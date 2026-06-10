Suheyn Cipriani deja atrás a Macarius y es captada con nuevo galán, expareja de Samantha Batallanos

Suheyn Cipriani es captada con un nuevo galán.

La modelo y exreina de belleza Suheyn Cipriani vuelve a acaparar titulares tras ser captada besando a un nuevo galán, poco tiempo después del final de su mediática relación con el streamer Macarius. Las imágenes, difundidas por el programa “Magaly TV, La Firme”, muestran a la influencer en actitud cariñosa junto a un hombre aún no identificado públicamente en un primer momento, lo que generó una ola de especulaciones en el mundo del espectáculo y entre sus seguidores.

La escena fue registrada junto a una lujosa camioneta, vehículo que, según el informe televisivo, habría sido puesto a disposición de Cipriani mientras el empresario realizaba un viaje a España, desde antes que la modelo viaje a Tailandia para el concurso de belleza Miss Grand International All Star 2026.

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El video alimentó el interés por conocer la identidad del nuevo acompañante de la modelo y levantó comentarios sobre la rapidez con la que ha dado vuelta la página tras su ruptura con Macarius.

Suheyn Cipriani quedó en el top 10 del Miss Grand All Stars. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quién es el nuevo galán de Suheyn Cipriani?

El programa conducido por Magaly Medina identificó al misterioso galán como Luis Felipe Zapata García. Empresario vinculado al sector minero y con presencia en la industria del procesamiento de oro en Nazca, Zapata García ha desarrollado parte de su vida entre Canadá y Perú y mantiene lazos familiares con el exchico reality Mario Irivarren.

En el ámbito social, Luis Felipe Zapata ha sido relacionado en el pasado con figuras del espectáculo como la modelo Samantha Batallanos, lo que ha incrementado su exposición pública. Además, su entorno suele estar vinculado a eventos y personajes del medio televisivo y empresarial.

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Antecedentes y controversias

La aparición de Luis Felipe Zapata García junto a Cipriani no solo ha generado atención por el nuevo romance, sino también por los antecedentes que rodean al empresario. Uno de los episodios más comentados remite a una intervención policial en 2014 por conducir en estado de ebriedad en Lima. Posteriormente, en 2015, su expareja Tiffany López lo denunció por presuntos delitos graves, incluidos secuestro e intento de homicidio, proceso que fue investigado y volvió a ser mencionado en años posteriores.

En 2023, la exaspirante a Miss Perú relató a medios de comunicación su experiencia y la decisión de alejarse completamente del entorno de Zapata. “Bueno, lo denuncié y simplemente me quise alejar de todas las personas que tenían algún vínculo con él, le dije al abogado que maneje el tema y que me mantenga lo más al margen posible, eso me causó mucho daño y solo quería seguir con mi vida”, señaló López.

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La noticia del nuevo romance surge cuando Suheyn Cipriani acaba de regresar a Perú tras su participación en el Miss Grand International All Star 2026, donde alcanzó el top 10 y recibió elogios por su desempeño.

Reacciones y repercusiones

El romance con Luis Felipe Zapata ha desatado toda clase de comentarios en redes sociales, donde los usuarios han comparado la situación con anteriores relaciones de la modelo y han puesto especial atención en los antecedentes del empresario.

Recordemos que antes de Macarius, Suheyn Cipriani fue pareja del cantante César Vega, a quien denunció de agresión física y psicológica. La joven contó, en diferentes programas, los momentos de terror que vivió en manos del padre de uno de sus hijos.

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Asimismo, la rapidez con la que Cipriani ha asumido una nueva etapa sentimental ha sido tema de conversación, especialmente entre los seguidores del streamer Macarius, quien hasta hace poco compartía momentos con la influencer en plataformas digitales.

Pese a las controversias, Suheyn Cipriani se muestra enfocada en sus proyectos profesionales y personales, evitando pronunciarse directamente sobre la relación.