Franco Navarro confirmó indisciplina de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña en Alianza Lima: “Se comprobó el ingreso de mujeres a la concentración”

Franco Navarro confirmó indisciplina de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña en Alianza Lima

La crisis institucional que atraviesa Alianza Lima tras la denuncia penal por abuso sexual contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña sumó este jueves un nuevo capítulo con declaraciones oficiales desde la interna del club. En el programa ‘Vamos al VAR’ de RPP, Franco Enrique Navarro, director deportivo blanquiazul, brindó su versión sobre los hechos y aclaró que la suspensión indefinida a los futbolistas se debe a un acto de indisciplina confirmado y no a la denuncia judicial que sigue su curso en Argentina.

El directivo relató en detalle la cronología posterior al partido ante Colo Colo por la Serie Río de la Plata 2026, jugado en Montevideo. El equipo, según explicó, regresó al hotel de concentración cerca de la medianoche y partió hacia el aeropuerto apenas cinco horas después. Sin embargo, mientras se dirigían al entrenamiento el pasado jueves 22 de enero, la directiva se enteró de la existencia de una denuncia grave y de rumores sobre un incidente interno.

“Al llegar al entrenamiento, mi persona, Franco Hijo y Juan Pablo Guede, junto al área legal y deportiva, decidimos reunirnos y, en conjunto con el cuerpo técnico, tomar la decisión de separar indefinidamente a los tres jugadores involucrados”, afirmó Navarro.

Jugadores de Alianza Lima acusados de violación sexual. | Fotocomposición

Separación fue por indisciplina, pero no por denuncia

El director deportivo enfatizó que la medida no responde a la denuncia penal, sino a la constatación de una falta clara al reglamento interno: “No por la denuncia, porque eso es un tema legal y debe seguir su curso. Pero sí por la indisciplina: hacer ingresar mujeres al hotel, un lugar que es sagrado para la concentración. Eso jamás tendría que ocurrir y lamentamos profundamente lo sucedido”.

Navarro reiteró que la institución había advertido desde inicios de año que no toleraría actos de indisciplina bajo ningún concepto: “Tenemos clarísimo el objetivo institucional para este 2026 y no vamos a ceder en este tipo de situaciones”.

Durante la entrevista, confirmó que la indisciplina ha sido plenamente verificada: “Está confirmado que ingresaron estas personas, ciudadanas argentinas, y eso es lo que estamos castigando. Se comprobó el hecho y no vamos a entrar en más detalles, pero la decisión es firme”.

El oscuro caso de Carlos Zambrano con Alianza Lima: de aceptar con crudeza sus indisciplinas a ser denunciado por abuso sexual - Composición: Infobae Perú.

No descarta que regresen a Alianza Lima

Consultado sobre si la sanción podría revertirse en el futuro, Franco Navarro dejó abierta la posibilidad, pero recalcó que los jugadores no estarán presentes en la esperada Noche Blanquiazul 2026: “Hoy no están en la institución. Veremos cómo sigue el proceso, pero por ahora no hay vuelta atrás”.

El directivo también que la noticia los ha impactado y, a manera personal, la situación lo pone triste “Uno quiere lo mejor para los jugadores y que triunfen, pero estas situaciones difíciles obligan a tomar decisiones importantes. Todo aquello que involucre al equipo y no haga bien a la institución, debemos erradicarlo”.

Navarro insistió en que la sanción es una decisión conjunta del área deportiva, el cuerpo técnico y la gerencia legal, reiterando el compromiso de la directiva con la disciplina y los valores del club: “Así lo dijimos al iniciar el 2026: no vamos a soportar ningún tipo de faltas ni de indisciplinas que vayan en contra de los intereses de la institución, especialmente en un grupo de jugadores que ha hecho una pretemporada espectacular”.

Por ahora, Zambrano, Trauco y Peña permanecen separados indefinidamente del primer equipo, y su futuro en el club depende de la evolución del proceso interno y judicial. La directiva dejó claro que la prioridad institucional es mantener la disciplina y la integridad del plantel por encima de cualquier nombre propio.

Franco Navarro admitió indisciplinas en Alianza Lima y anunció drásticas medidas para el 2026.

Situación penal de los tres jugadores

Según explicó el penalista Roy Gates, la investigación requiere coordinación internacional y el traspaso formal de actuaciones judiciales desde Argentina, lo que suele ralentizar significativamente los tiempos procesales.

Gates detalló que la justicia uruguaya debe asumir el caso, ya que el principio de territorialidad establece que “debe investigar la justicia del lugar donde sucede el delito”. Por ello, aunque las autoridades argentinas han iniciado la recolección de pruebas y testimonios, será Uruguay quien continúe con la instrucción del proceso.

El avance de la investigación dependerá tanto de la evidencia material como de los testimonios. La joven denunciante ya entregó sus prendas para exámenes forenses, en busca de rastros biológicos que permitan identificar a los presuntos responsables. Sin embargo, el especialista advirtió que la ausencia de evidencia física “no descarta la agresión sexual, ya que pueden existir prácticas donde no quede rastro directo”. Por eso, la víctima será sometida a evaluaciones físicas y psicológicas para determinar posibles daños recientes atribuibles a una agresión.

Gates señaló que, si surgen elementos probatorios contundentes, los jueces uruguayos podrían ordenar la detención preliminar de los futbolistas e incluso emitir una orden de captura internacional, medida que se aplicaría si consideran necesaria la presencia de los acusados ante la justicia de Uruguay o Argentina.

El proceso, en palabras del penalista, podría extenderse debido a la necesidad de cooperación internacional y el traslado de actuaciones judiciales. La complejidad del caso radica en la articulación entre ambos sistemas judiciales para garantizar el esclarecimiento de los hechos y la continuidad de la investigación, más allá de las fronteras nacionales.