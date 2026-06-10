Perú

Papa León XIV bendijo imagen del Señor de los Milagros en Barcelona y emocionó a miles de peruanos dentro y fuera del país

La ceremonia reunió a fieles de distintas comunidades religiosas, pero el momento más emotivo llegó cuando León XIV bendijo al Cristo de Pachacamilla y evocó su paso por la Basílica limeña

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Imágenes emotivas de la visita papal donde el Sumo Pontífice se detiene ante el anda del Señor de los Milagros para impartir su bendición. La transmisión captura el fervor religioso y la importancia de esta tradicional imagen. Canal N

La visita del papa León XIV a Barcelona dejó una escena que captó la atención de miles de fieles peruanos dentro y fuera de su país. En el marco de una actividad pastoral desarrollada en una parroquia vinculada a la orden de los agustinos, el pontífice protagonizó un gesto que fortaleció los lazos entre la Iglesia católica y una de las manifestaciones religiosas más representativas del Perú.

La presencia de comunidades latinoamericanas en distintas ciudades europeas ha permitido que numerosas traduciones religiosas mantengan vigencia lejos de sus lugares de origen. En ese contexto, la imagen del Señor de los Milagros ocupa un lugar destacado entre los peruanos residentes en el extranjero, quienes cada año organizan celebraciones y procesiones que reproducen las expresiones de fe que caracterizan a Lima durante octubre.

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La actividad celebrada en Barcelona reunió a fieles y representantes de distintas comunidades religiosas. Durante la ceremonia, León XIV centró su mensaje en valores vinculados al amor, la solidaridad y la atención a las personas más vulnerables, temas recurrentes en sus intervenciones públicas desde el inicio de su pontificado.

La bendición a una de las imágenes más representativas del Perú

Papa León XIV bendijo imagen del Señor de los Milagros durante actividad pastoral en Barcelona. Captura de video
Papa León XIV bendijo imagen del Señor de los Milagros durante actividad pastoral en Barcelona. Captura de video

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la bendición de una imagen del Señor de los Milagros. El acto despertó una respuesta especial entre los asistentes de origen peruano, quienes identifican esta advocación como una de las expresiones de fe más importantes de su tradición religiosa.

Durante la transmisión del evento, se recordó la estrecha relación entre la devoción al Cristo de Pachacamilla y la identidad de millones de creyentes. La imagen congrega cada año a grandes multitudes en distintas ciudades peruanas y también en comunidades establecidas en América, Europa y otras regiones del mundo.

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El pontífice hizo referencia a su experiencia personal en el Perú y al contacto directo que tuvo con esta manifestación religiosa. “He tenido la oportunidad de estar en Lima y conocer la Basílica. Es impresionante la devoción del pueblo peruano por el Señor de los Milagros”, comentó durante la actividad.

Una visita marcada por el mensaje social

La ceremonia formó parte de una visita pastoral a una parroquia identificada con la tradición agustiniana. Allí, León XIV dirigió unas palabras centradas en la importancia de la fraternidad y del compromiso con quienes enfrentan situaciones de necesidad.

Tras concluir su intervención, impartió la bendición apostólica a los asistentes. El gesto recibió una prolongada ovación por parte de los fieles presentes, quienes acompañaron la actividad con muestras de entusiasmo y cercanía.

La jornada también incluyó encuentros con representantes de la comunidad religiosa local. El intercambio de presentes entre el Papa y los participantes constituyó uno de los últimos momentos del programa desarrollado en Barcelona.

La espiritualidad agustiniana en el actual pontificado

Ilustración en acuarela del Papa León XIV sonriente, rodeado por la estatua del Señor de los Milagros, Santa Rosa de Lima, banderas de Perú, cartas, chifles y zapallo.
Esta ilustración en acuarela muestra al Papa León XIV sonriente, rodeado de símbolos culturales y religiosos peruanos como el Señor de los Milagros, Santa Rosa de Lima, banderas y productos locales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la transmisión, el sacerdote Enrique Martínez destacó algunos elementos centrales del mensaje pronunciado por León XIV. Según explicó, la sencillez del discurso no disminuyó la profundidad de los conceptos transmitidos a los fieles.

Martínez señaló que uno de los símbolos más representativos de la espiritualidad agustiniana mantiene una presencia relevante dentro del actual pontificado. “El corazón es un poco la clave también de este pontificado, es el amor”, afirmó.

La referencia permitió vincular el contenido del mensaje papal con la tradición espiritual de la orden de San Agustín, caracterizada por la reflexión sobre la vida comunitaria y la búsqueda de la fraternidad entre las personas.

Una devoción que trasciende fronteras

La relevancia del Señor de los Milagros supera el ámbito estrictamente religioso. A lo largo de los años, esta manifestación de fe se convirtió también en un fenómeno cultural con presencia dentro y fuera del Perú.

Cada octubre, numerosas ciudades organizan procesiones en honor a la imagen. Estas celebraciones reúnen a miles de personas y mantienen vigentes tradiciones que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones.

Diversos estudios académicos han analizado la importancia histórica y cultural de esta devoción. La investigadora María Rostworowski examinó el carácter sincrético del culto y planteó vínculos entre la iconografía del Cristo y antiguas deidades prehispánicas como Pachacamac.

La influencia del Señor de los Milagros también alcanzó expresiones artísticas como la música y la literatura. Entre los artistas que dedicaron obras a esta figura religiosa figuran Susana Baca y Willy Rivera. Desde el ámbito académico, la antropóloga Patricia Oliart resumió el significado de esta tradición al señalar: “El Señor de los Milagros no es solo una imagen, es el reflejo de una fe viva y unificada que ha resistido y perdura a lo largo de los siglos”.

El reconocimiento institucional de esta devoción incluye su declaración como Patrimonio Cultural de la Nación. Además, en 2010 fue nombrado patrono de la Religiosidad y Espiritualidad Católica del Perú. La Santa Sede también le otorgó en 2005 el título de Patrón de los Peruanos Residentes e Inmigrantes, una distinción que refleja la presencia internacional alcanzada por esta expresión religiosa.

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