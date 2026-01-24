Dónde ver Alianza Lima vs Inter Miami HOY: canal tv online del partido en Matute por ‘Noche Blanquiazul’ 2026

Dónde ver Alianza Lima vs Inter Miami HOY: canal tv online por 'Noche Blanquiazul' 2026 - Crédito: Club Alianza Lima.

Alianza Lima y Inter Miami disputarán hoy, sábado 24 de enero, un partido amistoso en el estadio Alejandro Villanueva, en una nueva edición de la tradicional ‘Noche Blanquiazul’ 2026. El evento marca la presentación oficial del plantel íntimo ante su hinchada, con el objetivo de iniciar el año con buen pie tanto en el torneo nacional como en la fase previa de la Copa Libertadores.

Sin embargo, el ambiente previo se vio alterado por una situación ajena a lo deportivo. El jueves 22 de enero, la jornada inició con una denuncia por abuso sexual contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, presentada por una joven de 22 años en Uruguay, país donde el equipo realizó su pretemporada. Esta acusación generó malestar e indignación entre los aficionados y repercutió de inmediato en la planificación del club.

La denuncia contra los jugadores mencionados tuvo consecuencias inmediatas en el plantel. El club decidió separar de manera indefinida a Zambrano, Peña y Trauco, lo que obligó al técnico Pablo Guede a reestructurar la alineación titular para el enfrentamiento ante el conjunto estadounidense.

El DT logró definir el equipo que saldrá al campo. Guillermo Viscarra será el arquero titular. En la defensa estarán Luis Advíncula, Mateo Antoni, Renzo Garcés y Marco Huamán. El mediocampo lo conformarán Jesús Castillo, Gianfranco Chávez y Jairo Vélez. En las bandas, Alan Cantero y Eryc Castillo aportarán dinamismo, mientras que Paolo Guerrero ocupará la posición de delantero central.

Horario de Alianza Lima vs Inter Miami por ‘Noche Blanquiazul’ 2026

El evento en Matute estaba inicialmente programado para las 20:00 horas de Perú. Sin embargo, la organización modificó el horario por “criterios técnicos de seguridad”, según explicó en un comunicado oficial. De ese modo, el partido entre Alianza Lima e Inter Miami comenzará a las 17:00 horas locales, mismo horario para Colombia, Ecuador y Estados Unidos (Miami). En Venezuela y Bolivia el inicio será a las 18:00 horas, mientras que en Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil comenzará a las 19:00 horas.

Dónde ver Alianza Lima vs Inter Miami por ‘Noche Blanquiazul’ 2026

La transmisión del encuentro entre Alianza Lima e Inter Miami reflejará la relevancia que ha adquirido la ‘Noche Blanquiazul’, ya que el partido podrá verse en todo el país a través de Latina Televisión por señal abierta, mientras que las opciones de cable incluyen L1MAX y ESPN Internacional. Además, el portal web de Infobae Perú ofrecerá el seguimiento minuto a minuto, permitiendo a los aficionados estar informados en tiempo real sobre cada detalle del evento.

El panel de L1MAX para la transmisión de Alianza Lima vs Inter Miami - Crédito: Expertos del Deporte.

La expectativa por la ‘Noche Blanquiazul’ permanece alta, pero el club afronta el desafío de recomponerse tras la reciente polémica. La directiva y el cuerpo técnico han manifestado su compromiso con la investigación en curso y han reiterado que la prioridad es garantizar un entorno seguro y respetuoso tanto para los jugadores como para los aficionados.

El choque ante Inter Miami representa una oportunidad para que el equipo muestre su fortaleza y cohesión, pese a la adversidad. La afición blanquiazul espera una actuación convincente y el inicio de una campaña renovada, con la mira puesta en el campeonato nacional y la anhelada clasificación en el certamen continental.

La organización del evento ha reforzado las medidas de seguridad en Matute, buscando asegurar una jornada de fútbol sin incidentes y que la fiesta deportiva se desarrolle en paz. Con la presencia de figuras internacionales como Lionel Messi y Luis Suárez, y el atractivo de enfrentar a un club de la Major League Soccer, la ‘Noche Blanquiazul’ 2026 promete ser un espectáculo relevante en el calendario futbolístico peruano.