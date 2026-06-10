Fuerza Popular pide a JEE no anular actas observadas por falta de firmas de miembros de mesa o ilegibilidad

Conservative presidential candidate Keiko Fujimori walks out the door of her house to address the media as the presidential count enters a third day, as left-wing candidate Roberto Sanchez has taken a slim lead against Fujimori, in Lima, Peru, June 9, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

Fuerza Popular ha solicitado a los Jurados Electorales Especiales de Lima Oeste 2 y de Puno no anular las actas electorales observadas por falta de firmas de los miembros de mesa o ilegibilidad.

El personero legal del fujimorismo, Edwin Lévano Gamarra, pide a los JEE que se aplique “de manera estricta y preferente el principio de conservación del voto, el cotejo obligatorio de ejemplares y la integración de firmas, datos o caracteres, evitando cualquier interpretación formalista que conduzca a la nulidad o exclusión de votos válidamente emitidos”.

Específicamente, Fuerza Popular pide lo siguiente:

Que toda acta observada por falta de firmas sea previamente cotejada con el ejemplar correspondiente al JEE y, de ser necesario, con el ejemplar del JNE, a fin de integrar firmas y datos de los miembros de mesa

Que toda acta observada por ilegibilidad sea resuelta mediante cotejo de ejemplares, precisando el significado del carácter, signo, número o grafía supuestamente ilegible.

Que solo si la observación no puede ser subsanada mediante cotejo y el acta no puede ser empleada para el cómputo, se disponga el recuento de votos por única vez, como mecanismo de conservación de la votación.

Que no se declare la nulidad del acta ni la nulidad de la votación cuando exista una vía normativa para conservar la voluntad popular mediante cotejo, integración o recuento.

Fuerza Popular solicita al Jurado Electoral Especial la anulación de actas observadas de Lima debido a la falta de firmas o ilegibilidad de miembros de mesa, priorizando la conservación del voto.

Fuerza Popular presentó este pedido al verificar que las actas han sido observadas "por presunta falta de firmas, ausencia parcial de nombres o DNI de miembros de mesa, uso de huella dactilar, caracteres presuntamente ilegibles o diferencias de lectura entre los ejemplares del acta“.

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Sin embargo, dicen, en muchas actas “la observación no afecta la voluntad del elector ni impide necesariamente conocer el resultado de la votación”. Sostienen que se tratan de “defectos formales o materiales que deben ser resueltos conforme al procedimiento especial vigente: primero, mediante cotejo; luego, mediante integración; y solo si ello no fuera posible, mediante recuento de votos”.

“El JEE no puede convertir una observación formal en nulidad automática. La nulidad es excepcional; la regla es conservar el voto y preservar la eficacia del acto electoral”, se lee en el documento.

Conservative presidential candidate Keiko Fujimori addresses the media as the presidential count enters a third day as left-wing candidate Roberto Sanchez has taken a slim lead against Fujimori, in Lima, Peru, June 9, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

Keiko Fujimori confía en el voto extranjero

Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, manifestó su confianza en que el voto de los peruanos residentes en el extranjero será determinante en la definición electoral frente a Roberto Sánchez. El escrutinio avanza con una diferencia mínima entre ambos postulantes, mientras se procesan los votos del exterior. Fujimori señaló que el respaldo de los migrantes peruanos les da esperanza, ya que muchos desean regresar a un país con estabilidad y crecimiento económico.

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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reporta que, con casi el 98% de las actas procesadas, Sánchez mantiene una leve ventaja sobre Fujimori. Sin embargo, el resultado final podría demorar hasta un mes debido a la revisión de actas impugnadas y la llegada de los votos del extranjero, que suman cerca de 1,2 millones, principalmente de Estados Unidos, Europa y Argentina.

"Hay que actuar con mucha cautela", afirma Keiko Fujimori mientras aguarda el 100% del conteo de votos. La lideresa de Fuerza Popular confía en que la voluntad popular expresada en las actas, incluyendo las del exterior, será respetada. | Canal N

Fujimori pidió cautela y respeto por los resultados oficiales, subrayando la existencia de un “empate técnico” y la necesidad de esperar la incorporación de las actas internacionales y observadas. La misión de observación de la Unión Europea y la Asociación Civil Transparencia resaltaron que la jornada se desarrolló con normalidad y llamaron a mantener la calma hasta conocer el resultado definitivo.

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El material electoral del extranjero llegó a Perú bajo medidas de seguridad. Las actas sin observaciones se sumarán directamente al cómputo oficial, mientras que las que presenten irregularidades serán remitidas al Jurado Nacional de Elecciones para su revisión.