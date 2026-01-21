Nuevo canal TV que transmitirá Alianza Lima vs Inter Miami de Lionel Messi por la Noche Blanquiazul 2026

La Noche Blanquiazul 2026 genera gran entusiasmo entre los seguidores de Alianza Lima, quienes aguardan la presentación oficial del plantel en uno de los eventos más esperados del año. El punto culminante será el amistoso frente a Inter Miami, conjunto que llegará a Matute el sábado 24 de enero con jugadores reconocidos internacionalmente.

Entre los visitantes destacan nombres como Lionel Messi, Luis Suárez y Rodrigo De Paul, lo que convierte el encuentro en una oportunidad única para los seguidores peruanos de presenciar a estrellas globales en acción sobre el césped limeño.

La organización del evento busca conjugar espectáculo deportivo y presentación institucional, consolidando como uno de los momentos más esperados por los hinchas en el inicio de cada temporada.

El sábado 24 de enero, en Matute, se desarrollará un partido histórico con Leo Messi como protagonista. | VIDEO: Alianza Play

Nuevo canal TV que transmitirá la Noche Blanquiazul 2026

La presentación de Alianza Lima no solo se transmitirá por la señal abierta de Latina Televisión, también se podrá seguir por cable. L1 Max lanzó un sorpresivo anuncio a pocos días de la Noche Blanquiazul 2026: confirmó que televisará el evento que se vivirá en Matute.

El canal oficial de la Liga 1 transmitirá por medio de los diferentes operadores como DirecTV, Claro TV, Best Cable, Win TV, Zapping TV, entre otros. Además, se verá por L1 Play, plataforma de streaming que cuenta con un pago mensual dependiendo del plan a elección.

“La Noche Blanquiazul va por L1 Max. No te pierdas el duelo entre Alianza Lima e Inter Miami de Lionel Messi. Este sábado 24 de enero a las 20:00 horas”, publicó el operador en sus redes sociales.

L1 Max transmitirá la Noche Blanquiazul 2026

Descuentos en precios para la Noche Blanquiazul 2026

Una rebaja del 40 % en los precios de las entradas ha sido anunciada por Sound Music para la presentación de Alianza Lima en la temporada 2026, promoción válida hasta el jueves 22 de enero. La decisión responde al objetivo de sumar más público en el Estadio Alejandro Villanueva y recuperar el tradicional clima festivo que distingue a la Noche Blanquiazul.

Las tarifas muestran una reducción significativa: en occidente central, los boletos bajaron a S/. 1 435 soles desde S/. 2 375 soles; en occidente lateral, el valor pasó de S/. 2 000 soles a S/. 1 200 soles. Las ubicaciones en occidente general se ajustaron a S/. 900 soles, mientras que las populares descendieron a S/. 282 soles, partiendo de S/. 470 soles.

Los aficionados podrán adquirir sus entradas únicamente a través de la plataforma Joinnus, asegurando así su acceso a una noche que promete emociones y espectáculo deportivo.

Nuevos precios de la Noche Blanquiazul de Alianza Lima

Fichajes de Alianza Lima para Liga 1 y Copa Libertadores 2026

Una vez oficializada la extensión del cupo de extranjeros en la Liga 1, Alianza Lima pretende fichar a su último jugador foráneo para afrontar el torneo nacional y Copa Libertadores 2026.

Se conoció que los ‘blanquiazules’ quieren un volante y manejan cuatro nombres: Franco Catarozzi, Agustín Álvarez Wallace, Leonai Souza y Gonzalo Freitas. Sin embargo, el uruguayo Wallace sería el elegido por Pablo Guede.

Alejandro Duarte

D’Alessandro Montenegro

Cristian Carbajal

Luis Ramos

Jairo Velez

Mateo Antoni

Federico Girotti

Luis Advíncula