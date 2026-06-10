T’aqrachullo busca máxima categoría turística: la Jerarquía 4 del Mincetur mientras crece el interés turístico en Espinar

Arqueólogos trabajan en el sitio recién descubierto de T'aqrachullo, una ciudadela inca en Espinar, Perú, con imponentes montañas nevadas y un río serpenteante de fondo.

La provincia cusqueña de Espinar concentra la atención de autoridades locales y del sector cultural debido al creciente interés que despierta uno de sus principales patrimonios arqueológicos. El complejo de T’aqrachullo, ubicado en el distrito de Suyckutambo, experimenta un incremento sostenido de visitantes luego de obtener visibilidad internacional, situación que impulsa nuevas acciones para fortalecer su posicionamiento dentro de la oferta turística nacional.

El aumento de turistas nacionales y extranjeros no solo genera expectativas sobre el potencial económico de la zona, sino que también abre el debate sobre la necesidad de mejorar las condiciones de acceso, conservación y gestión del sitio. En este contexto, las autoridades locales buscan alcanzar un reconocimiento oficial que permita consolidar el desarrollo turístico alrededor del complejo arqueológico.

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La propuesta surge en un momento clave para Suyckutambo, donde distintas instituciones coordinan esfuerzos para atender la creciente demanda de visitantes. El objetivo apunta a convertir a T’aqrachullo en uno de los principales referentes turísticos de la región Cusco.

Municipalidad impulsará reconocimiento turístico nacional

La Municipalidad Distrital de Suyckutambo prepara la postulación del sitio arqueológico T’aqrachullo para obtener la Jerarquía 4, la máxima categoría turística que concede el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

El alcalde de Suyckutambo, Marco Antonio Ccallo Nina, señaló que el complejo reúne condiciones relacionadas con su importancia arqueológica, histórica y cultural, además del interés turístico que registra durante los últimos meses. Según explicó a la Agencia Andina, la iniciativa busca otorgar al monumento el reconocimiento que corresponde a su relevancia patrimonial.

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La autoridad indicó que especialistas vinculados al estudio del sitio respaldan esta posibilidad. “Los mismos arqueólogos que conocen el tema nos han explicado y es una maravilla (T’aqrachullo) en realidad, no. El parque arqueológico ha sido como un cuartel en la cima, en la parte alta del Cañón del Suyckutambo, por ahí pasa el Qapaq Ñan, y aún hay mucho por descubrir. El futuro de Suykytambo es el turismo”, afirmó.

Incremento de visitantes tras difusión internacional

T’aqrachullo pasó de ser un sitio poco explorado a convertirse en uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del sur andino. (Composición: Infobae / National Geographic)

Uno de los factores que explica el crecimiento de la afluencia turística corresponde a la reciente difusión del complejo en una publicación de National Geographic. La exposición internacional colocó a T’aqrachullo dentro del interés de viajeros que buscan nuevos destinos arqueológicos en Cusco.

La directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, Rosa María Candia, informó que el flujo de visitantes registra un aumento significativo respecto a periodos anteriores. Antes de la publicación internacional, el complejo recibía entre cuatro y diez personas por día, mientras que en fechas festivas la cifra alcanzaba alrededor de veinte visitantes.

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De acuerdo con la funcionaria, la situación cambió de forma considerable después de la aparición en la revista. “Antes iban 4, 5 o 10 visitantes, dependiendo de si eran feriados llegaban hasta 20, pero no superaban ese número. Ahora, a consecuencia de la publicación en la National Geographic, están yendo mayor número de turistas nacionales y extranjeros”, manifestó Candia.

Según la información proporcionada por Cultura Cusco, el promedio actual alcanza los 120 visitantes diarios.

Actualmente, el acceso al complejo arqueológico permanece libre de pago. La directora Rosa María Candia explicó que el proceso de implementación turística todavía no concluye, motivo por el cual no existe una tarifa de ingreso.

“Aún la visita es gratuita, no pagan un sol los visitantes”, precisó la funcionaria.

Sin embargo, el alcalde Marco Antonio Ccallo Nina señaló que las autoridades evalúan la posibilidad de establecer un cobro en el futuro. Los recursos obtenidos tendrían como finalidad financiar mejoras relacionadas con la atención de visitantes y el mantenimiento de las condiciones necesarias para el recorrido del sitio.

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Mejoras viales apuntan a facilitar el acceso

Arqueólogos descartan comparación con Machu Picchu: especialistas aclararon que T’aqrachullo tiene 17 hectáreas frente a las más de 32 mil del santuario histórico de Machu Picchu. DDC Cusco

La accesibilidad constituye otro de los aspectos considerados dentro de la estrategia de fortalecimiento turístico de T’aqrachullo. Según informó el burgomaestre, el Gobierno Regional del Cusco iniciará en los próximos días el asfaltado de la vía Espinar-Suyckutambo.

La obra contempla un plazo de ejecución de dos años y permitirá mejorar la conexión terrestre hacia el complejo arqueológico. En la actualidad, el acceso se realiza mediante una carretera afirmada.

Para llegar al sitio arqueológico desde la ciudad del Cusco se requiere un viaje aproximado de cuatro horas hasta Espinar y posteriormente un trayecto cercano a los 40 minutos hacia el atractivo turístico. Las autoridades consideran que la mejora vial facilitará el desplazamiento de visitantes y contribuirá al fortalecimiento de la actividad turística en esta zona de la región.