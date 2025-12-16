Perú Deportes

Alianza Lima vs Inter Miami de Lionel Messi: día, hora y canal TV confirmado del partidazo por la Noche Blanquiazul 2026

Los ‘íntimos’ presentarán a su plantel profesional enfrentando al equipo del ‘10′ argentino, quien estará acompañado por figuras como Rodrigo De Paul y Luis Suárez. Conoce los detalles

Se han confirmado aspectos clave sobre la presentación oficial de Alianza Lima, que contará con un partido ante Inter Miami, equipo comandado por Lionel Messi. La Noche Blanquiazul 2026 empieza a destacarse como uno de los acontecimientos centrales del fútbol peruano para la próxima temporada.

La cita, programada para el 24 de enero, despierta gran expectativa entre los seguidores debido al arribo de destacados futbolistas internacionales. Figuras de la talla de Messi, Luis Suárez y Rodrigo De Paul formarán parte de la delegación que viajará a Lima, generando así un encuentro sin antecedentes para la afición local, que podrá ver en acción a ídolos globales en suelo peruano.

El plantel blanquiazul, ahora bajo la dirección técnica del argentino Pablo Guede tras la salida de Néstor Gorosito, aprovechará la ocasión para estrenar oficialmente a sus nuevas incorporaciones. Refuerzos como Jairo Vélez y Luis Ramos tendrán su primera prueba frente a la afición, mientras que existe expectativa por la posible participación de Federico Girotti y Luis Advíncula.

La presentación oficial de los victorianos no solo servirá como vitrina para la renovada plantilla aliancista, sino que promete convertirse en una verdadera celebración del fútbol, reuniendo a exponentes internacionales y locales en un mismo escenario.

Alianza Lima vs Inter Miami: día y hora confirmada por la Noche Blanquiazul

El evento más esperado por los hinchas de Alianza Lima se llevará a cabo el próximo sábado 24 de enero en el estadio Alejandro Villanueva por la Noche Blanquiazul 2026. El horario del encuentro entre los ‘blanquiazules’ e Inter Miami de Lionel Messi será a las 20:00 horas Perú, Colombia y Ecuador; en Venezuela, Bolivia y en la ciudad estadounidense de Miami la cita será a las 21:00 horas; mientras que los seguidores de Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil podrán seguirlo desde las 22:00.

Dónde ver Alianza Lima vs Inter Miami por la Noche Blanquiazul 2026

A medida que se aproximan los días para la Noche Blanquiazul 2026, emergen más datos sobre este histórico evento que protagonizará Alianza Lima frente al equipo comandado por Lionel Messi. Uno de los anuncios más relevantes es que Latina Televisión será la señal exclusiva encargada de la transmisión, llevando a los hogares peruanos el esperado duelo a través de sus canales 2 y 702 en alta definición.

Además, el partido estará disponible en la plataforma digital del medio, tanto en la web como en su aplicación, lo que garantiza la cobertura para toda la audiencia nacional.

El anuncio, realizado durante la preventa del canal el pasado jueves 11 de diciembre, fue recibido con entusiasmo por la hinchada aliancista, al asegurar el acceso masivo al encuentro desde cualquier punto del país.

Paralelamente, Infobae Perú desplegará una cobertura periodística completa desde el estadio de Matute, que incluirá análisis previos, narración en tiempo real, recopilación de las jugadas clave y reacciones de los protagonistas, así como la información más destacada del espectáculo.

¿Rodrigo Ureña llegará a Alianza Lima?

La influencia de Rodrigo Ureña en el tricampeonato reciente de Universitario de Deportes lo consolidó como un elemento fundamental en el mediocampo del equipo. Aunque en temporadas anteriores se registraron varias tentativas de traspaso sin concretarse, en el presente, su destino parece vincularse a Millonarios de Colombia.

No obstante, la posibilidad de un traspaso podría experimentar un cambio significativo tras la llegada de una propuesta interesante por parte de Alianza Lima. Ante este nuevo escenario, surge la duda sobre si el club crema permitirá la salida de uno de sus jugadores más determinantes.

“En cuanto a información, tengo que Alianza Lima también lo pretende. Lo tengo corroborado y validado del núcleo del futbolista. Tengo que Alianza le ha hecho una propuesta por más que en Alianza a mí me lo desmienten. Yo llego un punto el cual tengo que creerle a uno o a otro, y yo le creo al círculo de Rodrigo Ureña”, dijo Mauricio Loret de Mola.

