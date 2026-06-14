La decisión final de Karina, los motivos que sostienen a Adorni y por qué el mercado no tiene miedo a una crisis política

Karina Milei y Manuel Adorni en la Cámara de Diputados

El caso de Manuel Adorni es irrelevante como tal. Así lo cree un importante trader argentino que vive en Nueva York que, consultado por Infobae, buscaba explicar lo que pueden llegar a pensar los inversores extranjeros sobre el escándalo político del jefe de Gabinete.

“Ningún inversor va a cambiar su perspectiva de inversión por lo que sucede. En Perú cambian los presidentes como las estaciones del año y no sucede nada. Si Adorni se queda o no es indiferente mientras Milei no tenga una competencia fuerte. El mercado confía en el equipo económico, cree en sus fundamentals y que el Gobierno tiene muchísimas chances de reelegir”, afirma.

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Los players que realmente tienen peso en el tablero financiero no miran la tercera derivada de lo que puede llegar a pasar con el caso del jefe de Gabinete. Solo considera que hay una gran salvedad: “Esto va a impactar si es que se encolumna una oposición competitiva contra Milei”. La variable fundamental de todo esto es el tiempo. Una votación contraproducente en el Senado esta semana no hará tambalear las condiciones estructurales del Gobierno. Podría ser solo una foto. Pero también podría convertirse en el primer fotograma de una película distinta.

Un encargado de research muy retuiteado por Javier Milei opina de igual manera y agrega: “Afuera no ven nada de esto. Son escaramuzas. En Argentina sabemos que esto daña. Pero el mercado es así: estas cositas no te las factura en el corto plazo, pero después te lo puede hacer en el largo plazo con la acumulación de errores. El peligro es que haya algún catalizador como, por ejemplo, una suba del tipo de cambio, que haga que los aliados te la quieran facturar políticamente”.

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Javier Milei y Luis Caputo

El Ministerio de Economía fue una usina de buenas noticias a lo largo de esta semana. Standard & Poor’s elevó la calificación soberana, el riesgo país se ubicó cerca de los 450 puntos básicos, los bonos Globales cerraron la semana con subas de entre 1 % y 2,5 %, y la inflación se desaceleró a 2,1 % mensual. Además, según la consultora 1816, el tipo de cambio se contuvo a niveles superiores a $1.450 luego de intervenciones dosificadas del Banco Central, que siguió comprando dólares para aumentar las reservas.

Pero la agenda mediática y en redes estuvo casi monopolizada por la presentación de la declaración jurada del jefe de Gabinete y de sus explicaciones públicas. En el entorno de Adorni no se equivocaron cuando pensaban días atrás de que iba a haber una “carnicería” en los medios. No estaba tan en claro si también calculaban que ese malestar comprendía a los mismos funcionarios del Gobierno.

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El mismo día en el que iba a hablar frente al periodista José Del Río, Adorni se tenía confianza por su versión y les decía a los suyos que los medios y los políticos se iban “a comer la curva”. Esa mañana mostró enojo porque se había publicado en primera instancia que su esposa Bettina Angeletti iba a utilizar la adhesión a la simplificación del régimen de Ganancias para blanquear dólares, algo que desmintió luego.

Ese episodio no fue inocuo al interior del Gobierno. Nadie tuvo en cuenta que eso iba a hacerse público en ese contexto, por lo que no había una estrategia de comunicación para contrarrestar las primeras notas de que el régimen simplificado de Ganancias no era exactamente lo mismo que la Inocencia Fiscal. Así, la normativa impulsada desde el Gobierno terminó asociada a blanqueos espurios y no a una herramienta de simplificación. Quienes no se suscribieron suspiraron de alivio. Hubo figuras de la Casa Rosada que en su momento habían consultado con Juan Pazo, el anterior titular de ARCA, sobre si convenía adherir. Pero a muchos no les convenció. Por la mañana del jueves hubo muchos chats furiosos desde la entidad y sus espadas legales porque consideran que se dificulta que la oposición vaya a querer tratar en el Congreso la ampliación de la ley que pretende el Gobierno.

