IPD anuncia que la cancha del Estadio Nacional está casi lista: esto fue lo que causó su deterioro

El Instituto Peruano del Deporte anuncia el cierre de las obras esenciales en el campo y áreas principales del Estadio Nacional, garantizando el pronto regreso de la actividad futbolística bajo estrictos estándares de seguridad y calidad técnica (IPD)

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) confirmó que los trabajos de rehabilitación del campo en el Estadio Nacional se encuentran en su fase final, con miras al inminente regreso de la actividad futbolística en el recinto. La intervención responde a las observaciones realizadas por la Contraloría General de la República, que en abril recomendó una serie de acciones destinadas a mejorar tanto el césped como las facilidades deportivas.

Según el IPD, el plan de recuperación avanzó conforme a un cronograma exhaustivo, lo que permitió alcanzar un progreso cercano al 100%.

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Las labores han sido ejecutadas bajo la supervisión de la actual administración, cuyo objetivo es restablecer la operatividad y la seguridad del principal escenario deportivo del país.

El IPD asegura la casi total recuperación del campo

La recuperación del gramado del Estadio Nacional alcanzó un avance cercano al 100%, según el IPD, que destacó el cumplimiento del cronograma y la supervisión permanente. (IPD)

El Instituto Peruano del Deporte detalló que la restauración del césped y de las áreas principales del Estadio Nacional ha seguido un programa técnico que contempló todas las recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República. En su comunicado oficial, la entidad precisó: “Realizamos todas las labores correspondientes para contar con un gramado e instalaciones en óptimas condiciones en favor de todos nuestros deportistas y comunidad en general”.

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De acuerdo con los reportes técnicos, el avance de la obra se acerca al 100%. El IPD explicó que este proceso se desarrolló bajo “un cronograma debidamente estructurado y cumplido a cabalidad”. La gestión actual, presidida por Sergio Ludeña Visalot, ha priorizado la infraestructura deportiva, destinando recursos y supervisando la ejecución de los trabajos para restaurar tanto el campo de juego como los espacios auxiliares.

La entidad reiteró que la recuperación del estadio es parte de su misión institucional de promover el deporte bajo “un enfoque de integridad y respeto a la normativa vigente”. Estas acciones buscan garantizar condiciones seguras y adecuadas para la reanudación de partidos oficiales y eventos deportivos de alto nivel.

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Recomendaciones de la Contraloría y observaciones sobre el estado del estadio

Un informe de la Contraloría reveló que gran parte del campo del Estadio Nacional presentaba deterioro crítico, obligando al IPD a acelerar las labores de recuperación. (IPD)

El informe de la Contraloría General emitido en abril señaló deficiencias notorias en el estado del césped y de la pista atlética del Estadio Nacional, atribuyendo el deterioro al uso frecuente del recinto para actividades no deportivas. El organismo de control advirtió que la falta de mantenimiento, sumada a la realización de conciertos y otros eventos, generó un “alto grado de deterioro” en el campo de fútbol y dificultó la recuperación técnica requerida.

Durante una inspección realizada el 15 de abril, los auditores constataron que cerca del 90% del terreno carecía de césped adecuado, mientras que se evidenció la utilización de métodos de siembra no previstos por la normativa de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL). Además, la Contraloría alertó sobre el “deterioro de la pista atlética” y señaló la presencia de maleza y daños en las instalaciones que limitan el uso deportivo del recinto.

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El informe también destacó que el presupuesto aprobado para el mantenimiento del césped, equivalente a S/700.000, aún no había sido ejecutado en su totalidad, y que la contratación de servicios especializados seguía pendiente al momento de la auditoría. La situación obligó al IPD a acelerar las gestiones y adoptar medidas correctivas inmediatas, con el objetivo de restablecer la funcionalidad del estadio antes del retorno del fútbol profesional.

Estado de las instalaciones y desafíos para la gestión deportiva

El IPD enfrenta el desafío de restaurar integralmente el Estadio Nacional tras reportes de deterioro en tribunas, accesos y sistemas de seguridad del recinto deportivo. (IPD)

Además del campo de juego, el reporte de la Contraloría identificó deficiencias en las estructuras metálicas del techo de las tribunas, la pista atlética y el sistema de videovigilancia del estadio. En particular, se detectó oxidación en las estructuras de soporte y un funcionamiento inadecuado en el 60% de las cámaras de seguridad, que no han sido renovadas desde 2011 y carecen de tecnología moderna para el monitoreo de accesos y áreas comunes.

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El informe oficial precisa que “la falta de actualización tecnológica y de mantenimiento genera una falsa sensación de seguridad y dificulta la gestión de emergencias”. Asimismo, se registró que el 40% de las luminarias instaladas en las tribunas está fuera de servicio, situación que afecta la visibilidad durante eventos deportivos y de entretenimiento.

Respecto a la pista atlética, la Contraloría indicó que su deterioro responde tanto al desgaste natural como a la instalación de infraestructuras ajenas al ámbito deportivo, lo que ha limitado su uso para entrenamientos y competencias. El diagnóstico incluyó la advertencia sobre la necesidad de reparar la entrada principal del estadio, tras el desprendimiento de una baldosa desde tres metros de altura, incidente que llevó a su cierre temporal y acordonamiento para prevenir accidentes.

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El titular del IPD recibió un plazo de cinco días hábiles para implementar acciones que reviertan las condiciones detectadas, conforme al mandato de la Contraloría. La intervención integral del Estadio Nacional busca no solo restaurar su funcionalidad, sino también garantizar la seguridad de deportistas, personal y visitantes en uno de los recintos más emblemáticos de la infraestructura deportiva peruana.