Doble arcoíris sorprende a Lima Metropolitana: fenómeno apareció en el cielo tras una inesperada garúa

Composición: Infobae Perú

Un inusual espectáculo natural captó la atención de cientos de personas la tarde de este domingo 14 de junio en diversos puntos de Lima Metropolitana. Cerca de las 5:00 p.m., un doble arcoíris se extendió sobre el cielo limeño, generando sorpresa y numerosas reacciones en redes sociales.

Las imágenes compartidas por ciudadanos mostraron dos arcos de colores visibles al mismo tiempo, un fenómeno poco frecuente en la capital peruana, especialmente durante esta época del año marcada por el descenso de temperaturas, la presencia de neblina y las habituales garúas del invierno limeño. El evento ocurrió luego de una precipitación ligera que se registró en algunos sectores de la ciudad, lo que permitió que los rayos del sol interactuaran con las gotas de agua suspendidas en la atmósfera.

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¿Por qué apareció un doble arcoíris en Lima?

Composición: Infobae Perú

La formación de un arcoíris ocurre cuando la luz solar atraviesa pequeñas gotas de agua presentes en la atmósfera. Durante este proceso, la luz se refracta, se refleja en el interior de las gotas y posteriormente vuelve a salir, separándose en los colores que componen el espectro visible.

En el caso del doble arcoíris, el fenómeno se produce cuando la luz experimenta una segunda reflexión dentro de las gotas de agua. Como resultado, aparece un segundo arco más tenue sobre el principal y con el orden de los colores invertido. Aunque no es un evento extremadamente raro, sí requiere condiciones atmosféricas específicas para poder observarse con claridad.

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La presencia simultánea de una ligera garúa y momentos de luminosidad solar favoreció la aparición de este fenómeno sobre la capital. Debido a las características climáticas de Lima durante el invierno, donde predominan los cielos cubiertos y la escasa presencia de sol directo, la visualización de un doble arcoíris suele generar gran interés entre la población.

Las fotografías difundidas durante la tarde mostraron el fenómeno desde distintos ángulos de la ciudad, permitiendo apreciar la intensidad de los colores y la amplitud del arco principal. Algunos usuarios incluso destacaron que el segundo arco podía observarse con relativa claridad, algo que no siempre ocurre cuando se presentan este tipo de eventos atmosféricos.

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La aparición de arcoíris en Lima suele registrarse tras episodios de llovizna o garúa acompañados por breves intervalos de luz solar. Sin embargo, la presencia de un segundo arco visible convirtió la escena de este domingo en un acontecimiento que llamó la atención de vecinos y usuarios en redes sociales, quienes aprovecharon la oportunidad para capturar imágenes de uno de los fenómenos ópticos más llamativos que pueden observarse en el cielo.

¿Por qué Lima registra noches más cálidas de lo habitual?

La noche más caliente del verano 2024. (Foto: Composición)

El Senamhi informó que Lima y Callao atraviesan una situación poco común para la temporada de otoño, con más de un mes consecutivo de temperaturas nocturnas por encima de los valores habituales. De acuerdo con los registros meteorológicos, los distritos costeros de la capital acumularon 35 noches seguidas con condiciones cálidas, mientras que en el Callao se contabilizaron 29 jornadas consecutivas bajo este mismo escenario.

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La entidad explicó que el principal factor detrás de este comportamiento es el aumento de la temperatura superficial del mar frente a la costa peruana. Este calentamiento impide que el ambiente se enfríe durante la noche, generando una sensación térmica más elevada de lo normal. Como ejemplo, el 9 de junio las estaciones meteorológicas ubicadas en el Callao y Jesús María registraron temperaturas mínimas de 20,3 °C y 19,8 °C, respectivamente, valores considerados inusuales para esta época del año.

Los especialistas también señalaron que las anomalías térmicas detectadas en el océano y la atmósfera oscilan entre 2 °C y 5 °C por encima de los niveles promedio. Además, advirtieron que este patrón podría mantenerse durante los próximos meses e incluso extenderse hasta el verano de 2027 si persisten las actuales condiciones oceánicas y atmosféricas en el litoral peruano.

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