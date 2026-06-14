Murió el youtuber Gaspi en un choque de helicópteros en Brasil: el recuerdo de su visita al Perú con Ibai Llanos

El creador español y su inseparable amigo argentino convirtieron las calles limeñas en un escenario de bromas, confesiones absurdas y encuentros únicos que dejaron a todos sorprendidos y con ganas de más aventuras (YouTube)

Gaspar Prim Díaz, conocido en redes como Gaspi, falleció a los 23 años este domingo 14 de junio en un choque de dos helicópteros ocurrido en Río de Janeiro, Brasil. El accidente dejó seis personas muertas y se registró alrededor de las 9:00 de la mañana, hora local, en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, según reportes difundidos por medios internacionales.

La noticia generó conmoción entre creadores de contenido y seguidores del youtuber argentino, de 23 años, cuya popularidad se consolidó con videos de humor callejero y entrevistas improvisadas. En Perú, en tanto, muchos lo recuerdan por una visita especialmente viral: su recorrido por Lima junto a Ibai Llanos, en el que pasaron por Ventanilla y luego por distritos como Miraflores y Barranco.

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¿Quién era el youtuber Gaspi?

Gaspi se hizo conocido por un formato sencillo y directo: salir a la calle, hablar con desconocidos, improvisar entrevistas y sostener un humor incómodo, veloz y sin filtro. Parte de su marca era un saludo característico, repetido en sus videos y replicado por su comunidad.

Según reseñas difundidas tras su muerte, el youtuber argentino acumulaba una audiencia millonaria en redes sociales y había expandido su alcance en el último año al participar en eventos de alta visibilidad en el mundo del streaming.

(Instagram)

La visita al Perú con Ibai Llanos: Ventanilla y el encuentro con Koiran

En Perú, Gaspi fue protagonista de una de las visitas más comentadas de Ibai Llanos: el día en que el streamer español decidió conocer a Koiran, un creador peruano que transmitía desde los arenales de Ventanilla.

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El recuerdo que muchos comparten del episodio es el mismo: el difícil acceso. Ibai y Gaspi subieron por escaleras de tierra y atravesaron una ruta que evidenciaba la distancia entre la Lima que se muestra en postales y la Lima real de los cerros. En ese trayecto, ambos se mostraron sorprendidos por las condiciones, y el encuentro se convirtió en un momento de conversación sobre esfuerzo y persistencia.

Esa visita no solo fue contenido: también instaló la idea de que el streaming podía narrar historias fuera del circuito habitual, con creadores que hacen lo que pueden con lo que tienen.

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Koirandoshil recibió la visita de Ibai Llanos. Foto: Tiktok

Miraflores y Barranco: la incursión urbana y los retos en camioneta

Gaspi también volvió a aparecer en videos con Ibai en una salida distinta: un recorrido por Miraflores y Barranco con una dinámica de retos y bromas desde una camioneta, en el que buscaban interacción directa con la gente.

En esa transmisión, el tono fue más caótico: improvisación en la calle, escenas con fanáticos que se acercaban, conversaciones inesperadas y momentos que se viralizaron precisamente porque Lima reaccionaba sin guion. Entre bromas, personajes espontáneos y una multitud que se iba sumando, el paso de Ibai y Gaspi terminó convertido en una noche que muchos recuerdan como “Lima sin filtro”.

La dupla desató el caos en Miraflores y Barranco, protagonizando situaciones tan insólitas como divertidas, desde canciones en japonés hasta desafíos amorosos que hicieron reír a todo el público presente (YouTube)

El impacto en el público peruano: por qué su visita quedó en la memoria digital

Para muchos usuarios peruanos, Gaspi quedó asociado a dos imágenes contrapuestas, pero complementarias: el streamer que sube a los cerros de Ventanilla para conocer una historia de esfuerzo, y el youtuber que recorre Miraflores y Barranco dejando momentos de humor incómodo y viral.

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Tras confirmarse su muerte, esas escenas volvieron a circular con fuerza. En redes, la despedida se expresó como suele ocurrir con figuras digitales: a través de clips rescatados, frases repetidas, compilaciones y comentarios de gente que lo conoció por un video y terminó siguiéndolo por años.

Detalles del accidente en Brasil: seis muertos

De acuerdo con la información disponible, la colisión aérea ocurrió a las 8:59 hora local y los equipos de emergencia hallaron los cuerpos dentro de las aeronaves. Medios internacionales informaron que una de las naves cayó en un estacionamiento y provocó un incendio que consumió vehículos.

Entre las víctimas fue identificado Gaspar Prim Díaz (Gaspi). También se reportó entre los fallecidos al cantante estadounidense Oliver Tree, además de otras personas vinculadas a la producción audiovisual, según publicaciones periodísticas del día.

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La muerte del creador de contenido reactivó en horas el archivo de sus apariciones públicas más recordadas.