Con Alianza Lima confirmado, así se jugará la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: partidos, horarios y canales TV

La FPV cambió la programación del encuentro de las ‘íntimas’ ante Kazoku no Perú para que no afecte su Noche Blanquiazul

Con Alianza Lima confirmado, así se jugará la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: partidos, horarios y canales TV.

Esta fin de semana vuelve la tan esperada Liga Peruana de Vóley. Esta nueva temporada 2025/2026 promete ser mejor que la anterior, debido a que muchos clubes de los 12 participantes se han reforzado con jugadoras extranjeras de renombre y -sin duda alguna- la competencia estará más reñida.

A pocos días de que se inicie, la Federación Peruana de Vóley (FPV) dio un paso atrás y llegó a un acuerdo con Alianza Lima para reprogramar su compromiso de la fecha 1, con el fin de que su Noche Blanquiazul no se vea afectada. Y es que el cuadro ‘íntimo’ había anunciado que no se presentaría, sin importar de perder los puntos.

Con el cambio de hora del duelo entre Alianza y el recién ascendido Kazoku no Perú, lo más probable es que el Circolo Sportivo Italiano vs Atlético Atenea también sea modificado y se encargue de cerrar la fecha inaugural del torneo doméstico.

De esta manera, los 12 elencos estarán presentes en el arranque del campeonato nacional, que tendrá un nuevo escenario durante estas primeras jornadas producto de los Juegos Bolivarianos. El coliseo Miguel Grau del Callao será la casa del voleibol momentáneamente y los hinchas lo llenarán tal y como sucedió en la temporada pasada.

Programación de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Sábado 25 de octubre

- Deportivo Soan vs Rebaza Acosta (14:45 horas / solo por web y app)

- Universidad San Martín vs Olva Latino (17:00 horas / TV, Web y App)

- Universitario de Deportes vs Deportivo Géminis (19:00 horas / TV, Web y App)

Domingo 26 de octubre

- Regatas Lima vs Deportivo Wanka (12:30 horas / solo por web y app)

- Alianza Lima vs Kazoku No Perú (15:30 horas / TV, Web y App)

- Circolo Sportivo Italiano vs Atlético Atenea (17:00 horas / TV, Web y App)

El comunicado de Alianza Lima
Canal TV de los partidos de la Liga Peruana de Vóley

Hasta el momento, solo Latina TV se encargará de la transmisión de todos los partidos de la Liga Peruana de Vóley. El canal del voleibol lo pasará por señal abierta de televisión, su web y app.

Las presentaciones de los clubes

Muchos equipos ya realizaron su presentación previo al inicio de la Liga Peruana de Vóley. Atlético Atenea comenzó con el Atenea Open, donde se realizó un cuadrangular con Universitario, la selección peruana sub 19 y Géminis. El club anfitrión se quedó con el trofeo al derrotar a las ‘pumas’ en la última fecha.

Luego le siguió Circolo Sportivo Italiano, con su Noche Circolense, en la que se enfrentó a Olva Latino y lo venció, cerrando su evento con broche de oro.

Después, el sábado 18 de octubre, hubo dos noches de presentación. Por un lado, Regatas se midió a Circolo y lo superó 3-1. Y por el otro, Universitario chocó con Gimnasia y Esgrima La Plata y cayó 3-0, desatando las olas de críticas sobre Paco Hervás y compañía.

Las 'cremas' cayeron 25-23 en el tercer y último set. (canal de Youtube de Universitario)

Posteriormente, San Martín invitó a Regatas Lima a su evento y protagonizaron un partidazo, al punto que no hubo un ganador. El compromiso terminó con un marcador 2-2 al ser de carácter amistoso.

Las presentaciones continuarán durante esta semana. Por ejemplo, el miércoles 22 de octubre, Rebaza Acosta dará a conocer a su plantilla en un encuentro ante Olva Latino. El club del Callao tendrá un equipo renovado luego de la salida de varias voleibolistas.

Finalmente, Alianza Lima cerrará esta serie de eventos por todo lo alto. El club de La Victoria organizará su Noche Blanquiazul en el Coliseo Eduardo Dibós con un cuadrangular internacional

Esta contará con elencos como Fluminese de Brasil, River Plate de Argentina y Regatas Lima. Los cuatro conjuntos se enfrentarán en dos días (sábado 25 y domingo 26 de octubre) en el complejo deportivo de San Borja, que lucirá repleto tras agotarse todas las entradas.

De esta manera, finalizarán las presentaciones y darán paso al arranque de la Liga Peruana de Vóley, donde Alianza buscará su tan ansiado tricampeonato, mientras que los demás clubes intentarán frenar el buen momento de las ‘íntimas’.

