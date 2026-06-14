Ecuador vs Costa de Marfil EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Grupo E del Mundial 2026.

Dónde ver Ecuador vs Costa de Marfil por Mundial 2026

El partido entre Ecuador y Costa de Marfil, correspondiente a la primera jornada del Grupo E del Mundial 2026, se disputará este sábado 13 de junio y podrá seguirse en Perú a través de diversas señales. La transmisión estará a cargo de DSports para televisión por cable y de DGO mediante streaming. Además, los aficionados también tendrán la posibilidad de ver el encuentro por América TV en señal abierta y por la plataforma Disney+, que cuenta con los derechos de emisión de la Copa del Mundo en territorio peruano.