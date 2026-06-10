Pisco: Mar devuelve los cuerpos de pescadores desaparecidos y reabre alerta por condiciones climáticas

Hallan cuerpos de dos pescadores en Pisco.

La playa Yumaque, ubicada en el distrito de Paracas, provincia de Pisco, fue escenario de un conmovedor hallazgo. Los cuerpos de Kenny Díaz Huamán y Yomar Pradinett, pescadores desaparecidos desde el último domingo, fueron recuperados por sus familiares y amigos tras varios días de intensa búsqueda.

El mar, finalmente, devolvió los restos de ambos trabajadores, quienes habían salido en la embarcación “Carlitos” para realizar labores habituales cuando ocurrió el accidente.

De acuerdo con fuentes oficiales citadas por Infobae, el naufragio se produjo en circunstancias adversas provocadas por los oleajes anómalos que afectan el litoral de Ica. Las autoridades portuarias informaron que el vuelco de la nave estaría vinculado tanto a las condiciones del mar como a otros factores de navegación.

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Tras la alerta dada por los allegados, representantes del Ministerio Público acudieron a la zona para iniciar el levantamiento de los cadáveres y coordinar el traslado hacia la morgue central de Pisco, donde especialistas realizarán los exámenes correspondientes.

El capitán del puerto de Pisco brindó precisiones técnicas sobre el siniestro. Explicó que las condiciones marítimas y los factores de navegación influyeron en el accidente que cobró la vida de los pescadores, quienes habían sido reportados como desaparecidos desde el domingo.

Según los relatos, los familiares no interrumpieron la búsqueda en ningún momento, recorriendo la costa hasta obtener noticias de los tripulantes.

Hallan cuerpos de dos pescadores en Pisco.

Oleajes peligrosos y segunda emergencia en Arequipa

Las autoridades han emitido alertas ante la persistencia de oleajes anómalos en la costa peruana. Según la Marina de Guerra del Perú, este fenómeno continuará afectando hasta el jueves 11 de junio, debido a variaciones en el Anticiclón del Pacífico Sur y cambios en los sistemas de presión subpolar.

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) también advirtió sobre el incremento de la velocidad del viento, neblina y reducción de la visibilidad, lo que puede generar complicaciones para embarcaciones y actividades en la zona costera.

El Senamhi recomendó a la población mantenerse informada a través de canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades, ya que las ráfagas de viento pueden levantar polvo y arena, afectando la visibilidad en carreteras y vías urbanas. “Las condiciones actuales representan un riesgo para la navegación y la seguridad en el litoral”, precisó la entidad en su último comunicado.

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Mientras la provincia de Pisco afronta las consecuencias del naufragio, otro incidente mantiene en vilo a la región de Arequipa.

Un segundo naufragio se reportó en las inmediaciones del puerto de Quilca, con cuatro pescadores a bordo. Dos de ellos permanecen desaparecidos, lo que motivó a sus familiares a solicitar el apoyo de la Marina de Guerra del Perú para intensificar la búsqueda. Según informaron, los pescadores procedían de Piura y participaban en faenas de extracción de pota en el litoral arequipeño.

El sistema de emergencias SAMU y la Cruz Roja están disponibles para atender situaciones críticas en la costa peruana. El número 106 corresponde a SAMU, mientras que el 115 conecta con la Cruz Roja ante desastres naturales o crisis en la región.

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