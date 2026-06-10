Aníbal Torres, expremier de Pedro Castillo: “Limpia o suciamente, (las elecciones) se las lleva Keiko Fujimori”

Aníbal Torres, ex primer ministro y exjefe de asesores de Pedro Castillo, afirmó que Keiko Fujimori ganará las elecciones presidenciales de 2026, ya sea “limpia o suciamente”

El ex primer ministro Aníbal Torres, quien también se desempeñó como jefe de asesores del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), afirmó este miércoles que Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, resultará ganadora en las elecciones presidenciales de 2026, sea de manera “limpia o sucia”.

Durante una entrevista en el pódcast conducido por la periodista Juliana Oxenford para el diario La República, el exjefe de Gabinete señaló que se “debe respetar” el resultado del balotaje, “salvo que se demuestre que ha habido fraude”, algo que la Defensoría y observadores internacionales han descartado.

“Si bien faltan los votos emitidos en el extranjero, no todos favorecen a Keiko. Además, todavía quedan votos por contabilizar en el interior del Perú, que en su mayoría apoyan a Roberto Sánchez”, expresó.

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Agregó que, según la tendencia observada con la llegada de los votos del exterior, “limpiamente o suciamente, se la lleva ella”.

Torres destacó que aún faltan votos del extranjero y del interior de Perú por contabilizar; mencionó que los del interior favorecen a Roberto Sánchez, mientras que la tendencia de los votos del exterior sería favorable a Fujimori

El expremier, condenado a seis años y ocho meses de prisión por el fallido autogolpe de Castillo —pena que no se ejecutó por razones humanitarias debido a sus 82 años—, afirmó que votó por Roberto Sánchez, quien compite contra Fujimori en representación del exmandatario.

“La votación a favor de Roberto Sánchez de Juntos por el Perú es de Pedro Castillo”, sostuvo en referencia a este aspirante, que ha prometido indultar a Castillo si llega a Palacio de Gobierno.

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Al preguntarle si aspiraría a un cargo en el Ejecutivo en caso de que esa fórmula resulte electa, aclaró que “en primer lugar”, no está buscando un puesto; “y en segundo lugar, no estoy buscando trabajo porque trabajo tengo”.

También mencionó que no ha visitado al exjefe de Estado en el penal de Barbadillo, donde permanece recluido junto a Alejandro Toledo (2001-2006) y Ollanta Humala (2011-2016), aunque señaló que “cualquier peruano puede visitarlo”.

Con el 97.874 % de actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Sánchez suma 9′016,443 votos (50.024 %), y Fujimori alcanza 9′007,934 votos (49.976 %), con una diferencia de 8,509 sufragios, impulsada por el voto extranjero.

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Con el 97.874 % de actas contabilizadas, Sánchez obtiene 9′016,443 votos (50.024 %) y Fujimori 9′007,934 (49.976 %), con una diferencia de 8,509 sufragios impulsada por sufragios del extranjero

Precisamente, las últimas actas en ingresar al sistema de cómputo son las provenientes del exterior, que terminarán de llegar a Perú el miércoles, y hasta el momento ha procesado el 30 % de las 2.543 mesas instaladas en 73 países, con un resultado muy favorecedor para la candidata.

Fujimori ha declarado que hay “mucha esperanza” los sufragios emitidos fuera del país y el de las actas observadas porque “la mayoría son de la capital”, donde su postulación arrasó en el sufragio frente a la de Sánchez, que postuló en representación del destituido expresidente (2021-2022).

A diferencia los anteriores comicios, la política llega a esta cita sin su padre, fallecido en septiembre de 2024; sin su esposo y padre de sus dos hijas, Mark Vito, del que se divorció en 2022; y librada, gracias a una sentencia del Constitucional, de un juicio donde estaba acusada por lavado de dinero en la financiación irregular de sus anteriores campañas electorales.

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