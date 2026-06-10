Hernán Barcos asumió su promesa sobre Alianza Lima: “A veces uno es preso de sus palabras, pero trato de no mentir nunca”

El delantero, en su presentación como nuevo jugador celeste, insistió en que su despedida no fue voluntaria y que esa etapa está cerrada, mientras pone el foco en el desafío del Clausura 2026 (Sporting Cristal)

Con todas las de la ley. El delantero argentino Hernán Barcos inició su etapa como futbolista de Sporting Cristal con un mensaje doble: gratitud por el recibimiento del club y una explicación directa sobre una frase que lo acompañó desde su salida de Alianza Lima.

En conferencia de prensa, el delantero admitió que en el pasado sostuvo que no vestiría otra camiseta de la capital. Esta vez, frente a los micrófonos en el Rímac, se hizo cargo de esas palabras y planteó que el contexto cambió, con decisiones personales y familiares que terminaron por acercarlo a La Florida.

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Barcos remarcó que la propuesta de Cristal coincidió con un objetivo que mantenía: volver a Lima. En ese marco, afirmó que la llamada del club rimense lo llevó a decidir con rapidez y que el proyecto institucional, tanto por lo deportivo como por los valores, inclinó la balanza. También insistió en un punto que ya había mencionado en entrevistas: su salida de Alianza no fue una elección propia, sino una determinación dirigencial, por lo que ahora priorizó su presente y lo que considera mejor para el tramo final de su carrera.

La explicación por la promesa y la frase que lo persigue

Hernán Barcos enfrentó una de las preguntas más esperadas de su presentación. El delantero explicó por qué aceptó jugar en Sporting Cristal pese a su antigua promesa sobre Lima. (Sporting Cristal)

El momento central de la presentación llegó cuando se le preguntó por aquella declaración en la que prometió no jugar en otro equipo de Lima que no fuera Alianza Lima. Barcos no esquivó el tema y respondió con una idea que repitió para ordenar su relato: “El fútbol es dinámico”.

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“Yo cuando salí de Alianza me fui a Cajamarca pensando que juego un año más y me retiro. De hecho pensé retirarme el año pasado. Cuando me llama a Sporting Cristal... volver a Lima era un objetivo y más en un club como Cristal. No lo dudé. A veces uno es preso de sus palabras, pero trato de no mentir nunca, o decir cosas que después no cumpla. Tomé la decisión por un montón de cosas. Estoy tranquilo con eso. Sé lo que dije y me hago cargo. Y eso no significa nada la verdad”, manifestó.

En la misma línea, añadió que su fichaje por Cristal respondió a una determinación compartida con su entorno más cercano. “Lo de venir a Sporting Cristal es una decisión mía y de mi familia. Me dieron la oportunidad y estoy agradecido por ello. Lo que pasó ya quedó atrás”, señaló.

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Barcos también reforzó una postura que ya había sostenido en otras ocasiones sobre su salida de Alianza Lima. “De Alianza me sacaron; yo no me fui porque quise. Siempre fui sincero”, afirmó, y marcó distancia con la idea de una despedida voluntaria. Para el atacante, ese episodio forma parte de una etapa que considera cerrada, mientras subraya que su foco está en el presente con la camiseta celeste.

El primer mensaje al plantel y las metas en el Clausura 2026

Convencido por el proyecto deportivo y humano, Hernán Barcos aseguró que llega para sumar experiencia. Su prioridad será ayudar al equipo a recuperar protagonismo en la temporada. (Sporting Cristal)

Más allá del tema Alianza, Barcos dedicó buena parte de su presentación a describir por qué aceptó la propuesta y qué espera aportar en lo inmediato. “Estoy feliz de estar acá. Cuando me llamaron por primera vez, nos pusimos de acuerdo en cinco minutos. Hablamos el mismo idioma, no solo en el fútbol, sino también en los valores que tiene la institución, que no solo quiere futbolistas exitosos, sino personas exitosas. Eso me tocó y me llegó profundamente al momento de tomar la decisión de venir. Estoy feliz de poder ser parte de Sporting Cristal”, sostuvo.

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El delantero también relató cómo percibió su primer contacto con la rutina del club en La Florida y destacó aspectos organizativos y de soporte. “Desde que pasas la puerta hasta que termina el entrenamiento recibes una atención privilegiada. Para todo lo que necesitas hay un cronograma de actividades; cada uno tiene claro lo que debe hacer y lo que no. Tenemos todo el soporte necesario y acá tienes todo. Lo único que nos queda es jugar al fútbol y divertirnos dentro del campo de juego, que es para lo que uno ha trabajado toda la vida”, declaró.

En cuanto a objetivos personales y colectivos, Barcos fijó un orden: primero ganarse un lugar y luego apuntar a la producción ofensiva, sin perder de vista la meta principal del plantel. “Primero tengo la meta de ganarme un lugar en el once titular. Luego vendrá la meta de los goles. Uno siempre quiere ser el goleador del campeonato, pero antes que nada quiero ser campeón. Desde donde me toque estar, quiero sumar para alcanzar ese objetivo que tenemos todos”, dijo.

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También describió el ambiente que encontró al integrarse al grupo y puso el foco en lo humano, un aspecto que consideró clave para encarar el tramo que viene. “Me gustó mucho el grupo, sobre todo en lo humano. Hay muy buenas personas, más allá de que todos son grandes jugadores. Eso sirve para crear un vínculo y siento que todo se hace mucho más fácil. No he visto egos, algo que en algunos momentos distorsiona el fútbol. He visto humildad y muchas ganas de salir de esta situación. Todos somos conscientes de dónde estamos y queremos salir adelante”, puntualizó.

El retiro y su rutina diaria

Lejos de imaginar el retiro, Barcos afirmó que continúa entrenando con la energía de un joven futbolista. El atacante considera que su historia en las canchas aún no termina. (Sporting Cristal)

Consultado por su continuidad en el alto rendimiento, Barcos rechazó la idea de un cierre inminente. Planteó que, pese a sus 42 años, mantiene energía para competir y que el llamado de Sporting Cristal implicó un reto particular por la exigencia del club y el significado del reconocimiento.

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“Es un lindo desafío porque amo este deporte con pasión. Es una gran responsabilidad. Que a los 42 años te llame un equipo como Cristal no es algo que le pase a muchos. Tener ese reconocimiento te da una responsabilidad extra. Me gustan estas aventuras; es una más en mi carrera y la tomaré como si fuera la primera. Si me ven entrenar y trabajar, lo hago como si tuviera 18 años, porque todavía tengo hambre. Si no la tuviera, ya me habría retirado”, aseguró.

El atacante incluso compartió una escena habitual de vestuario que usa como termómetro personal sobre su vigencia. “La fecha de vencimiento la vengo borrando cada año. Cada vez que entro al vestuario digo que todavía tengo para dos o tres años más jugando y los chicos se ríen. Mientras las piernas me respondan, seguiré. La cabeza sé que me da. Levantarme todos los días a las cinco de la mañana no me cuesta. Cuando llegue el momento, yo mismo me retiraré, pero siento que todavía tengo mucho para aportarle a este deporte”, afirmó.

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