurre que a los 58 años y después de toda una vida exitosa de trabajo en el sector privado, Espert entra en política para lavar dinero del narcotráfico?”. Su hermana respondió: “Solo al periodismo pautero y mentiroso”.

La ultima intervención televisiva de Adorni se produjo el miércoles pasado con los resultados consabidos. Casi nadie del Gobierno habló después de eso. Pero mientras el país entero se estremecía, divertía, indignaba, regodeaba con la historia del pen drive y el medio millón de dólares, Karina se expresó por su cuenta de X. “Manuel Adorni dijo todo y el tribunal mediático se retuerce ante el éxito del mejor gobierno de la historia”, escribió. “Querían a Manuel Adorni explicando todo otra vez. Aquí lo tienen. Su transparencia al exponer su patrimonio real demuestra la superioridad moral de los argentinos de bien. Se les terminó el apriete. Aquí no se esconden bolsos ni quioscos estatales”.

En las redes, mientras tanto, circulaba también un video de un antiguo reportaje al Presidente, realizado por Franco Mercuriali en la Casa Rosada. Allí, Milei, sentado en la punta de su silla, aparecía realmente muy enfático. Fue el 30 de junio de 2024, seis meses después de asumir, cuando todo le sonreía.

Milei dijo, entonces:

“Cada vez que hubo una sospecha barra sombra de corrupción sobre algún miembro del gobierno fue eyectado absolutamente. Yo si encuentro a alguien que pone la mano en la lata no tengo ningún problema con ponerle un cañonazo en la cabeza. El que las hace las paga. Casi que sería un esquema persa. Te agarro robando y te corto la mano. Las denuncias pueden existir. Pero no voy a cubrir a ninguno. Le pongo un torpedo en la cabeza al que sea. No me importa nada. Mi compromiso es con los argentinos. Yo tome un compromiso con los argentinos. Soy un outsider. No me siento parte de la política. Me siento parte de los argentinos. Y voy a hacer lo que me piden los argentinos”.

Altri tempi.