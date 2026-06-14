Tabla de posiciones de la Copa de la Liga 2026: así van los equipos durante la fecha 1.

La Copa de la Liga 2026, certamen que reúne a equipos de la Liga 1 y Liga 2 de Perú durante la pausa por el Mundial, inició el jueves 11 de junio. En esta primera fecha ya se han disputado varios encuentros que han generado los primeros movimientos en la tabla de posiciones.
Tabla de posiciones de la Copa de la Liga 2026
Grupo A
- Alianza Atlético (3 pts / 1PJ)
- Alianza Lima (0 pts / 0PJ)
- César Vallejo (0 pts / 0PJ)
- Carlos A. Mannucci (0 pts / 1PJ)
Grupo B
- Ada Jaén (3 pts / 1PJ)
- Juan Pablo II (0 pts / 0PJ)
- Comerciantes Unidos (0 pts / 1PJ)
Grupo C
- UTC (O pts / 0PJ)
- Cajamarca FC (0 pts / 0PJ)
- Llacuabamba (0 pts / 0PJ)
Grupo D
- Pirata FC (3 pts / 1PJ)
- Atlético Grau (0 pts / 0PJ)
- Universitario (0 pts / 1PJ)
Grupo E
- ADT (1 pts / 1PJ)
- Unión Minas (1 pts / 1PJ)
- Sport Huancayo (0 pts / 0PJ)
- Alianza UDH (0 pts / 0PJ)
Grupo F
- Cienciano (3 pts / 1PJ)
- Cusco FC (0 pts / 0PJ)
- Deportivo Garcilaso (0 pts / 0PJ)
- Deportivo Binacional (0 pts / 1PJ)
Grupo G
- Los Chankas (0 pts / 0PJ)
- Santos FC (0 pts / 0PJ)
- Ayacucho FC (0 pts / 0PJ)
Grupo H
- Bentín Tacna Heroica (3 pts / 1PJ)
- CD Moquegua (0 pts / 0PJ)
- Melgar (0 pts / 1PJ)
Grupo I
- Sport Boys (1 pts / 1PJ)
- San Martín (1 pts / 1PJ)
- Academia Cantolao (0 pts / 0PJ)
Grupo J
- Sporting Cristal (1 pts / 1PJ)
- Comerciantes FC (1 pts / 1PJ)
- Unión Comercio (0 pts / 0PJ)
- CNI (0 pts / 0PJ)
Resultados de la fecha 1 de la Copa de la Liga 2026
Jueves 11 de junio
- ADA Jaén 2-0 Comerciantes Unidos (Finalizado / Grupo B)
Viernes 12 de junio
- Unión Minas 0-0 ADT (Finalizado / Grupo E)
- Bentín Tacna Heroica 3-2 FBC Melgar (Finalizado / Grupo H)
- Pirata FC 2-0 Universitario de Deportes (Finalizado / Grupo D)
Sábado 13 de junio
- San Martín 2-2 Sport Boys (Finalizao / Grupo I)
- Carlos Mannucci 0-1 Alianza Atlético (Finalizado / Grupo A)
- Comerciantes FC 1-1 Sporting Cristal (Finalizado / Grupo J)
- Deportivo Binacional 0-2 Cienciano (Finalizado / Grupo F)
Domingo 14 de junio
- Ayacucho FC vs. Los Chankas | Grupo G | 11:00 horas | Estadio Las Américas
- Alianza UDH vs. Sport Huancayo | Grupo E | 13:15 horas | Estadio Heraclio Tapia
- César Vallejo vs. Alianza Lima | Grupo A | 15:30 horas | Estadio Mansiche
- Deportivo Garcilaso vs. Cusco FC | Grupo F | 18:00 horas | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
Lunes 15 de junio
- Deportivo Llacuabamba vs. UTC | Grupo C | 13:00 horas | Estadio Municipal de Huamachuco
- Estudiantil CNI vs. Unión Comercio | Grupo J | 15:15 horas | Estadio Gran Saposoa
Dónde ver los partidos de la Copa de la Liga 2026
El acceso a la Copa de la Liga Peruana 2026 presentará una modalidad distinta, ya que los partidos se transmitirán en exclusiva a través de Bicolor +, la plataforma oficial de la Federación Peruana de Fútbol en YouTube. Esta opción permite a los aficionados seguir los encuentros desde cualquier dispositivo, como celular, computadora o smart TV, sin depender de la televisión convencional.
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Además, Infobae Perú ofrecerá una cobertura completa desde el inicio del torneo. Los usuarios podrán acceder en tiempo real a la previa de cada partido, el seguimiento minuto a minuto, videos con las mejores jugadas y la actualización permanente de resultados y tabla de posiciones. De este modo, la audiencia contará con información actualizada y análisis detallados a lo largo de toda la competencia.
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