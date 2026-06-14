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Ecuador vs Costa de Marfil EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Grupo E del Mundial 2026

El conjunto que dirige Sebastián Beccacece se estrena en la cita mundialista ante la escuadra africana en un grupo que también comparte con Alemania y Curazao

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Horarios del partido: Ecuador (18:00 horas), Colombia (18:00 horas), Perú (18:00 horas), Venezuela (19:00 horas), Bolivia (19:00 horas), Chile (19:00 horas), Paraguay (20:00 horas), Uruguay (20:00 horas), Argentina (20:00 horas), Brasil (20:00 horas), El Salvador (17:00 horas), Panamá (20:00 horas), México (17:00 horas) y España (01:00 horas del lunes 15 de junio).

Canales de transmisión: Ecuador (Teleamazonas, Disney+ y DSports), Perú (DSports, América TV y Disney+), Colombia (DSports y Disney+), Uruguay (DSports), Argentina (DSports, Telefe y Disney+), Paraguay (Unicanal), Estados Unidos (Telemundo y Disney+), Venezuela (Televen), Chile (Chilevisión y Disney+) y México (Vix).

08:54 hsHoy

¡Día de partido! Ecuador debuta en el Mundial 2026 y será la tercera selección sudamericana en la justa en hacerlo. El equipo de Sebastián Beccacece buscará ser el primero de su confederación en hacerse con los tres puntos luego de los pasos en falso de Paraguay (1-4 ante Estados Unidos) y Brasil (1-1 con Marruecos).

08:54 hsHoy

Partidos de hoy, domingo 14 de junio, por el Mundial 2026

  • Alemania vs Curazao (12:00 horas / NRG Stadium - Houston, Estados Unidos)
  • Países Bajos vs Japón (15:00 horas / AT&T Stadium - Dallas, Estados Unidos)
  • Costa de Marfil vs Ecuador (18:00 horas / Lincoln Stadium - Filadelfia, Estados Unidos)
  • Suecia vs Túnez (21:00 horas / Estadio Monterrey - Monterrey, México)
Programación televisiva de la fecha 1 de la fase de grupos del Mundial 2026. Crédito: X Puntaje ideal.
Programación televisiva de la fecha 1 de la fase de grupos del Mundial 2026. Crédito: X Puntaje ideal.
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Así llegan Ecuador y Costa de Marfil al cotejo

El conjunto ecuatoriano, bajo la dirección de Sebastián Beccacece, llega al estreno mundialista tras imponerse en partidos de preparación ante Arabia Saudita y Guatemala. Estos amistosos, aunque de menor exigencia que un compromiso oficial, permitieron dar minutos de juego a futbolistas que venían de concluir la temporada en Europa.

Por otro lado, el equipo africano viene de lograr una victoria de impacto como visitante frente a Francia, actual subcampeona del mundo. El enfrentamiento representa un reto inédito, ya que será la primera vez que ecuatorianos y marfileños se midan en una Copa del Mundo.

Los ‘Elefantes’ mantienen una racha positiva desde enero, cuando cayeron ante Egipto en los cuartos de final de la Copa Africana, quedando cerca de avanzar a semifinales. El plantel cuenta con la experiencia y liderazgo de Franck Kessié en el mediocampo, lo que refuerza su ambición de lograr la clasificación directa en el grupo.

08:54 hsHoy

Posibles alineaciones

  • Ecuador: Hernán Galíndez; Alan Franco, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; Nilson Angulo, Moisés Caicedo, Pedro Vite, John Yeboah, Gonzalo Plata; Enner Valencia.
  • Costa de Marfil: Yahia Fofana; Ghislain Konan, Evan Ndicka, Odilon Kossounou, Wilfried Singo; Franck Kessié, Seko Fofana, Ibrahim Sangaré; Simon Adingra, Amad Diallo y Evann Guessand.
Ecuador vs Costa de Marfil EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Grupo E del Mundial 2026.
Ecuador vs Costa de Marfil EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Grupo E del Mundial 2026.
08:54 hsHoy

La FIFA cambió el árbitro para el debut de Costa de Marfil ante Ecuador en el Mundial 2026: esta fue la razón

Los africanos, que sufrieron por los controles migratorios que los alejaron de su afición en Estados Unidos, sienten mucha ilusión de ganar en su primer partido

Costa de Marfil inicia la Copa del Mundo ante Ecuador, pero con la novedad del cambio de árbitro - crédito Siphiwe Sibeko/REUTERS
Costa de Marfil inicia la Copa del Mundo ante Ecuador, pero con la novedad del cambio de árbitro - crédito Siphiwe Sibeko/REUTERS

Costa de Marfil tiene todo listo para su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, en el que comparte el grupo E con la favorita Alemania, la debutante Curazao y la fuerte Selección de Ecuador, que será su primer rival en el certamen.

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08:54 hsHoy

Dónde ver Ecuador vs Costa de Marfil por Mundial 2026

El partido entre Ecuador y Costa de Marfil, correspondiente a la primera jornada del Grupo E del Mundial 2026, se disputará este sábado 13 de junio y podrá seguirse en Perú a través de diversas señales. La transmisión estará a cargo de DSports para televisión por cable y de DGO mediante streaming. Además, los aficionados también tendrán la posibilidad de ver el encuentro por América TV en señal abierta y por la plataforma Disney+, que cuenta con los derechos de emisión de la Copa del Mundo en territorio peruano.

Ecuador debuta en el Mundial 2026 ante Costa de Marfil. Crédito: Instagram La Tri Ecuador.
Ecuador debuta en el Mundial 2026 ante Costa de Marfil. Crédito: Instagram La Tri Ecuador.
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A qué hora juegan Ecuador vs Costa de Marfil por Mundial 2026

El Ecuador vs Costa de Marfil por la jornada 1 del grupo E, se disputará en el Lincoln Stadium de Filadelfia a las 18:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador. En Venezuela, Chile, Bolivia y Estados Unidos (Miami) arrancará una hora después.

En Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay se dará a las 20:00 horas, mientras que en México está previsto para las 17:00 horas. En España, el pitazo inicial será a las 23:00 horas.

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