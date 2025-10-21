La FPV retrocede y reprograma el debut de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley 2025/26 permitiendo desarrollo de la Noche Blanquiazul

Alianza Lima participará en el debut de la LPV 2025/26. - Crédito: Difusión

Alianza Lima dirá presente en el arranque de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Si bien hubo una clara intención de ausentarse para darle prioridad absoluta a la Noche Blanquiazul, las autoridades ‘íntimas’ llegaron a un acuerdo con la Federación Peruana de Vóley (FPV) con el propósito de modificar el horario del choque inaugural contra Kazoku No Perú.

[NOTICIA EN DESARROLLO...]