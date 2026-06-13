Pierre Gasly explotó por el rendimiento de Alpine y lanzó una alarmante frase antes del GP de Barcelona: “Nunca me pasó en 10 años”

Pierre Gasly admitió que no logra confianza al frenar a bordo del Alpine

El ambiente en el garaje de Alpine quedó con sensación de frustración e incertidumbre tras la clasificación en el Gran Premio de Barcelona. Pierre Gasly exteriorizó su malestar, señalando que jamás había experimentado una sensación semejante en sus diez años como piloto de Fórmula 1. El francés se vio relegado a la decimocuarta posición, quedando incluso detrás de su compañero Franco Colapinto, quien ocupó el decimotercer lugar. Más allá de la estadística, ambos pilotos coincidieron en que el principal problema radica en la falta de confianza y en la imposibilidad de encontrar un ritmo competitivo sobre el circuito catalán.

Gasly fue contundente al describir su situación. “De hecho, desde los libres 1, no sé qué me pasa; es la primera vez en diez años: en cuanto toco los frenos, tengo el coche que va de derecha a izquierda”, explicó a Canal+ de Francia, según replicó el portal especializado Motorsport. La inquietud se tornó aún más evidente cuando detalló que el equipo intentó cambios radicales en el monoplaza sin obtener mejoras. “Tuvimos el problema todo el día ayer, no consiguen entender de dónde viene. Así que cambiamos el chasis esta noche y vuelve a ser lo mismo desde esta mañana. Primera curva, cuarta curva, en cuanto freno, intento ir a la derecha y el coche va a la izquierda; vuelve y es muy, muy complicado, cero feeling en los frenos”.

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El desconcierto de Gasly se intensificó al reconocer que ni siquiera tienen claro cómo afrontar la largada. “Veremos si salimos desde el pit lane o... Hay que entender de dónde viene porque cuando llegamos a 340 [km/h] al final de la recta y freno sin saber hacia qué lado va a ir el coche; tengo el volante recto, a veces va a la derecha, a veces a la izquierda... Sí, es extremadamente extraño y nunca había tenido esto en diez años, y el problema es que no conseguimos entender de dónde viene”. La falta de respuestas técnicas dentro del equipo agrava la preocupación del piloto, que no logra recuperar la confianza necesaria para atacar en las frenadas y se encuentra limitado en su capacidad de competir.

La escudería modificó componentes del monoplaza del piloto francés, pero la medida no aportó respuesta (REUTERS/Nacho Doce)

Las dificultades de Gasly no se reducen a una cuestión puramente personal. El propio piloto reconoció que el A526 presenta deficiencias generalizadas en el trazado de Montmeló. “Creo que también es muy, muy complicado (para nosotros) en esta pista desde el comienzo del fin de semana. Vemos que incluso en las curvas rápidas, por desgracia, no somos lo bastante competitivos”.

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En su análisis posterior, Gasly amplió su diagnóstico en el comunicado emitido por la escudería. “Ha sido un día difícil y, por alguna razón, parece que nos cuesta mucho en este circuito. Estoy seguro de que hoy podíamos haber sacado algo más, pero la Q3 estaba sin duda fuera de nuestro alcance. Estamos intentando entender algunas cosas, ya que no me he sentido cómodo en el coche en todo el fin de semana. No puedo atacar en las frenadas y me cuesta mucho tener confianza, ya que el coche se mueve bastante”, expresó el francés.

Desde la perspectiva del equipo, la previa a la clasificación fue de intenso trabajo. “Probamos algunas cosas durante la noche, incluido un cambio de chasis, y seguimos sin encontrar las respuestas que buscamos, así que sin duda nos queda mucho trabajo por delante. Es probable que mañana veamos un desgaste de neumáticos bastante elevado, por lo que seguramente será una carrera dura para todos. Veremos qué podemos hacer e intentaremos recuperar algunas posiciones”, manifestó Gasly, anticipando que la degradación y el calor podrían añadir un factor extra de complejidad en la jornada del domingo.

