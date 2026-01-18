Perú Deportes

Alianza Lima vs Colo Colo EN VIVO HOY: partido por última fecha de la Serie Río de La Plata 2026

El bloque aliancista da por concluida su participación en el certamen veraniego sosteniendo un duelo de mucho rigor y ritmo contra el ‘cacique’. Sigue las incidencias aquí

Guardar
04:02 hsHoy

¡Día de partido! Alianza Lima cierra su participación HOY, alrededor de las 19:00 horas, en la Serie Río de La Plata midiéndose contra Colo Colo, en Montevideo.

Arturo Vidal y Federico Girotti,
Arturo Vidal y Federico Girotti, rostros representativos en Serie Río de La Plata. - Crédito: Difusión
03:58 hsHoy

Así llega Alianza Lima

Son dos caídas consecutivas que totaliza Alianza Lima en su participación en la Serie Río de La Plata. Primero cayó ante Independiente y posteriormente frente a Unión. Los únicos anotadores, de momento, han sido Alan Cantero y Eryc Castillo.

Una vez que concluya su enfrentamiento contra los ‘albos’, el bloque ‘blanquiazul’ pondrá atención en su partido de presentación oficial contra el Inter Miami, en el estadio Alejandro Villanueva.

El cuadro peruano cayó 2-1 en Montevideo. (Video: ESPN)
02:52 hsHoy

Así llega Colo Colo

En su primera presentación en la Serie Río de La Plata, el Colo Colo no pasó del empate sin goles contra Olimpia. Para definir al vencedor del encuentro se disputó una ronda de penales, en la que el ‘cacique’ ganó con autoridad.

Dentro de las filas del histórico club de Chile aparece un veterano Arturo Vidal que aún cuenta con gasolina suficiente para seguir siendo considerado dentro de la estructura del entrenador Fernando Ortiz.

02:51 hsHoy

Alianza Lima vs Colo Colo: posibles alineaciones

- Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Mateo Antoni; Gianfranco Chávez, Jairo Vélez, Sergio Peña; Gaspar Gentile, Paolo Guerrero, Eryc Castillo.

- Colo Colo: Fernando de Paul; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Felipe Méndez, Matías Fernández, Claudio Aquino, Erick Wiemberg, Tomás Alarcón; Lucas Cepeda, Javier Correa.

02:44 hsHoy

Dónde ver Alianza Lima vs Colo Colo por la Serie Río de la Plata 2026

La participación de los aliancistas podrá sintonizarse a través de Disney+ Premium, canal que transmitirá para todo el Perú y de otros países de Sudamérica. En Argentina, la señal estará disponible mediante ESPN Premium.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán del lance con toda la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, y mucho más. ¡No te lo pierdas!

02:44 hsHoy

Horarios de Alianza Lima vs Colo Colo por la Serie Río de la Plata 2026

Los ‘blanquiazules’ chocarán contra el ‘cacique HOY, domingo 18 de enero, en el Estadio Parque Viera de Montevideo, por la fecha 3 de la Serie Río de la Plata 2026. El horario definido es a las 19:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; en Venezuela, Bolivia y en la ciudad estadounidense de Miami la cita será a las 20:00 horas; mientras que los seguidores de Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil podrán seguirlo desde las 21:00 horas.

Temas Relacionados

Alianza LimaSerie Río de La PlataColo Coloperu-deportes

Últimas noticias

San Martín vs Regatas Lima 2-3: resumen de la dolorosa derrota ‘santa’ en la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las chorrillanas se impusieron a las ‘santas’ en un intenso partido de cinco sets. Con este duelo la tabla de posiciones de mueve y se espera el resultado de Universitario que juega este domingo 18

San Martín vs Regatas Lima

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley - fase 2: resultados y puntaje de los equipos en la fecha 2 del torneo

Este fin de semana se disputa una jornada atractiva, con el clásico entre San Martín y Regatas como duelo principal. Revisa cómo se mueven las ubicaciones de la competencia

Tabla de posiciones de la

Resultados de la fecha 2 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026, fase 2: así van los partidos

Alianza Lima se enfrentó a Atlético Atenea. San Martín y Regatas Lima hicieron lo propio. Universitario chocará con Olva Latino el domingo 18

Resultados de la fecha 2

Maëva Orlé hizo autocrítica tras agónica victoria de Alianza Lima ante Atenea y opinó de su grupo en el Sudamericano: “Perdimos la confianza”

La opuesta frances reconoció lo que su equipo hizo mal en el partido ante las ‘diosas’ por la fecha 2 de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Maëva Orlé hizo autocrítica tras

Alfonso Barco llegó al HNK Rijeka motivado por una charla con José Guillermo del Solar: “Me sugirió probar suerte en Europa”

‘Fonchi’ se suma al vigente monarca del fútbol en Croacia después de cerrar un capítulo con Emelec. Una conversación con ‘Chemo’ y su padre, clave para que acepte la propuesta de los ‘blancos’

Alfonso Barco llegó al HNK

ÚLTIMAS NOTICIAS

Periodismo en redes sociales y

Periodismo en redes sociales y antisemitismo: responsabilidad profesional y estándares democráticos

Nublado en el AMBA y 10 provincias bajo alerta: el pronóstico del tiempo para el inicio de la semana

Ethereum: cuál es el precio de esta criptomoneda este 18 de enero

Cómo ha cambiado el valor de la criptomoneda bitcoin en el último día

Fue a trabajar y la encontraron muerta bajo un árbol en Corrientes: investigan si se trató de un crimen

INFOBAE AMÉRICA

Un padre enfrentará cadena perpetua

Un padre enfrentará cadena perpetua por matar a cinco de sus hijos, menores de seis meses

¿Viene un segundo asalto de EEUU-Israel contra Irán?

Chile decretó el estado de catástrofe por los incendios en el sur del país: hay 19 focos activos

Corea del Sur desplegará el “monstruoso” misil Hyunmoo-5, clave en su estrategia de disuasión nuclear frente al régimen norcoreano

Trump incluyó a Machado en su estrategia política para avanzar en la transición democrática de Venezuela

DEPORTES

El sentido homenaje de Francisco

El sentido homenaje de Francisco Cerúndulo a Guillermo Salatino tras avanzar de ronda en el Australian Open

Australian Open: los argentinos Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña ganaron en el debut

La destacada actuación del arquero juvenil de River en la victoria contra Peñarol: del penal que atajó al gesto de Armani

Javier Frana y los problemas para armar el equipo de Copa Davis: “No me dijeron que no a mí, se lo dijeron a la Selección Argentina”

Fue campeón del mundo con Alemania, formó un imperio empresarial que lo hizo multimillonario y hoy lo llaman el “rey de los kebabs”