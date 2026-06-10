¿Quién es el nuevo galán de Suheyn Cipriani? El empresario con antecedentes por secuestro e intento de homicidio

La modelo y exreina de belleza Suheyn Cipriani fue captada en actitud cariñosa con un nuevo galán. Las imágenes, difundidas por el programa “Magaly TV, La Firme”, enseñan a Cipriani besando a un hombre junto a una camioneta de alta gama, poco tiempo después de su ruptura con el streamer Macarius. El video despertó la curiosidad de la prensa y los seguidores, no solo por la rapidez con la que la modelo ha iniciado una nueva relación, sino también por los antecedentes del hombre con quien aparece.
El misterioso galán ha sido identificado como Luis Felipe Zapata García, un empresario peruano vinculado al sector minero y con entorno familiar al exchico reality Mario Irivarren. Zapata García, cuya actividad empresarial se concentra en el procesamiento de oro en Nazca, divide su vida entre Perú y Canadá y pertenece a un entorno social frecuentado por figuras del espectáculo.
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La presencia de Luis Felipe Zapata en el círculo de Cipriani fue confirmada por el propio programa de Magaly Medina, que también reveló que el vehículo de lujo utilizado por la modelo le habría sido facilitado por el empresario cuando éste viajó a España, antes que la joven enrumbara a Tailandia para concursar en el Miss Grand Interntional All Satr.
Según el informe de Magaly TV La Firme, Zapata suele ser visto en eventos exclusivos y ha sido relacionado anteriormente con otras modelos y exreinas de belleza, como Samantha Batallanos, lo que ha incrementado su exposición pública.
Graves denuncias
No obstante, lo que más ha generado controversia han sido los antecedentes judiciales de Luis Felipe Zapata García. Según documentos y reportes periodísticos, en 2015 su expareja Tiffany López, exaspirante a Miss Perú, lo denunció por presuntos delitos graves, entre ellos secuestro e intento de homicidio. López relató a los medios que, tras el incidente, decidió alejarse completamente de cualquier persona vinculada a Zapata y que el proceso legal la afectó profundamente. “Bueno, lo denuncié y simplemente me quise alejar de todas las personas que tenían algún vínculo con él, le dije al abogado que maneje el tema y que me mantenga lo más al margen posible, eso me causó mucho daño y solo quería seguir con mi vida”, explicó López al programa.
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El historial de Zapata incluye, además, una intervención policial en 2014 por conducir en estado de ebriedad en Lima, hecho que figura entre los primeros registros conocidos sobre su vida pública. Tales controversias han hecho que su nombre sea objeto de debate tanto en el mundo del espectáculo como en redes sociales.
A nivel social, Luis Felipe Zapata mantiene conexiones con personalidades de la farándula nacional y suele participar en reuniones y acontecimientos del jet-set limeño. Su relación con Suheyn Cipriani se hizo pública tras el regreso de la modelo a Perú, luego de su participación en el Miss Grand International All Star 2026, donde logró ubicarse en el top 10 del certamen. Cipriani, quien fue felicitada por su desempeño en la competencia, sorprendió a la opinión pública al ser vista con el empresario en Lima, en el contexto de su nueva etapa sentimental.
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La noticia ha generado diversas reacciones en redes sociales, donde usuarios han comentado tanto el pasado judicial de Zapata como la rapidez con la que Cipriani ha pasado página tras su relación con Macarius.
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