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Pierre Gasly confesó que no se siente cómodo en su monoplaza y evalúa salir desde boxes (REUTERS/Bruna Casas)

La situación de incertidumbre técnica llevó a que Gasly pusiera en duda incluso el punto de partida para la carrera. A la espera de una solución, el piloto dejó claro que la prioridad es entender el origen de la inestabilidad que afecta a su monoplaza antes de definir si largarán desde la parrilla o desde los boxes. Este panorama denota el grado de preocupación que atraviesa tanto al piloto como a los ingenieros de Alpine, incapaces por el momento de identificar la raíz del problema.

En paralelo, Franco Colapinto, quien también quedó fuera de la Q3, intentó rescatar algunos aspectos positivos dentro de un contexto adverso. “Hoy ha sido otro día complicado y no hemos conseguido el resultado que esperábamos. Hemos logrado algunas pequeñas mejoras con respecto a ayer, pero no han sido tan significativas como hubiéramos deseado entre el viernes y el sábado, ni como las que hemos demostrado en pruebas anteriores. No me siento muy cómodo en el coche y derrapa mucho, lo que lo hace impredecible y difícil de conducir, sobre todo a la hora de apretar en una vuelta durante la clasificación. No es por falta de esfuerzo; estamos trabajando muy duro como equipo para intentar entender cómo solucionarlo. Probamos muchas cosas, pero no mejoró lo suficiente como para permitirnos luchar por la Q3. Esperábamos estar más cerca del top 10 este fin de semana y nos quedamos bastante lejos. A ver qué nos depara mañana; con el calor y el desgaste, puede que haya alguna variación en la estrategia, y haremos todo lo posible por luchar por los puntos”.

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Franco Colapinto señaló que el rendimiento no mejora lo suficiente para meterse entre los 10 mejores (REUTERS/Bruna Casas)

Desde la dirección deportiva, Steve Nielsen ofreció su visión sobre la jornada. “Desde luego, no estamos satisfechos con el resultado de hoy, ya que hemos terminado la clasificación con ambos coches inusualmente lejos de la Q3. Por alguna razón, estamos encontrando más dificultades de lo habitual en este circuito y tenemos mucho trabajo por delante para entender a qué se debe”. El director deportivo confirmó que la decisión de cambiar el chasis del piloto francés respondió a la necesidad de explorar nuevas vías para resolver anomalías detectadas en los datos. Sin embargo, la medida no entregó las respuestas ni la mejora esperadas: “Cambiamos el chasis de Pierre durante la noche, ya que decidimos cambiar varios componentes de su coche para intentar resolver algunas cuestiones que habíamos detectado en nuestros datos. Por lo que parece, eso no ha aportado muchas respuestas nuevas ni una mejora suficiente”.

Nielsen también se refirió a las condiciones propias del circuito catalán, anticipando un escenario exigente para el domingo. “Las tandas de ayer (FP1 y FP2) con mucho combustible fueron duras para la mayoría de los equipos, ya que las altas temperaturas de la pista provocaron un desgaste significativo de los neumáticos, y es probable que veamos más paradas en boxes de lo habitual en la carrera de mañana, quizá incluso tres paradas para algunos”. El desgaste extremo de los neumáticos añade un desafío adicional a un equipo que ya parte en desventaja por cuestiones técnicas.

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En definitiva, la jornada dejó a Alpine sumida en la incertidumbre y la desazón, con sus dos pilotos expresando abiertamente su frustración y el director deportivo reconociendo la cantidad de interrogantes sin resolver. La carrera en Montmeló se presenta como un reto mayúsculo para el equipo, que deberá afrontar no solo la lucha por avanzar posiciones, sino también la urgencia de hallar una solución a los problemas de comportamiento del A526. Este domingo la carrera iniciará a las 10:00 (hora argentina) y tendrá un total de 56 vueltas.