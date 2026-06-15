El encuentro de streamer peruano con Gaspi en Brasil poco antes del trágico accidente: “Solo estaba de escala”

El streamer peruano Antonicra contó que se encontró con Gaspi y ucas Vignale en Río de Janeiro. El cruce quedó registrado en transmisiones y redes. Tras la muerte de los argentinos, una streamer colombiana escribió: “No puede ser cierto”.

La comunidad digital se estremeció tras la muerte de Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, el youtuber argentino que falleció a los 23 años en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro, Brasil.

Entre los múltiples mensajes de despedida, un episodio tomó fuerza por su carga inesperada: el encuentro de un streamer peruano con Gaspi en las calles de la ciudad brasileña días antes de la tragedia.

Ese cruce quedó registrado en redes y transmisiones. Para quienes lo vieron después, el material funciona como una postal final: un saludo breve, una foto y la sensación de que el azar dejó una escena que hoy adquiere otro peso.

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Un encuentro casual que quedó grabado: “Vine a Brasil y me encontré con Gaspi”

De acuerdo con publicaciones en redes de el peruano Antonicra y de las streamers colombianas Jessy Baby y Emetsukii, el 12 de junio se encontraron con Gaspi mientras paseaban por las calles de Río de Janeiro.

El grupo estaba de vacaciones y realizaba contenido IRL (transmisiones y grabaciones en exteriores) en la ciudad.

La escena, según lo compartido por los propios creadores, terminó con una fotografía y clips que circularon en sus cuentas. Emetsukii incluso lo resumió en un posteo en X: “Vine a brasil y me encontre con gaspi :)”.

El gesto de pedir una foto, habitual en el ecosistema de creadores, quedó transformado por lo que ocurrió después. Ya no era solo un “momento de fandom”: era una despedida involuntaria.

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Gaspi se encontró con Antonicra y las streamers colombianas en Río de Janeiro, donde estaba de escala junto a Lucas Vignale, según el relato difundido en redes. YouTube

Gaspi y Lucas Vignale: una escala en Río antes de seguir rumbo a Estados Unidos

Según relataron los streamers, Gaspi estaba acompañado por Lucas Vignale, a quien en el propio material describieron como su “director cinematográfico” y como parte del equipo de Gaspi visita tu hogar.

Durante el cruce, comentaron que estaban en Río de Janeiro por una escala y que su destino final era Estados Unidos, con la intención de ver a la selección argentina en el Mundial 2026.

En el registro del encuentro también quedó una frase que hoy se repite por su tono cotidiano: “Estamos rumbo al mundial en Estados Unidos y estamos haciendo una escala en Río”.

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Gaspi y Lucas Vignale en las calles de Rio de Janeiro. YouTube.

La frase que cambió de sentido tras la noticia: “No puede ser cierto”

La muerte de Gaspi se confirmó el domingo 14 de junio de 2026. Con la noticia ya instalada, uno de los posteos que más se compartió fue el de Emetsukii, que pasó del entusiasmo del encuentro a la incredulidad.

La streamer colombiana escribió en X: “¿Es real? dijo que solo estaba de escala, no puede ser cierto”.

Ese giro resume el impacto que atraviesa a buena parte del mundo streamer: la distancia entre el cruce casual con un creador conocido y la certeza brutal de una noticia de último momento. En redes, ese tipo de registros —una foto, un saludo, un clip en la calle— se convierten en documentos de memoria.

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Tras conocerse la muerte del youtuber, Emetsukii publicó un mensaje de despedida en X: “No puede ser cierto”.X

Qué se sabe del accidente: seis muertos y dos argentinos entre las víctimas

Gaspi murió en un choque de helicópteros ocurrido la mañana del 14 de junio en Río de Janeiro. El hecho dejó seis muertos. Según información confirmada por Infobae con autoridades brasileñas, entre las víctimas se encontraban el influencer argentino Gaspar Prim Díaz y el productor audiovisual Lucas Vignale, también argentino.

El accidente se registró a las 8:59 hora local en el barrio Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de la ciudad. El Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro informó que los equipos de emergencia localizaron cinco cuerpos dentro de una aeronave y luego hallaron a la sexta víctima en el segundo helicóptero, que cayó a unos 100 metros del primer punto de impacto.

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Tras la colisión, una de las aeronaves cayó dentro del estacionamiento privado de un complejo comercial y se desató un incendio que destruyó por completo cerca de 20 automóviles eléctricos, de acuerdo con los reportes mencionados en el informe.

El video documenta las consecuencias de un choque entre dos helicópteros en Río de Janeiro. Se observa una gran columna de humo negro y fuego afectando un área con numerosos vehículos estacionados. Múltiples automóviles presentan daños por quemaduras o se encuentran en llamas. Personas transitan y observan la situación en las inmediaciones. Restos de escombros yacen sobre un terreno de hierba junto a los vehículos afectados. Es un reportaje de cobertura de evento.