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Manuel Adorni y Santiago Caputo (Jaime Olivos)

Pese al optimismo que tenía previamente el jefe de Gabinete, el aliento no se extendía entre las personas que habían trabajado con él por esos días. Reconocían que la entrevista podía tener malas repercusiones pese al trabajo de los abogados del Estudio Ledesma y de sus contadores. “Más que lo que hicieron no se podía hacer. Manuel va a adminitir el delito de evasión para zafar de enriquecimiento ilícito”, adelantaba un funcionario.

Mientras se producía la entrevista, más de un ministro rezó porque no llegara la directiva de la cúpula del Gobierno para realizar una oleada de apoyos públicos en redes a Adorni. Finalmente no se produjo. Solo hubo un retuit de parte del Presidente a un posteo del cineasta Santiago Oría. Lo cual habla de cómo el resultado no satisfizo ni a los propios, que presumieron que la opinión pública no iba a creer la historia de que Adorni había ganado USD 300.000 tradeando bitcoins.

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La consultora AdHoc consignó que al día siguiente se generó un nuevo pico histórico de menciones de Adorni en X producto de los memes sobre ese reportaje y la revelación de videos de años anteriores en los que decía no tener un vasto conocimiento en criptos. A esto se le suma que el jefe de Gabinete confesó haber hecho omisiones en sus declaraciones juradas, desdiciendo declaraciones suyas en conferencias de prensa y ante el Congreso. Esto tiene derivaciones políticas que serán contadas más adelante.

El apoyo continuo de Milei y los rumores de reemplazo

Manuel Adorni no planea renunciar porque considera que está más seguro adentro que afuera del Gobierno. Es una estrategia que no todos en su entorno convalidan, porque afirman que en algún momento no va a estar más en la función pública y que los tiempos de la Justicia son generalmente largos. “Invariablemente en algún momento le va a tocar afrontarlo afuera. Y mientras tanto se gana las puteadas tanto en el Gobierno como en la sociedad”, dice alguien que lo tiene en altísima estima.

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En tanto, Javier Milei es la persona que más lo sostiene de todo el Gobierno. Personas que conocen muy bien a ambos afirman que si Adorni logra encuadrar su investigación en el delito de evasión, no es algo desdeñable del punto de vista de un anarcocapitalista. En el Llao Llao de abril de 2024, el Presidente trató de héroes a los empresarios que fugaban su dinero o a quienes compran dólares en negro. “En la extensión del argumento, la evasión no está mal vista en este Gobierno”, argumentaba un funcionario cuando intentaba defender a Carlos Frugoni, el funcionario del Ministerio de Economía que renunció dos meses atrás cuando se le descubrieron inconsistencias en sus declaraciones juradas.

Las versiones sobre qué piensa Karina Milei son más variadas. Habría una novedad: entre quienes la tratan afirman que dio vía libre a los ministros para que puedan decir lo que piensan sobre el jefe de Gabinete. “No quiere saber más nada. Lo quiere mucho a Manuel, pero se da cuenta que al Gobierno no le conviene lo que pasa”, afirma una fuente en estricta reserva.

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Karina Milei y Manuel Adorni. REUTERS/ Tomas Cuesta

Pero ven que hay un componente fundamental que impide un eventual corrimiento. “Si se hace ahora, lo capitaliza el PRO y se lleva el poroto Mauricio, que siempre criticó esa designación”, afirman.

¿Será ese el motivo por el cual Karina se está acercando al mismo tiempo a Patricia Bullrich? Ayer Infobae adelantó que la hermana libertaria iba a ir a un evento de cumpleaños de la senadora nacional. Cuando salió la información, en el círculo de la dirigente hicieron trascender que “se invitó sola”. La foto de la reunión de mesa política no fue compartida por Adorni -como siempre se hizo-. Fue la cuenta oficial de Karina. El ministro coordinador estaba en un extremo de la foto, mientras que la Secretaria General se mostraba rampante junto a la senadora libertaria.

