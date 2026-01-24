Perú Deportes

Alianza Lima vs Inter Miami EN VIVO HOY: minuto a minuto de duelo histórico con equipo de Lionel Messi por la Noche Blanquiazul 2026

El equipo de Pablo Guede hará su presentación oficial contra las ‘garzas’ en Matute. Una prueba de fuego para los victorianos. Sigue las incidencias del histórico duelo

02:40 hsHoy

¡Sábado Blanquiazul! Alianza Lima tendrá su presentación oficial en el estadio Alejandro Villanueva y se enfrentará a Inter Miami de Lionel Messi. Sin Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña; el equipo de Pablo Guede tendrá su último amistoso previo al debut en la Liga 1 y Copa Libertadores 2026.

02:39 hsHoy

¿Cómo llega Alianza Lima al partido?

Alianza Lima afronta su presentación tras una etapa de preparación marcada por altibajos en la Serie Río de la Plata 2026. El equipo combinó momentos sólidos con instancias de incertidumbre, con una victoria frente a Colo Colo y caídas ante Independiente y Unión de Santa Fe. Estos resultados dejan lecciones para el plantel antes del próximo desafío internacional.

La Noche Blanquiazul servirá también como la primera oportunidad para que los recientes refuerzos, entre ellos Federico Girotti, Luis Advíncula, Jairo Vélez y Luis Ramos, se presenten ante la afición en el estadio de Matute. Los seguidores esperan que estas incorporaciones aporten variantes y fortalezcan al equipo en una temporada repleta de exigencias.

Los ‘íntimos’ tendrán que dar la vuelta a la página tras la denuncia por abuso sexual contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. Los tres futbolistas fueron separados de manera indefinida y no estarán en la presentación oficial del plantel.

Alianza Lima quedó listo para
Alianza Lima quedó listo para enfrentar a Inter Miami por la Noche Blanquiazul 2026
02:39 hsHoy

¿Cómo llega Inter Miami al partido?

La llegada de Inter Miami genera expectativas globales debido a la participación de Lionel Messi, junto a figuras internacionales como Luis Suárez y Rodrigo De Paul. Bajo la dirección de Javier Mascherano, el equipo utilizará este encuentro como inicio de su gira, que continuará en Colombia y Ecuador, antes de centrarse en el arranque de la MLS 2026.

El enfrentamiento ante los estadounidenses ofrece a Alianza Lima una ocasión inmejorable para medirse frente a un adversario de primer nivel. Además, la cita en Matute se perfila como una noche memorable para la hinchada, que espera vivir una jornada colmada de entusiasmo y apoyo incondicional desde las tribunas.

02:39 hsHoy

Alianza Lima vs Inter Miami: posibles alineaciones

- Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Luis Advíncula, Mateo Antoni, Renzo Garcés, Marco Huamán; Jesús Castillo, Gianfranco Chávez, Jairo Vélez; Alan Cantero, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

- Inter Miami: Rocco Ríos; Ian Fray, Maximiliano Falcón, Baltasar Rodríguez, Sergio Reguilón; Santiago Morales, Rodrigo De Paul, Mateo Silvetti; Noah Allen, Lionel Messi y Tyler Hall.

02:39 hsHoy

La fiesta del pueblo

Alianza Lima hará que el hincha pase una tarde inolvidable, por eso preparó show musicales, activaciones, y muchas sorpresas más. El estelar estará a cargo de Mauricio Mesones, el cantante tropical pondrá a bailar a todos en Matute.

Mauricio Mesones pondrá la música
Mauricio Mesones pondrá la música en Matute
02:39 hsHoy

Dónde ver Alianza Lima vs Inter Miami por la Noche Blanquiazul

Latina Televisión será la encargada de transmitir el enfrentamiento entre Alianza Lima e Inter Miami, ofreciendo señal exclusiva por los canales 2 y 702 en alta definición. También estará disponible por L1 Max, el canal oficial del torneo peruano, a través de los diferentes operadores como DirecTV, Best Cable, Claro TV, Win TV, Zapping TV, entre otros.

Mientras tanto, Infobae Perú llevará a cabo una cobertura especial desde Matute. El equipo ofrecerá análisis previos, actualizaciones en tiempo real y un resumen con las jugadas más relevantes del partido. Además, se recopilarán las impresiones de los jugadores y técnicos tras el enfrentamiento, brindando una visión completa del evento para los seguidores que busquen información detallada y al instante.

El sábado 24 de enero, en Matute, se desarrollará un partido histórico con Leo Messi como protagonista. | VIDEO: Alianza Play
02:39 hsHoy

Horarios de Alianza Lima vs Inter Miami por la Noche Blanquiazul

El duelo entre Alianza Lima e Inter Miami tendrá lugar hoy, sábado 24 de enero, en el estadio Alejandro Villanueva. El inicio está programado para las 17:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador. En países como Venezuela, Bolivia y en la ciudad de Miami, el partido comenzará a las 18:00 horas. Para quienes se encuentren en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil, el enfrentamiento dará inicio a las 19:00 horas. Esta distribución horaria facilita el seguimiento del evento en distintas regiones del continente.

Horarios de Alianza Lima vs
Horarios de Alianza Lima vs Inter Miami por la Noche Blanquiazul
02:38 hsHoy

Precios de entradas

Una rebaja del 40 % en el precio de las entradas anunció Sound Music para la presentación oficial de Alianza Lima en la temporada 2026. La medida, que aplica a todas las zonas del Estadio Alejandro Villanueva, busca ampliar la presencia de hinchas y mantener el clima festivo del evento. Los boletos para occidente central pasaron de S/. 2 375 a S/. 1 563.36 soles, mientras occidente lateral bajó a S/. 1 316.51 soles. En populares la tarifa quedó en S/. 309.38 soles.

- Sur: S/. 309.38 soles

- Norte: S/. 309.38 soles (AGOTADO)

- Oriente: S/. 987.38 soles

- Occidente Lateral: S/. 1316.51 soles

- Occidente Central: S/. 1563.36 soles

Precios de entradas Noche Blanquiazul
Precios de entradas Noche Blanquiazul 2026

