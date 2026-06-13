Una mujer murió tras un salto de bungee en Brasil: fue arrojada accidentalmente sin cuerdas desde un puente de 30 metros

Seis personas vinculadas a la organización de la actividad de puenting fueron detenidas tras la muerte de la joven en Limeira

Una mujer murió este sábado tras ser arrojada accidentalmente sin cuerda de seguridad durante una práctica de puenting en el Puente del Esqueleto, en Limeira, estado de San Pablo, Brasil. La víctima, identificada como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 años, participaba en una actividad de bungee jump organizada por una empresa privada cuando los instructores dieron la señal para saltar sin haber fijado correctamente el equipo.

La Policía Militar detuvo a seis personas vinculadas al evento y el Ayuntamiento anunció una denuncia contra el Gobierno federal por fallas de fiscalización del puente.

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El salto se realizó desde un viaducto de entre 30 y 35 metros de altura, popular en la región para actividades de aventura y deportes extremos.

El accidente ocurrió cerca de las 10:00, en una jornada que reunió a varios entusiastas del puenting y el senderismo en la ruta de la Ponte do Esqueleto. En el momento del salto, la joven cayó al vacío sin ningún tipo de amarre por una falla en el protocolo de seguridad.

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El equipo médico solo pudo constatar el fallecimiento de la joven por politraumatismo en el lugar (Captura de video)

El error quedó registrado en un video que luego circuló en redes sociales: se escucha el grito de los presentes al advertir la falta de la cuerda en el instante en que la joven ya estaba en caída libre.

Los testigos y miembros de la organización acudieron rápidamente a socorrerla. Intentaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero el equipo médico que llegó al lugar confirmó la muerte por politraumatismo. El cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal.

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Las autoridades confirmaron que la empresa responsable no aseguró la cuerda antes del salto.

El mensaje de despedida se publicó en la parte superior del perfil de Instagram de Entre Cordas Oficial, aunque la cuenta, que tenía más de 80.000 seguidores, fue eliminada después. La empresa aún mostraba en su perfil la frase: “Tú sueñas. Nosotros lo hacemos realidad”.

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Los instructores dieron la orden para saltar sin asegurar el equipo de protección a la joven (Captura de video)

El Ayuntamiento de Limeira anunció la presentación de una denuncia contra el Gobierno federal de Brasil por omisión en el control y la fiscalización del acceso al puente. Según el municipio, desde principios de 2025 realizaron gestiones ante autoridades federales para exigir mayores medidas de seguridad y mantenimiento del viaducto.

El alcalde Murilo Félix pidió depurar responsabilidades y sostuvo que la fiscalización y el control del puente corresponden exclusivamente al Gobierno federal.

La joven trabajaba como profesora de educación física en un gimnasio de Jandira, en el área metropolitana de São Paulo. El establecimiento expresó su pesar por la muerte de la instructora con un mensaje de condolencias.

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La tragedia reabrió el debate sobre la seguridad en actividades de turismo de aventura y deportes extremos en Brasil. El Puente del Esqueleto, escenario frecuente de puenting y rope jump, ya acumulaba advertencias por falta de medidas de protección adecuadas. Tras el accidente, aumentó la presión para reforzar la supervisión de las empresas que organizan este tipo de eventos.

(Con información de CNN Brasil, EFE y Europa Press)