Conteo de la ONPE del Parlamento Andino llegó al 100 %: estos son los partidos que obtuvieron representación para el periodo 2026–2031

Manos revisan actas electorales durante el proceso de escrutinio en un ambiente institucional de la ONPE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La definición de los resultados electorales para el Parlamento Andino quedó completada tras la culminación del conteo oficial de actas por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Con el cierre del procesamiento de la totalidad de los documentos electorales, el organismo confirmó la conformación de la representación peruana ante este espacio de integración regional, en paralelo con la distribución de escaños en el nuevo Congreso.

La actualización de los resultados marca una etapa clave dentro del calendario de las Elecciones Generales 2026. Luego de la resolución de las actas observadas por los distintos Jurados Electorales Especiales, la ONPE incorporó la información pendiente a su Sistema de Cómputo Electoral. De esta manera, el organismo alcanzó el 100 % de actas contabilizadas a las 4:10 p. m. del sábado 13 de junio.

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La entidad electoral informó además que el procesamiento integral incluyó los resultados correspondientes al Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino. Con ello, quedó definida la composición de los órganos legislativos que iniciarán funciones durante el próximo periodo gubernamental.

ONPE concluye el procesamiento total de las actas electorales

Según la ONPE, el cierre del cómputo comprendió 92.766 actas para la elección del Senado y más de 20 millones de votos emitidos en todo el país. En el proceso participaron 35 organizaciones políticas.

Los resultados oficiales difundidos por la institución ubican a Fuerza Popular en el primer lugar de la votación senatorial. La agrupación alcanzó 2.227.962 votos, equivalentes al 15,059 % de los votos válidos y al 11,032 % del total de sufragios emitidos.

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Juntos por el Perú ocupó el segundo lugar con 1.808.783 votos, cifra que representa el 12,225 % de los votos válidos. Renovación Popular se situó en la tercera posición con 1.633.110 votos y una participación de 11,038 %.

La información oficial también muestra que los votos nulos y en blanco superaron los 5,3 millones. Esa cantidad resultó superior a la votación individual obtenida por cualquiera de las organizaciones políticas que participaron en la elección senatorial.

De acuerdo con los datos difundidos por la ONPE, organizaciones como Podemos Perú, Partido Aprista Peruano y FREPAP consiguieron representación parlamentaria, aunque con una presencia menor respecto de las agrupaciones que encabezaron la votación nacional.

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ONPE culminó el conteo oficial y alcanzó el 100 % de actas procesadas el 13 de junio. (Captura de pantalla)

Fuerza Popular encabeza la representación peruana ante el Parlamento Andino

Con la publicación de los resultados definitivos, Fuerza Popular logró colocar a tres representantes en el Parlamento Andino.

Luis Fernando Galarreta Velarde obtuvo 255.909 votos preferenciales y se convirtió en el candidato más respaldado de su lista. Lo acompañarán Rosario de las Nieves Guevara Badillo, con 84.848 votos, y Pedro Carlos Casanova Saavedra, quien alcanzó 48.603 sufragios.

La agrupación se consolidó como una de las principales fuerzas dentro de la delegación peruana que participará en el organismo regional.

Renovación Popular y otras agrupaciones aseguran presencia andina

Renovación Popular también consiguió tres representantes. Maali Olga Betty del Pomar Saettone registró 277.252 votos, la cifra más alta entre los candidatos electos al Parlamento Andino. Completan la lista Guillermo Humberto Valdivieso Méndez con 148.097 votos y Leoncio Carlos Merino Duran con 48.483.

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Por su parte, el Partido Cívico Obras obtuvo representación mediante Jahn Clerk Nicanor Toledo Palomino, quien alcanzó 73.685 votos. Junto a él fueron elegidos Ernesto Raúl León Díaz con 27.061 sufragios y Constantino Loa Ortiz con 20.581.

El Partido del Buen Gobierno también aseguró tres escaños. Marcio Marino Bendezu Echevarria lideró la votación interna de su agrupación con 132.139 votos. Pamela Erika Osorio Espinoza consiguió 68.350 y María Luisa Ñañez Millones sumó 66.458.

En estas Elecciones Generales 2026, se elegirán al presidente, senadores, diputados y parlamento andino. Foto: ONPE

Ahora Nación y Juntos por el Perú completan la delegación

Los resultados oficiales de la ONPE muestran que Ahora Nación contará con tres representantes. José Guillermo Ramos Anahue obtuvo 184.888 votos preferenciales, mientras que Yesenia Angelita Mamani Zapata alcanzó 81.413 y Yurfre Barboza Ore registró 56.523.

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Juntos por el Perú también incorporará tres miembros al Parlamento Andino. Paul Percy Fernández Bravo consiguió 197.497 votos, seguido por Rosario del Carmen Mori Isuisa con 170.949. El tercer representante será Jorge Eusebio Manco Zaconetti, quien obtuvo 40.834 sufragios.

Con la totalidad de las actas incorporadas al sistema electoral, la ONPE dejó establecida la relación definitiva de representantes peruanos ante el Parlamento Andino para el próximo periodo, sobre la base de los resultados oficiales obtenidos en las Elecciones Generales 2026.