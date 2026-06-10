Comisión Gracias Presidenciales se reúne para analizar si concede indulto a Pedro Castillo en medio del escrutinio

El ex presidente de Perú Pedro Castillo llega para el inicio de su juicio oral por cargos de rebelión y otros delitos contra el Estado, en Lima, Perú 4 de marzo de 2025. REUTERS/Sebastian Castaneda

La Comisión de Gracias Presidenciales analiza este miércoles el sexto pedido de indulto humanitario solicitado por el expresidente Pedro Castillo (2021-2022), condenado a más de 11 años de prisión por conspiración para una rebelión tras su fallido intento de golpe de Estado.

La reunión, realizada en la sede del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en medio del balotaje entre su aliado Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular), contempla este trámite en la agenda, según confirmaron fuentes oficiales a Canal N.

El grupo especializado inició la sesión a las 14:00, pese a la renuncia semanas atrás de una de sus integrantes, y aunque tiene facultad para declarar admisible o inadmisible la solicitud, la normativa exige que esté completo para enviar un informe de recomendación al presidente interino José María Balcázar.

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En la víspera, el mandatario tomó juramento al abogado Berthin Gómez como nuevo ministro de Comercio Exterior y Turismo, en reemplazo de José Reyes, quien dejó el cargo por diferencias con el Parlamento sobre un tratado comercial con Brasil, mientras circulaban versiones sobre la posible destitución del ministro de Justicia, Luis Jiménez Borra.

Left-wing presidential candidate Roberto Sanchez waves as he arrives at Barbadillo prison to wait for the first election results with imprisoned former president Pedro Castillo, in Lima, Peru, June 7, 2026. REUTERS/Stifs Paucca

El exjefe de Gabinete, Ernesto Álvarez, afirmó en X que la eventual salida de este último funcionario “facilitaría el indulto a Castillo” y advirtió que, en ese escenario, “solo queda la inmediata censura de Balcázar”.

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