Alianza Lima vs Colo Colo EN VIVO HOY: partido por última fecha de la Serie Río de La Plata 2026

¡Día de partido! Alianza Lima cierra su participación HOY, alrededor de las 19:00 horas, en la Serie Río de La Plata midiéndose contra Colo Colo, en Montevideo.
Son dos caídas consecutivas que totaliza Alianza Lima en su participación en la Serie Río de La Plata. Primero cayó ante Independiente y posteriormente frente a Unión. Los únicos anotadores, de momento, han sido Alan Cantero y Eryc Castillo.
Una vez que concluya su enfrentamiento contra los ‘albos’, el bloque ‘blanquiazul’ pondrá atención en su partido de presentación oficial contra el Inter Miami, en el estadio Alejandro Villanueva.
En su primera presentación en la Serie Río de La Plata, el Colo Colo no pasó del empate sin goles contra Olimpia. Para definir al vencedor del encuentro se disputó una ronda de penales, en la que el ‘cacique’ ganó con autoridad.
Dentro de las filas del histórico club de Chile aparece un veterano Arturo Vidal que aún cuenta con gasolina suficiente para seguir siendo considerado dentro de la estructura del entrenador Fernando Ortiz.
- Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Mateo Antoni; Gianfranco Chávez, Jairo Vélez, Sergio Peña; Gaspar Gentile, Paolo Guerrero, Eryc Castillo.
- Colo Colo: Fernando de Paul; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Felipe Méndez, Matías Fernández, Claudio Aquino, Erick Wiemberg, Tomás Alarcón; Lucas Cepeda, Javier Correa.
La participación de los aliancistas podrá sintonizarse a través de Disney+ Premium, canal que transmitirá para todo el Perú y de otros países de Sudamérica. En Argentina, la señal estará disponible mediante ESPN Premium.
Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán del lance con toda la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, y mucho más. ¡No te lo pierdas!
Los ‘blanquiazules’ chocarán contra el ‘cacique’ HOY, domingo 18 de enero, en el Estadio Parque Viera de Montevideo, por la fecha 3 de la Serie Río de la Plata 2026. El horario definido es a las 19:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; en Venezuela, Bolivia y en la ciudad estadounidense de Miami la cita será a las 20:00 horas; mientras que los seguidores de Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil podrán seguirlo desde las 21:00 horas.