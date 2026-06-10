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Andrea Llosa aclara rumores sobre supuesto enfrentamiento con Magaly Medina: “La gente fantasea, nunca me la he cruzado.... mejor”

La presentadora explicó que los rumores de enfrentamiento surgieron por comentarios sobre el rating, pero enfatizó que nunca han tenido encuentros ni roces fuera del ámbito profesional.

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La conductora de televisión aseguró en un pódcast que la supuesta enemistad es solo un mito alimentado por rumores y que no existe relación personal ni conflictos con la periodista de espectáculos. Tampodcast/ YouTube

La conductora Andrea Llosa, reconocida conductora de programas como “Andrea” y “Nunca Más”, abordó recientemente los rumores sobre un supuesto enfrentamiento con la periodista Magaly Medina. Durante su participación en el podcast “Tampodcast”, conducido por Kenji Fujimori, Llosa fue consultada sobre la presunta rivalidad que por años han construido espectadores alrededor de ambas.

Andrea Llosa fue directa desde el inicio: “No sé si la gente ha inventado. La gente también va fantaseando con cosas. De repente, porque ella hizo comentarios del rating y esas cosas. Pero mira, es un tema que a mí me resulta hasta aburrido tocar. Primero, porque no estoy en ATV ahorita. Y segundo, porque mucha gente también te enfrenta… Yo no creo que haya algo personal, para empezar. Creo que ella es así, le gusta hablar de esa manera”.

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La periodista explicó que, si bien la percepción de conflicto se alimentó de comentarios realizados por Magaly Medina en su programa, en la realidad no existe un trasfondo de enemistad ni encuentros directos. “O sea, las crea (la rivalidad), pero son por los comentarios que ha hecho ella, pues. Cuando habla mal de mí o habla del rating o ese tipo de cosas, la gente se enciende y empiezan como dos bandos. Hay gente que me quiere, hay gente que me odia, hay gente que la quiere, hay gente que la odia y empiezan a enfrentarla”, explicó.

“No me vengan a manipular”: Magaly Medina enfrenta a Andrea Llosa por el rating. ATV/ Magaly TV La Firme.
“No me vengan a manipular”: Magaly Medina enfrenta a Andrea Llosa por el rating. ATV/ Magaly TV La Firme.

Llosa detalló que suele evitar responder a provocaciones mediáticas, aunque en algunas ocasiones sí optó por contestar cuando sintió que la situación lo ameritaba. “Yo normalmente no respondo. A veces sí he respondido cuando ya me he cansado, tampoco es que tenga mucha paciencia, pero no hay un tema personal”, aclaró.

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“Nunca hemos tenido un enfrentamiento”

Uno de los momentos más reveladores de la entrevista llegó cuando Andrea Llosa relató una anécdota ocurrida durante una preventa de ATV, donde ambos coincidieron. “Si tú me preguntas cuándo ha sido la última vez que yo la he visto, (fue) en la preventa, que ni nos miramos. Me acuerdo que había un eslogan que se llamaba ‘Atrévete’, que era de ATV”, recuerda la conductora, donde ambas tenías que decir una frase sobre el slogan.

Andrea Llosa niega enfrentamiento con Magaly Medina.
Andrea Llosa niega enfrentamiento con Magaly Medina.

“No me acuerdo qué, pero ya la gente pensaba que yo se lo estaba diciendo a ella y que ella me lo estaba diciendo a mí. Y era un eslogan, era una frase que a cada conductor le tocaba. No tenía nada que ver”, agrgó.

La conductora explicó que no existe ningún tipo de contacto personal frecuente con Medina, ya que ambas trabajaban en sedes distintas del canal y sus caminos rara vez se cruzaban. “Con la única persona que me han enfrentado ha sido con ella, pero ni la conozco. O sea, sí la conozco, porque la he entrevistado alguna vez y de hecho ella también me ha entrevistado hace muchos años atrás, pero no tenía contacto con ella, porque ella trabajaba en otra sede. La gente habrá alucinado que nos mirábamos en el baño y no, nada, cero. No la veo. No la veo hace mucho. Solamente en la preventa”, enfatizó.

Andrea Llosa regresa a Panamericana TV tras 20 años.
Andrea Llosa desmiente enfrentamiento con Magaly Medina.

Llosa añadió que, en ocasiones, el público y los propios medios alimentan la idea de rivalidades que solo existen en el imaginario colectivo. “La gente ya dentro de su imaginario se imaginan broncas. Qué delicia, qué habrán imaginado. Pero no, lamento decirles que no. No ha pasado nada. Nunca, nunca la he visto. Me refiero hace seis años, será. Nunca me la he encontrado, así como que yo entro al canal con mis cosas y nos miremos así, cada una así. No, nunca. Mejor. Nunca. Nunca ha pasado”, cerró entre risas.

Andrea Llosa regresa con su nuevo programa por Panamerica TV.
Andrea Llosa asegura que no tiene problemas con nadie.

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