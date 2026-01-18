Alianza Lima vs Colo Colo EN VIVO HOY: partido por última fecha de la Serie Río de La Plata 2026

Los ‘blanquiazules’ chocarán contra el ‘ cacique ’ HOY, domingo 18 de enero, en el Estadio Parque Viera de Montevideo, por la fecha 3 de la Serie Río de la Plata 2026 . El horario definido es a las 19:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador ; en Venezuela , Bolivia y en la ciudad estadounidense de Miami la cita será a las 20:00 horas; mientras que los seguidores de Uruguay , Paraguay , Chile , Argentina y Brasil podrán seguirlo desde las 21:00 horas.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán del lance con toda la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, y mucho más. ¡No te lo pierdas!

La participación de los aliancistas podrá sintonizarse a través de Disney+ Premium, canal que transmitirá para todo el Perú y de otros países de Sudamérica. En Argentina, la señal estará disponible mediante ESPN Premium .

Dentro de las filas del histórico club de Chile aparece un veterano Arturo Vidal que aún cuenta con gasolina suficiente para seguir siendo considerado dentro de la estructura del entrenador Fernando Ortiz .

En su primera presentación en la Serie Río de La Plata , el Colo Colo no pasó del empate sin goles contra Olimpia . Para definir al vencedor del encuentro se disputó una ronda de penales, en la que el ‘ cacique ’ ganó con autoridad.

Una vez que concluya su enfrentamiento contra los ‘ albos ’, el bloque ‘ blanquiazul ’ pondrá atención en su partido de presentación oficial contra el Inter Miami , en el estadio Alejandro Villanueva.

Son dos caídas consecutivas que totaliza Alianza Lima en su participación en la Serie Río de La Plata . Primero cayó ante Independiente y posteriormente frente a Unión . Los únicos anotadores, de momento, han sido Alan Cantero y Eryc Castillo .

¡ Día de partido ! Alianza Lima cierra su participación HOY, alrededor de las 19:00 horas, en la Serie Río de La Plata midiéndose contra Colo Colo, en Montevideo.

Últimas noticias

San Martín vs Regatas Lima 2-3: resumen de la dolorosa derrota ‘santa’ en la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 Las chorrillanas se impusieron a las ‘santas’ en un intenso partido de cinco sets. Con este duelo la tabla de posiciones de mueve y se espera el resultado de Universitario que juega este domingo 18

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley - fase 2: resultados y puntaje de los equipos en la fecha 2 del torneo Este fin de semana se disputa una jornada atractiva, con el clásico entre San Martín y Regatas como duelo principal. Revisa cómo se mueven las ubicaciones de la competencia

Resultados de la fecha 2 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026, fase 2: así van los partidos Alianza Lima se enfrentó a Atlético Atenea. San Martín y Regatas Lima hicieron lo propio. Universitario chocará con Olva Latino el domingo 18

Maëva Orlé hizo autocrítica tras agónica victoria de Alianza Lima ante Atenea y opinó de su grupo en el Sudamericano: “Perdimos la confianza” La opuesta frances reconoció lo que su equipo hizo mal en el partido ante las ‘diosas’ por la fecha 2 de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026