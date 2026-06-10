Ignacio Buse accede al cuadro principal del ATP 500 de Queen’s en la antesala de Wimbledon y de su debut profesional en césped

Ignacio Buse recibió una noticia inmejorable en el inicio de la temporada sobre césped. El tenista peruano, una de las grandes revelaciones del circuito ATP durante el 2026, disputará el cuadro principal del ATP 500 de Queen’s gracias a una serie de bajas de último momento que modificaron la lista de participantes del prestigioso torneo londinense.
La ausencia de los italianos Lorenzo Musetti y Luciano Darderi, sumadas a otros retiros confirmados como los del francés Valentin Vacherot, el danés Holger Rune y el británico Jack Draper, permitieron el ingreso de varios jugadores que se encontraban en la lista de alternantes. Entre ellos figura el peruano, quien aprovechará la oportunidad para disputar por primera vez un torneo profesional sobre césped.
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La noticia representa un paso más en el vertiginoso ascenso del limeño de 22 años, que hace apenas unos meses transitaba el circuito Challenger y que ahora se prepara para competir en uno de los eventos más importantes de la gira previa a Wimbledon. Junto a Buse también ingresó el argentino Thiago Tirante, mientras que completan el grupo de beneficiados el canadiense Gabriel Diallo, el neerlandés Botic Van de Zandschulp y el serbio Hamad Medjedovic.
Aunque históricamente el tenis sudamericano no ha encontrado demasiados éxitos sobre hierba, una superficie que exige características muy distintas a la arcilla predominante en la región, Buse llega en un momento ideal para desafiar esa tendencia. Su explosión deportiva durante la presente temporada lo ha convertido en uno de los nombres propios del tenis latinoamericano y ahora tendrá la posibilidad de medir su nivel en condiciones completamente nuevas.
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Tercer ATP 500
La participación en Queen’s marcará el tercer ATP 500 de la carrera del peruano, una categoría en la que ha demostrado sentirse particularmente cómodo.
De hecho, sus dos experiencias previas en este nivel terminaron convirtiéndose en hitos dentro de su joven trayectoria profesional. La primera ocurrió en febrero, cuando alcanzó las semifinales del ATP 500 de Río de Janeiro tras protagonizar una campaña memorable. En territorio brasileño derrotó al fenómeno local Joao Fonseca y posteriormente al italiano Matteo Berrettini, consolidándose como una de las revelaciones del torneo más importante de Sudamérica.
Sin embargo, lo mejor estaba por llegar. En mayo, Buse firmó la actuación más destacada de su carrera al proclamarse campeón del ATP 500 de Hamburgo. El peruano construyó una ruta de enorme exigencia, eliminando a jugadores de primer nivel como Flavio Cobolli, vigente campeón y reciente finalista de Roland Garros 2026, además del checo Jakub Mensik, semifinalista del Grand Slam parisino.
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Revive el emocionante momento en que el tenista peruano Ignacio Buse se corona campeón del ATP 500 de Hamburgo, logrando una victoria histórica para el deporte de su país.
En la definición se impuso al estadounidense Tommy Paul para conquistar el título más importante de su trayectoria y dar un salto gigantesco en el ranking mundial. Aquella consagración terminó por confirmar que el crecimiento del ‘Colorado’ ya no era una sorpresa pasajera, sino la consolidación de un jugador preparado para competir entre los mejores del circuito.
¿Buse puede llegar como cabeza de serie en Wimbledon?
Lo que hace algunos meses parecía una posibilidad remota hoy se ha convertido en una realidad tangible. Gracias a su espectacular temporada, Ignacio Buse ocupa actualmente el puesto 31 del ranking ATP, una ubicación que le permitiría ingresar como uno de los 32 cabezas de serie de Wimbledon si logra mantenerse dentro de ese rango durante las próximas semanas.
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La condición de sembrado puede resultar determinante en un Grand Slam. Los 32 cabezas de serie son distribuidos estratégicamente en el cuadro para evitar enfrentamientos entre ellos durante las primeras rondas. Esto significa que Buse podría esquivar a figuras como Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic o Alexander Zverev hasta instancias más avanzadas del torneo.
La importancia de este beneficio quedó reflejada recientemente en Roland Garros. En París, el peruano tuvo la mala fortuna de cruzarse con Andrey Rublev en su debut, un rival de enorme jerarquía que complicó sus aspiraciones desde el inicio. Ser cabeza de serie en Wimbledon le permitiría evitar escenarios similares y aumentar considerablemente sus opciones de avanzar rondas.
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Antes de pensar en el Grand Slam londinense, sin embargo, Buse tendrá una prueba de fuego en Queen’s. Allí comenzará su adaptación al césped profesional, una superficie desconocida para él, pero también una nueva oportunidad para seguir demostrando que su irrupción en la élite del tenis mundial está lejos de ser una casualidad.
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