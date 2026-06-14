Día del Padre: Minsa alerta que uno de cada siete hombres podría desarrollar cáncer de próstata y pide chequeos desde los 50 años

La próstata es una glándula masculina de 20 gramos ubicada debajo de la vejiga. (Foto: Infobae Perú / Clínica San Pablo)

En el marco de las celebraciones por el Día del Padre 2026, el Ministerio de Salud (Minsa) lanzó un llamado a los hombres peruanos mayores de 50 años para que acudan a los establecimientos de salud y accedan a los chequeos preventivos que permiten detectar de manera temprana el cáncer de próstata, una de las enfermedades oncológicas con mayor incidencia y mortalidad en el país.

La advertencia del Minsa cobra especial relevancia debido a que este tipo de cáncer suele desarrollarse de manera silenciosa durante sus primeras etapas, sin presentar síntomas evidentes. Esta característica provoca que miles de pacientes lleguen a consulta cuando la enfermedad ya se encuentra avanzada, reduciendo las posibilidades de recuperación y obligando a tratamientos más complejos. Por ello, las autoridades sanitarias insisten en que la prevención y el diagnóstico oportuno continúan siendo las herramientas más efectivas para enfrentar esta enfermedad.

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Más del 75% de los casos se detecta en hombres mayores de 50 años

De acuerdo con información difundida por el Minsa, el cáncer de próstata ocupa actualmente uno de los primeros lugares entre las neoplasias que afectan a la población masculina peruana. Según datos del Observatorio Global de Cáncer (GLOBOCAN 2022), la tasa de incidencia alcanza los 40,1 casos por cada 100 mil habitantes, una cifra que refleja la magnitud del problema de salud pública.

Las estadísticas indican que aproximadamente uno de cada siete hombres podría ser diagnosticado con esta enfermedad a lo largo de su vida. Asimismo, la Dirección de Prevención y Control del Cáncer (DPCAN) reporta que regiones como La Libertad, Arequipa, Cusco, Amazonas y Lima Metropolitana concentran una importante cantidad de casos detectados, mientras que Pasco, Huánuco, Ica, Piura y el Callao registran elevados índices de mortalidad asociados a esta neoplasia.

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El doctor Víctor Palacios Cabrejos, director de la DPCAN, explicó que la edad constituye uno de los principales factores de riesgo. Según precisó, más del 75% de los diagnósticos se realiza en varones que superan los 50 años.

Pese a ello, los especialistas destacan que la enfermedad presenta altas probabilidades de control y recuperación cuando es identificada en fases tempranas. En estos casos, el acceso oportuno al tratamiento y el seguimiento médico adecuado pueden marcar una diferencia significativa en la evolución del paciente.

Con el objetivo de fortalecer la detección precoz, el sector Salud promueve campañas dirigidas a hombres de entre 50 y 75 años para que acudan a los establecimientos del primer nivel de atención y se sometan a evaluaciones preventivas sin costo. La institución también exhortó a hijos, esposas y familiares a incentivar a los padres de familia a realizarse estos controles, considerando que cerca del 60% de los pacientes busca atención médica cuando la enfermedad ya se encuentra avanzada.

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Los síntomas que podrían alertar sobre un cáncer de próstata

Uno de los mayores desafíos para combatir el cáncer de próstata es que durante sus primeras etapas puede no generar señales evidentes. Sin embargo, conforme la enfermedad avanza, comienzan a aparecer síntomas que requieren evaluación médica inmediata.

Entre las manifestaciones más frecuentes se encuentra la dificultad para orinar, situación que puede reflejarse en problemas para iniciar la micción o en un flujo urinario débil. Esto ocurre porque el crecimiento del tumor puede ejercer presión sobre la uretra e interferir con el paso normal de la orina.

Otro signo recurrente es el aumento de la frecuencia urinaria, especialmente durante la noche. Muchos hombres experimentan la necesidad constante de acudir al baño, una situación que suele confundirse con cambios normales asociados al envejecimiento.

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También puede presentarse dolor o ardor al orinar, una molestia que en numerosas ocasiones se atribuye erróneamente a infecciones urinarias u otros problemas benignos de la próstata. Por ello, los especialistas recomiendan no minimizar estos síntomas y acudir a una evaluación profesional.

La presencia de sangre en la orina o en el semen constituye otra señal de alerta importante. Aunque este síntoma puede estar relacionado con diferentes afecciones, requiere atención médica inmediata para descartar la presencia de un proceso oncológico.

Asimismo, el dolor persistente en la espalda baja, la pelvis o las caderas puede indicar una etapa más avanzada de la enfermedad. En algunos casos, el cáncer puede extenderse hacia estructuras óseas cercanas, provocando molestias constantes y difíciles de aliviar.

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Además de la edad, otros factores que incrementan el riesgo de desarrollar cáncer de próstata incluyen los antecedentes familiares, el sobrepeso, el sedentarismo y una alimentación rica en grasas saturadas. Frente a este escenario, las autoridades sanitarias recomiendan mantener hábitos saludables, realizar actividad física de forma regular y acudir periódicamente a controles preventivos para favorecer un diagnóstico oportuno.