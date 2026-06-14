Turista extranjero sufrió grave accidente en la Montaña de Siete Colores y fue rescatado luego de quedar herido en Cusco

El turista quedó imposibilitado de caminar tras la caída y fue estabilizado por agentes policiales antes de ser trasladado para atención médica especializada. Facebook: Cusco Digital News

La ruta que une el nevado Ausangate con la Montaña de Siete Colores volvió a poner en evidencia las dificultades de desplazamiento en una de las zonas de mayor altitud del circuito turístico cusqueño. Un excursionista extranjero sufrió una grave caída mientras recorría el trayecto y requirió una operación de rescate en plena montaña.

El incidente ocurrió el viernes 12 de junio de 2026 y movilizó a efectivos de la División de Operaciones Policiales Especiales (DIVOPUS) de Quispicanchi, junto con personal de la Comisaría PNP Quiquijana y del PAR Cusipata. La alerta activó un operativo de búsqueda en un sector caracterizado por caminos exigentes y condiciones propias de la alta montaña.

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La intervención policial permitió ubicar al turista, estabilizarlo en el lugar y trasladarlo hasta un punto con acceso a atención médica especializada. El caso se produjo en uno de los destinos más visitados del sur peruano, donde miles de personas realizan cada año ascensos por encima de los 5.000 metros de altitud.

Rescate en la ruta Ausangate–Vinicunca

Un ciudadano israelí de 25 años sufrió una grave caída durante el recorrido entre Ausangate y Vinicunca. Composición: Infobae

La Policía Nacional identificó al excursionista como Elad Yaakov, ciudadano israelí de 25 años. Según el reporte oficial, el joven sufrió una caída mientras recorría la ruta turística que conecta el nevado Ausangate con el Cerro de los Siete Colores.

Los agentes de la DIVOPUS Quispicanchi, pertenecientes al CPNP Quiquijana y al PAR Cusipata, desplegaron el operativo de búsqueda tras recibir la alerta. El ciudadano presentaba una presunta fractura en la pierna derecha y no podía desplazarse por sus propios medios.

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Luego de brindarle primeros auxilios y estabilizarlo en el lugar, los efectivos realizaron la evacuación hacia el distrito de Pitumarca, considerado el acceso más cercano para recibir atención médica especializada.

“La oportuna acción policial permitió salvaguardar la vida del ciudadano extranjero y garantizar su atención médica”, señaló la Policía Nacional en su comunicado.

Vinicunca, conocida como Montaña de Siete Colores o Montaña Arcoíris, se encuentra en el distrito de Pitumarca, provincia de Quispicanchi. La cumbre alcanza aproximadamente 5.200 metros sobre el nivel del mar y forma parte de uno de los circuitos de trekking más demandados de Cusco.

El ascenso habitual toma entre 90 y 120 minutos, dependiendo del punto de partida y de las condiciones físicas de cada visitante. Desde la ruta se observa el nevado Ausangate, que con 6.384 metros de altitud figura entre los picos más altos de la región cusqueña y del país.

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La elevada altitud, el terreno irregular y los cambios climáticos convierten el recorrido en una actividad que requiere preparación física y atención a las recomendaciones de seguridad.

El origen geológico de la montaña multicolor

La Sociedad Geológica del Perú explica que los colores de Vinicunca provienen de sedimentos marinos, lacustres y fluviales depositados durante los periodos terciario y cuaternario. El fenómeno tiene una antigüedad superior a los dos millones de años.

El levantamiento de estos sedimentos por el movimiento de las placas tectónicas formó las cordilleras actuales. Posteriormente, la oxidación de minerales, junto con la humedad y la erosión, produjo las franjas multicolores visibles en la montaña.

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Cada tonalidad responde a una composición mineral distinta. El fucsia y el rosado se relacionan con arcilla roja, fango y arena; el morado con arcilla, carbonato de calcio y silicatos; el rojo con argilitas y arcillas; el verde con hierro, magnesio y óxido de cobre; el mostaza o dorado con limonitas y areniscas calcáreas; y el blanco o crema con arena de cuarzo y piedra caliza.

Este proceso geológico convirtió a Vinicunca en uno de los paisajes naturales más reconocidos del Perú y en un punto de interés para visitantes nacionales e internacionales.