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Hay otro asunto en el que coinciden todas las huestes libertarias que hace difícil un eventual reemplazo: no hay un recambio lógico. Todos tienen sus peros.

Federico Sturzenegger es visto adentro del Gobierno como una suerte de jefe de Gabinete blue. Sus equipos técnicos realizan desregulaciones en áreas de varios ministerios. “Tiene ese perfil. Pero sería un dolor de cabeza para muchos de nosotros por su talibanismo ideológico”, admite una fuente inobjetable.

El canciller Pablo Quirno es visto como alguien que levantó mucho el perfil y que logró una buena impronta en su gestión. Le cae bien a los hermanos Milei, al punto que irá a los próximos tres viajes internacionales planeados para los próximos dos meses. No tiene la misma estima en ciertos sectores del karinismo, quienes ven con recelo su acercamiento al ala de Santiago Caputo, a la que le habría pedido ayuda para su manejo de redes sociales.

La Jefatura de Gabinete es vista como una silla eléctrica. Los ministros Sandra Pettovello y Diego Santillli eligen estar en sus áreas, donde ya tienen una dinámica establecida. De igual manera, sería muy difícil conseguir un reemplazante para el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; así como en la Legislatura porteña, si es que se buscara a Pilar Ramírez.

“No hay nadie polivalente y que, además, cumpla el requisito de equilibrar la interna, teniendo, al mismo tiempo, personalidad propia”, resume una fuente que integra la mesa política.

El Gabinete completo durante el informe de gestión del ministro coordinador, Manuel Adorni.

Mientras tanto, la economía aguanta que la política esté más disimulada. Es decir, que no haya un vocero oficial ante los medios y que los funcionarios estén limitados a hablar porque no quieren exponerse. La única directiva que se impartió en la cúpula del Gobierno es la de incrementar anuncios de cualquier tipo para llenar la agenda mediática.

No parecen haber perspectivas de que en los próximos días haya novedades sobre el jefe de Gabinete, pero sí en el Congreso donde crece la presión de la oposición para que bloques como el PRO y la UCR se sumen al llamado de interpelación para que Adorni vaya a dar explicaciones frente a los legisladores. El Gobierno va a adelantar el Informe de Gestión al 2 de julio para que la modalidad se dé en los términos del oficialismo.

Pero son jugadas que no hacen más que demorar la molestia de los dialoguistas. Hasta este fin de semana no estaban los números, pero fuentes legislativas del PRO y la UCR piden en conversaciones privadas que el Gobierno no les obligue a tener que votar contra La Libertad Avanza. “Nosotros ya dimos las señales de que tiene que ser la Casa Rosada la que se dé cuenta que ya es un caso cerrado. Si nos obligan a decidir a nosotros por su inacción, vamos a decirle a los legisladores que voten lo que les parezca. Y muchos no van a querer pegados”, dice una importante fuente de la UCR en el Senado, que tiene 10 bancas.

Bullrich y los estrategas libertarios en la Cámara alta ven con preocupación lo que haga la UCR. Si la mayoría de ellos se decide por la negativa, anticipan un efecto cascada. “¿Viste como fue lo de la jueza Michelli? Bueno, va a pasar lo mismo. Pero además nos van a dejar en una posición de mierda a nosotros. A mí me molesta que no decidan nada“, afirma un importante senador de La Libertad Avanza. En la Casa Rosada preocupa la posibilidad de tener el primer jefe de Gabinete destituido mediante moción de censura en la historia. ”En términos institucionales sería grave", dice un importante asesor. Si lo hacen, voceros oficiales del Gobierno aseguran que Milei evalúa nombrarlo de vuelta. Son escenarios hipotéticos de una serie que promete tener más temporadas.