López Aliaga confirma que postulará a teniente alcalde de Lima y que ya redacta su plan: “Soy una especie de Chacalón”

Rafael López Aliaga afirma que Renovación Popular no tiene en sus filas a mineros ilegales. (Foto: CADE 2025)

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, confirmó este domingo su intención de postular como teniente alcalde de Lima al señalar que ya trabaja en la elaboración de su “plan de gobierno municipal”, aunque no precisó si su fórmula estará encabezada por Luis Rubio Idrogo, actual presidente del Concejo Directivo del Sistema Metropolitano de la Solidaridad (SISOL).

“No puedo adelantar nada ahorita porque todo en política cada hora cambia todo. (...) no te imaginas la cantidad de llamadas que tengo. Yo hasta ahorita estoy en mitad de redacción del plan de gobierno municipal”, declaró en una entrevista con el canal digital CTV.

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“No pensaba hacerlo, pero (lo hice) dada la foto de trafa, de delincuencia política que hay en Perú, dada la organización criminal que hay en Perú y los intereses económicos que se mueven en contra de un candidato decente y honesto, un plan de gobierno clarísimo”, agregó.

El exalcalde capitalino, quien se quedó fuera del balotaje al ser superado por Roberto Sánchez (Juntos Por el Perú), mencionó que recienetemente tuvo acceso a una encuesta en la cual obtiene el 50% de respaldo de ciudadanos que mantienen “la esperanza” de que continúe en la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

El exalcalde de Lima evalúa postular nuevamente a un municipio tras quedar fuera del balotaje presidencial y anunciar que no asumirá el cargo de senador

Aclaró que la ley le permite postular como teniente alcalde y que informes jurídicos le indicaron que solo existe una renuncia formal al cargo de senador, donde resultó electo, después de haber juramentado. Por esto, sostuvo que puede participar en las elecciones sin que sea obligatorio asumir el escaño si resulta elegido.

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“Yo avisé más de siete veces en entrevistas que yo estaba como cabeza para el Senado Nacional, como locomotora, para que la gente se anime a votar por esa lista. Y dije: no necesariamente voy a jurar. La gente votó por Porky presidente, no por Porky senador, han votado porque era número uno y era por arrastre, porque he metido bastante gente, pues”, indicó.

Expresó que, al no jurar, el cargo lo asume el “siguiente más votado”, como Absalón Vásquez, exministro de Agricultura del régimen de Alberto Fujimori.

“Antes en los cerros antes no me conocían, me conocían muy poquito. Ahora sí te puedo decir que Chacalón (el mayor exponente de la música chicha) sí me gana, pero ahora Porky es una especie de Chacalón (...) mi campaña va a ser cerro, cerro, cerro, cerro, cerro. No va a ser Magdalena”, declaró en alusión a uno de sus críticos, el alcalde de Magdalena y aspirante por Lima Francis Allison.

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El candidato presidencial Rafael López Aliaga, del partido Renovación Popular, saluda a sus seguidores durante un mitin mientras continúa el recuento de votos en las elecciones generales, el miércoles 6 de mayo de 2026, en Lima, Perú. (AP Foto/Martín Mejía)

“Voy a irme a la parte más alta como teniente alcalde de Lima”, concluyó.

López Aliaga renunció a la alcaldía de Lima en octubre del año pasado para postular a la Presidencia en las elecciones generales del 12 y 13 de abril, donde quedó fuera del balotaje. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aceptó su renuncia y la sucesión recayó en Renzo Reggiardo, encargado de completar el periodo 2023-2026.