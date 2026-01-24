Alianza Lima vs Inter Miami EN VIVO HOY: minuto a minuto de duelo histórico con equipo de Lionel Messi por la Noche Blanquiazul 2026

Horarios de Alianza Lima vs Inter Miami por la Noche Blanquiazul

El duelo entre Alianza Lima e Inter Miami tendrá lugar hoy, sábado 24 de enero, en el estadio Alejandro Villanueva. El inicio está programado para las 17:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador. En países como Venezuela, Bolivia y en la ciudad de Miami, el partido comenzará a las 18:00 horas. Para quienes se encuentren en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil, el enfrentamiento dará inicio a las 19:00 horas. Esta distribución horaria facilita el seguimiento del evento en distintas regiones del continente.