Rafael López Aliaga afirma que votó por Keiko Fujimori “tapándose” la nariz y advierte que le hará “pare” desde el Congreso

Rafael López Aliaga admitió que votó por Keiko Fujimori a pesar de sus críticas y diferencias con Fuerza Popular

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, reconoció este domingo que votó por la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, “tapándose” la nariz, a pesar de sus críticas y de considerar que su partido resulta “muy mezquino”.

En una entrevista con el canal digital CTV, el excandidato presidencial explicó que la decisión de respaldar públicamente a Fujimori frente a su rival en el balotaje, Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), se sometió a votación entre los miembros de Renovación Popular.

“No todo el mundo está de acuerdo, pero es por mayoría. Yo respeto la democracia dentro del partido. Sale la votación y dice: apoyamos con nombre propio, porque no quedaba otra. No tenías un gobierno tipo Venezuela, Cuba, no, en Perú ni hablar”, expresó.

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“Todo se tiene que poner en la balanza. ¿Qué cosa quieres, Venezuela? ¿Quieres Bolivia para Perú? ¿Quieres Cuba? ¿Quieres Nicaragua para Perú? O Keiko. Así es la lógica”, añadió.

El dirigente explicó que respeta la democracia interna de su partido y que el apoyo a Fujimori fue resultado de una votación mayoritaria

El exalcalde de Lima también expresó sus críticas hacia “esa derecha mercantilista” y aseguró que, desde el Congreso, los miembros de su partido pondrán un límite a un eventual gobierno fujimorista. “Lo bueno es que en el Congreso sí podemos hacer el pare. ¿Vamos a gobernar no para estos grupos de poder? ni hablar”, afirmó.

Antes del balotaje, el exalcalde de Lima responsabilizó a la candidata si perdía las presidenciales ante Sánchez y Perú “se va al carajo”, tras lo cual amenazó al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, dándole un plazo de 48 horas para convocar a nuevas elecciones.

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No obstante, días después exhortó a votar por la hija y heredera política del exdictador Alberto Fujimori (1990-2000), a quien previamente calificó como “vaga” y que, según sus palabras, “pierde ante un panetón”, y pidió a sus seguidores rechazar el voto en blanco, el voto nulo y la alternativa del comunismo o la izquierda radical.

“Hay un riesgo inminente de caer en manos de una izquierda radical o un comunismo radical. En esa foto no somos tibios. Somos muy claros (...) No al voto en blanco, y no al voto viciado”, expresó.

Antes del balotaje, responsabilizó a Fujimori si perdía ante Roberto Sánchez e incluso lanzó advertencias al presidente del Jurado Nacional de Elecciones

Con el 98,59 % del escrutinio, Fujimori amplió su ventaja a 18.832 votos en segunda vuelta y alcanza el 50,052 % de los sufragios, mientras que Sánchez obtiene el 49,948 % y solo queda pendiente que los jurados electorales resuelvan 1.308 actas observadas e impugnadas.

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A diferencia los anteriores comicios, la aspirante llega a esta cita sin su padre, fallecido en septiembre de 2024;sin su esposo y padre de sus dos hijas, el estadounidense Mark Vito Vilanella, del que se divorció en 2022; y librada, gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional, de un juicio donde estaba acusada por lavado de dinero en la financiación irregular de sus anteriores campañas.

En años anteriores, perdió frente a Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021), las dos últimas por un exiguo margen de apenas 40.000 votos que le llevó a no reconocer su derrota y denunciar sin pruebas “fraude”.

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