Nuevo horario de Alianza Lima vs Inter Miami: partido por la ‘Noche ‘Blanquiazul’ 2026 sufrió cambio de último momento

La Noche Blanquiazul 2026 cuenta con un nuevo horario. - Crédito: Alianza Lima

La Noche Blanquiazul 2026, evento de presentación anual de Alianza Lima delante de su público en Matute, sufrirá una pequeña modificación en el organigrama. El partido, ahora, contará con un nuevo horario aprobado por el Inter Miami, rival designado a abrir fuegos el próximo sábado 24 de enero.

Atrás quedó la realización para las 20:00 horas, porque el juego de exhibición se moverá a las 17:00 horas. De tal manera que el silbatazo inicial del choque, que dará inicio al camino oficial de los ‘íntimos’ en el 2026, se dará alrededor de la caída de la tarde junto al público local.

Alianza Lima recibe a Inter Miami en un partido histórico a celebrarse en Matute. - Crédito: Difusión

No hay una explicación convincente detrás del anuncio oficial de Alianza Lima de la variación de la hora del envite, aunque se presume que el Inter Miami exhortó esa decisión, considerando que tras su aparición deberá volar lo más pronto posible al sur de Florida, en Estados Unidos.

En cualquier caso, el cambio de horario le permitirá a la Policía Nacional del Perú (PNP) tener un mejor control tanto en los exteriores como interiores del estadio Alejandro Villanueva, considerando además que sobre la noche se llevará a cabo la Noche Crema, show de presentación de Universitario en Ate.

El sábado 24 de enero, en Matute, se desarrollará un partido histórico con Leo Messi como protagonista. | VIDEO: Alianza Play

Alianza Lima espera contar con un importante apoyo en las cuatro graderías de Matute, aunque la afluencia de público dista demasiado de las proyecciones iniciales a causa de los precios elevados de los boletos. Para ese caso, se llegó a un acuerdo con la productora para aplicar descuentos, que, tal vez, motiven a una compra inmediata a través de la plataforma Joinnus.

El conjunto de La Victoria llega a este esperado compromiso después de haber afrontado tres examinatorios de alto rigor en la Serie Río de La Plata, en Montevideo: cayó ante Independiente y Unión de Santa Fe, pero se recuperó superando a Colo Colo.

Alan Cantero descolló en la Serie Río de La Plata con dos goles y una asistencia. - Crédito: Alianza Lima

Comunicado Oficial

Los organizadores del evento futbolístico entre Alianza Lima vs Inter Miami informan al público que, por criterios de seguridad y logística, establecidos en coordinación con las autoridades competentes, el nuevo horario oficial en que se jugará el partido, como actividad, principal, será a las 5:00 pm.

Este ajuste de hora responde única y exclusivamente al objetivo de garantizar una experiencia segura, ordenada y de primer nivel para todos los asistentes.

La decisión fue tomada atendiendo protocolos internacionales obligatorios, priorizando en todo momento el bienestar del público, los jugadores, los equipos técnicos y todas las personas involucradas en el evento. En ese sentido, se informa lo siguiente:

• El evento se mantiene íntegramente, con todos los elementos anunciados.

• La producción, el espectáculo deportivo y la experiencia general se desarrollarán con los más altos estándares internacionales.

• Será una jornada espectacular, histórica y sin precedentes para el fútbol peruano.

Agradeceremos profundamente la compresión del público por las molestias que esto pueda causar y reafirmamos nuestro compromiso de ofrecer un evento de talla mundial.