Qué sucederá con los 7 jugadores que se sumaron al plantel de Argentina por pedido de Scaloni y no forman parte de la lista para el Mundial

Thiago Almada, de Boca Juniors, junto a Lionel Messi

(Desde Estados Unidos) La cuenta regresiva para el estreno del Mundial 2026 de la selección argentina dice que restan sólo tres días para el martes 16. Ese día, a las 22 (hora argentina), el equipo que comanda Lionel Scaloni saldrá al campo de juego del Kansas City Stadium para comenzar la defensa del título ante Argelia. Este sábado, la Albiceleste volvió a entrenarse con las novedadades de que Marcos Senesi se sumó a sus compañeros y Dibu Martínez estuvo otra vez activo luego de la fractura que sufrió en la final de la Europa League hace 23 días.

En medio de la mala noticia que recibió el cuerpo técnico del seleccionado tras la lesión que sufrió Nicolás Tagliafico, y que lo dejará afuera al menos de los primeros dos duelos ante los argelinos y Austria (22 de junio en Dallas), se conoció una novedad sobre el futuro de los siete jugadores que se sumaron a los 26 que eligió Scaloni para jugar la Copa del Mundo.

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Según pudo saber Infobae, Santiago Beltrán, Joaquín Freitas, Tomás Aranda, Simón Escobar, y Agustín Giay se quedarán hasta después del debut junto al resto de la delegación y dejarán el búnker celeste y blanco en el Hotel Origin en la antesala del viaje que hará la Selección rumbo a Dallas, sede de los otros dos juegos del Grupo J ante los europeos y Jordania (27/6). La delegación regresará después de cada juego en el Dallas Stadium a Kansas City. Ignacio Ovando y Nicolás Capaldo, en cambio, ya abandonaron la delegación y dejaron la concentración.

El staff técnico quedó encantado con el aporte de los futbolistas de River Plate y el volante de Boca Juniors que fue la gran aparición del primer semestre del 2026 para el Xeneize. Lo mismo con el marcador central de Rosario Central, el joven de la cantera de Vélez y los dos defensores que estuvieron alertas por la situación física de los laterales derechos Nahuel Molina y Gonzalo Montiel. Sin dudarlo, el hoy referente del Hamburgo SV de Alemania y el jugador del Palmeiras serán parte del futuro para la selección argentina después de lo que será el máximo torneo que ya se puso en marcha en Norteamérica. De todos ellos, los únicos que no debutaron en la Albiceleste fueron Ovando y Escobar.

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Beltrán tras su debut en el amistoso ante Honduras en Texas

Hay que recordar que el único que se quedará junto a los 26 de la lista final como el cuarto arquero y único sparring será el arquero juvenil de Tigre Máximo Leguizamón, que emulará a Facundo Gómez Gerth, el guardametas que fue parte del plantel mundialista en la conquista de la tercera estrella en Qatar 2022.

¿Cómo seguirá la agenda de la selección argentina hasta el duelo ante Argelia? El domingo, el combinado nacional se entrenará en el Compass Minerals National Performance Center, el centro de entrenamiento elegido por la AFA como el espacio de práctica del equipo: las puertas estarán cerradas para la prensa porque Scaloni utilizará la jornada para probar el once inicial que jugará en el debut de la Copa del Mundo.

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El lunes, conocido por la FIFA como el “día -1″ del Mundial, ambos seleccionados visitarán el estadio sede del encuentro y el entrenador campeón del mundo hablará en conferencia de prensa junto a un futbolista elegido. Ese mismo día, por la noche, se alcanzará la fecha límite del Reglamento FIFA que permite realizar modificaciones en la lista de convocados, aunque es un hecho que de la única variante ya fue implementada: Marcos Senesi arribó este fin de semana para cubrir la vacante de Leonardo Balerdi. El martes, tras una larga espera, los campeones del mundo saldrán a la cancha con el parche dorado en el pecho.