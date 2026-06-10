Hugo García conmueve las redes al decorar la habitación de su bebé con Isabella Ladera: “Esperé tanto este momento”

Una cuna de madera, ropita ordenada y un texto que tocó fibras: Hugo García compartió el video más tierno de su espera junto a Isabella Ladera. La reacción fue inmediata y los comentarios apuntaron a una “paternidad deseada”.

Hugo García conmovió a sus seguidores al compartir un video en el que aparece preparando la habitación del bebé que espera junto a Isabella Ladera. En las imágenes, el modelo peruano se mostró armando lo que sería una cuna de madera y organizando la ropa del pequeño, en una escena doméstica que desató una ola de reacciones en redes sociales.

El clip no solo destacó por el momento íntimo, sino por el mensaje con el que Hugo acompañó la publicación. “Esperé tanto este momento...”, escribió, antes de rematar con una frase que terminó por sellar el tono emotivo del video: “Aquí van a empezar los mejores recuerdos de mi vida”.

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El video: cuna de madera, orden y una espera que se volvió pública

En el registro, Hugo García aparece concentrado en tareas concretas: ensamblar la cuna y dejar lista la habitación para el recién nacido. La escena fue celebrada por su simpleza: no hay grandes anuncios ni producción elaborada, sino un momento de preparación cotidiana que muchos usuarios interpretaron como una señal de ilusión y compromiso.

El contenido se difundió rápidamente y se instaló en la conversación digital por el contraste con el tipo de publicaciones más frecuentes en redes: esta vez, la atención se enfocó en la intimidad de la espera y en la idea de “hogar” que la pareja viene construyendo.

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Hugo García conmueve las redes al decorar la habitación de su bebé con Isabella Ladera. IG

“Esperé tanto este momento”: la frase que concentró la reacción

Los dos textos que Hugo añadió al video funcionaron como el centro emocional del post. Primero, “Esperé tanto este momento...”, y luego, “Aquí van a empezar los mejores recuerdos de mi vida”.

La elección de palabras reforzó una idea clara: no se trataba solo de mostrar avances en la habitación, sino de poner en primer plano lo que representa para él esta paternidad y el inicio de una nueva etapa junto a Isabella Ladera.

Los comentarios: “Qué lindo un hombre cuando quiere ser padre”

La respuesta del público llegó en forma de mensajes que celebraron el proceso. Entre los comentarios que se replicaron se leyeron frases como: “Es una paternidad deseada, y un hombre enamorado”, “Que vivan los hombres que se disfrutan todo el proceso y son buenos papis”, y “Qué lindo un hombre cuando quiere ser padre”.

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Más allá de los elogios, el patrón fue evidente: los usuarios destacaron la participación activa de Hugo en la preparación, algo que hoy se valora especialmente en un contexto donde muchas parejas deciden compartir —con distintos niveles de exposición— los hitos del embarazo.

Hugo García compartió un video preparando la habitación de su bebé con Isabella Ladera y emocionó a sus seguidores. IG

Isabella Ladera y la recta final del embarazo: “Mucho dolor”

El video de Hugo se publicó mientras Isabella Ladera atraviesa las últimas semanas de gestación. La modelo venezolana ya había preocupado a sus seguidores al hablar abiertamente del desgaste físico y emocional de esta etapa, con una frase contundente: “Mucho dolor”.

A través de historias en Instagram, Isabella explicó que vive una mezcla de síntomas: insomnio, agotamiento y molestias constantes, además de una sensación de menor rendimiento mental. “Es una mezcla de todo, como desde el principio. Ya estoy en mis últimas semanas y tengo insomnio, mucho dolor, mucho cansancio y la mente no me rinde tanto”, detalló.

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Aun así, también puso el foco en lo positivo del proceso: describió el embarazo como “hermoso” y “una bendición”, y se refirió a su bebé como un “tesoro” que siente moverse con más fuerza a medida que avanza la gestación.

Apoyo familiar y semanas 33 a 34: el momento exacto que atraviesa

Isabella Ladera contó que cuenta con el apoyo de sus padres en estos días, algo que —según ella— le permite transitar la recta final con mayor contención. También precisó que se encuentra entre las semanas 33 y 34 de embarazo.

En ese marco, señaló que todavía no reveló la fecha exacta del nacimiento. Sin embargo, al ubicar la gestación en ese rango, dejó entrever que el parto podría producirse entre mediados de junio y principios de julio, sin confirmarlo como dato definitivo.

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Sin baby shower por ahora: la explicación de la pareja

La pareja también decidió no realizar un baby shower antes del nacimiento. La razón, según explicó Isabella, es logística y familiar: la familia y amigos de Hugo se encuentran en Lima, mientras ellos viven actualmente en Miami.

“La familia y amigos de Hugo no pueden venir, entonces, cuando podamos estar todos, haremos algo especial”, aclaró Isabella, marcando que prefieren esperar a un momento en el que puedan reunirse con sus seres queridos.

Última escapada de pareja antes del nacimiento

En paralelo a la preparación del cuarto del bebé, Isabella y Hugo compartieron en redes parte de sus últimas vacaciones antes de convertirse en padres. Publicaron imágenes en la playa, en salidas para comer helado y en paseos de descanso, con mensajes asociados a la despedida de la rutina “de dos”.

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En una de esas publicaciones, Isabella escribió “última escapadita de papis antes de conocerte bebé de mi vida...”, reforzando la idea de que están cerrando una etapa y abriendo otra.

Con la habitación en proceso, una cuna de madera armándose y la ropita del bebé ya organizada, Hugo García e Isabella Ladera siguen compartiendo fragmentos de una espera que mezcla emoción, cansancio y preparación. Esta vez, el gesto que más resonó fue simple: mostrar que el cuarto del bebé ya empezó a tomar forma.

Isabella Ladera y Hugo García eligieron una isla cercana a Miami para descansar y compartir sus últimos días en pareja antes del nacimiento de su bebé - crédito @isabella.ladera/ Instagram