La conmovedora visita de Gaspi e Ibai Llanos a un joven streamer peruano en un cerro de Ventanilla

Ibai y Gaspi subieron por una escalera de tierra para llegar a la vivienda de Koiran en los arenales de Ventanilla. IG

La muerte de Gaspar Prim Díaz, más conocido como Gaspi, ha conmocionado a la comunidad digital de habla hispana. El youtuber argentino, recordado por su humor irreverente, sus videos callejeros y su particular manera de conectar con el público, falleció a los 23 años en un accidente de helicóptero ocurrido en Río de Janeiro, Brasil.

Su partida provocó una ola de mensajes de despedida en redes sociales, donde miles de seguidores recordaron sus videos, sus frases más virales y algunos de los momentos que protagonizó fuera de Argentina.

Entre esos recuerdos aparece su paso por el Perú, país al que llegó en noviembre de 2025 junto a Ibai Llanos. La visita del streamer español generó gran expectativa entre sus seguidores peruanos, pero uno de los episodios más comentados no ocurrió en un restaurante famoso ni en una zona turística, sino en lo alto de los arenales de Ventanilla, donde ambos conocieron a Koiran, un joven streamer peruano que transmitía desde un espacio improvisado en su vivienda.

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Ibai Llanos y su visita a los arenales de Ventanilla para conocer a streamer peruano. IG.

El viaje a Lima con Ibai y la visita a Ventanilla

Ibai llegó a Lima el 25 de noviembre como parte de una gira personal por Sudamérica. Apenas instalado en el país, decidió visitar a Koiran, cuya historia lo había impactado por las condiciones en las que hacía contenido.

El español no fue solo: estuvo acompañado por Gaspi y un pequeño equipo que registró cada momento del recorrido. La escena se volvió viral rápidamente. Ibai y Gaspi subieron por una larga escalera de tierra para llegar hasta la casa del joven creador peruano.

Entre el cansancio, la sorpresa y las bromas, el español resumió la experiencia con una frase que llamó la atención de sus seguidores: “Llevamos veinticinco minutos en Perú y ya estamos acá”.

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Luego agregó que estaba con Gaspi para conocer una de las historias más increíbles de creación de contenido.El recorrido por Ventanilla mostró una realidad muy distinta a la que suele verse en los grandes eventos de streamers.

No había estudios iluminados, equipos de producción enormes ni una habitación diseñada para transmitir con comodidad. Lo que encontró Ibai fue un setup levantado con esfuerzo, creatividad e improvisación.

Koirandoshil recibió la visita de Ibai Llanos. Foto: Tiktok

El setup improvisado de Koiran y las limitaciones para transmitir

Koiran transmitía desde una zona de difícil acceso, en medio de limitaciones técnicas y materiales que no le impidieron continuar con su sueño de crear contenido.

Al ingresar a la vivienda, Ibai quedó impactado al ver que el joven peruano había conseguido armar un espacio de transmisión con doble pantalla y equipos reparados por él mismo.

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El streamer español calificó el lugar como uno de los setups más extraños del mundo, no en tono de burla, sino de admiración. Para él, lo sorprendente era que alguien hubiera logrado construir una estación de trabajo funcional en un lugar donde incluso instalar internet era una dificultad.

Koiran contó que una empresa aceptó darle el servicio, pero no quiso realizar la instalación por el riesgo que implicaba subir hasta la zona. Ante esa negativa, el joven decidió hacer la conexión por su cuenta y usó palos de bambú para sostener los cables.

También reveló que varios de sus implementos fueron comprados en marketplace, algunos incluso dañados, como una tarjeta gráfica que tuvo que reparar él mismo.

Ibai Llanos visita Ventanilla y queda sorprendido con el setup de un streamer peruano. IG

La reacción de Ibai y el rol de Gaspi en el encuentro

La reacción de Ibai fue inmediata. Sorprendido por la capacidad del streamer peruano para resolver cada problema, lo llamó el “Manny Manitas peruano”, en referencia al personaje conocido por arreglar todo.

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Gaspi, fiel a su estilo espontáneo, acompañó el momento con comentarios y gestos que reforzaron el tono cercano de la visita. Su presencia le dio al encuentro ese aire de humor callejero y complicidad que caracterizaba sus contenidos.

Antes de despedirse, Ibai abrazó a Koiran y le dejó un mensaje que emocionó a quienes siguieron la historia: “Espero que la gente te siga y te deseo mucha suerte. Gracias por invitarnos”.

Luego compartió imágenes del encuentro en redes sociales con la frase: “Una historia que merece la pena compartir”. La publicación se volvió tendencia y convirtió al joven peruano en protagonista de uno de los momentos más comentados de la visita del español al país.

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El recuerdo de Gaspi que volvió a circular tras su muerte

La presencia de Gaspi en esa jornada hoy adquiere otro significado para sus seguidores. En ese viaje, el argentino no solo acompañó a Ibai, sino que fue parte de una experiencia que mostró cómo el contenido digital puede unir realidades muy distintas: la de grandes creadores con millones de seguidores y la de jóvenes que transmiten desde espacios humildes, pero con la misma pasión por hacerse escuchar.

Durante su paso por Lima, Gaspi también participó en otros recorridos junto a Ibai, entre bromas, encuentros con fanáticos y momentos virales en las calles. Sin embargo, la visita a Ventanilla quedó como una de las escenas más recordadas por su carga emocional.

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No fue solo una visita curiosa, sino una forma de poner en vitrina el esfuerzo de un creador peruano que, pese a las limitaciones, había encontrado la manera de seguir transmitiendo.

Tras conocerse la muerte de Gaspi, muchos usuarios peruanos volvieron a compartir fragmentos de aquella visita. Para ellos, el recuerdo del youtuber argentino en Ventanilla resume parte de lo que lo hizo popular: su capacidad para mezclarse con la gente, improvisar en cualquier escenario y convertir una situación cotidiana en un momento memorable.

La partida de Gaspi deja un vacío entre sus seguidores, pero también una serie de imágenes que hoy cobran valor de despedida. Una de ellas es la de aquel joven argentino subiendo un cerro de Ventanilla junto a Ibai para conocer a un streamer peruano que transmitía desde los arenales. Una escena sencilla, humana y viral que ahora forma parte del recuerdo de su última etapa como creador de contenido.

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