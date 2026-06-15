Julieta Lazcano revela las razones detrás de su fichaje por Atenea: “Mucha gente me pidió volver a la Liga Peruana”

Tras un año alejada de las canchas peruanas debido a su embarazo y posterior recuperación, Julieta Lazcano está de regreso. La olímpica argentina defenderá la camiseta de Atlético Atenea en la temporada 2026/27, iniciando una nueva etapa en la Liga Peruana de Vóley luego de recuperar plenamente su condición física tras convertirse en madre.
Después de ser anunciada como refuerzo de las ‘diosas’, la experimentada central explicó los motivos que la llevaron a volver al campeonato nacional y reconoció que el constante respaldo de los aficionados fue clave para decidirse por una nueva experiencia en el Perú.
“A los hinchas del vóley peruano decirle gracias por la motivación, porque me han ido motivando constantemente para volver y seguir jugando. Mucha gente me mandó mensajes pidiéndome que vuelva a la liga peruana, así que aquí estoy. Nos vemos la próxima temporada”, señaló en una entrevista para Latina.
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La última experiencia de Lazcano en el país fue con Alianza Lima, club con el que se consagró campeona antes de hacer una pausa en su carrera para enfocarse en su embarazo y en la llegada de su hija. Ahora, tras completar su proceso de recuperación, asegura sentirse preparada para asumir nuevamente las exigencias de la alta competencia. “Han sido doce meses que estuve retirada de la cancha, extrañando bastante la pelota, haciendo un montón de cosas durante el embarazo, con muchísimos cambios”, comentó.
Durante los últimos meses, el nombre de la argentina estuvo vinculado a diversos equipos de la Liga Peruana. Sin embargo, fue Atlético Atenea el club que terminó convenciendo a la central de afrontar este nuevo reto profesional. La voleibolista resaltó el crecimiento que ha experimentado la institución en los últimos años y valoró la seriedad de su proyecto deportivo.
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“A Atenea voy a describirlo como un club que viene sorprendiendo muchísimo. Es un club que siempre ha estado de una manera familiar y hoy en día está siendo lo más profesional posible”, afirmó.
Su ilusión por trabajar con Lorena Góngora y compartir equipo con Nicole Pérez
Otro de los factores que influyó en su llegada a Atenea fue la posibilidad de trabajar bajo las órdenes de Lorena Góngora, entrenadora argentina que continuará liderando el proyecto deportivo de las ‘diosas’. La central aseguró conocer de cerca la metodología de trabajo de su compatriota y se mostró optimista respecto a lo que puede conseguir el equipo en la próxima campaña.
“Estoy motivada con la idea de trabajar con Lore. La conocí en la liga el año que jugué aquí. Hemos conversado un par de veces, ella también trabaja en la selección junto con mi pareja. Sé su manera de trabajar, sé que es muy profesional. Creo que nos va a ir bien. Espero que tengamos una supertemporada”, expresó.
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La central argentina volverá a jugar en el Perú luego de su salida de Alianza Lima. Créditos: Atlético Atenea / Instagram.
Lazcano también tendrá la oportunidad de compartir vestuario con Nicole Pérez, una de las principales figuras de Atenea y máxima anotadora de la última Liga Peruana de Vóley con 526 puntos. Sobre su compatriota, destacó el enorme potencial que todavía tiene para seguir creciendo y consolidándose como una de las mejores jugadoras del torneo.
“Es una jugadora que puede seguir creciendo. Tiene muchísimo potencial. Le ha ido muy bien la temporada pasada y eso hace que una, como jugadora, gane confianza. Tiene que poner la vara en un lugar y tratar de superarla. La acompañaremos en esta temporada”, señaló.
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Con una medallista olímpica y referente de la selección argentina en sus filas, Atenea suma experiencia, liderazgo y jerarquía para afrontar una temporada en la que buscará dar un salto de calidad y convertirse en protagonista de la Liga Peruana de Vóley.
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