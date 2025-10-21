Perú Deportes

La FPV retrocede y reprograma el debut de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley 2025/26 permitiendo desarrollo de la Noche Blanquiazul

La Federación Peruana de Vóley ha llegado a un acuerdo con las autoridades aliancistas para modificar el horario del partido inaugural contra Kazoku No Perú el próximo 26 de octubre

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Alianza Lima participará en el debut de la LPV 2025/26. - Crédito: Difusión

Alianza Lima dirá presente en el arranque de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Si bien hubo una clara intención de ausentarse para darle prioridad absoluta a la Noche Blanquiazul, las autoridades ‘íntimas’ llegaron a un acuerdo con la Federación Peruana de Vóley (FPV) con el propósito de modificar el horario del choque inaugural contra Kazoku No Perú.

