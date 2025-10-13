Universitario se quedó sin corona: cayó 0-3 en la fecha final del Atenea Open 2025 ante el equipo anfitrión

Universitario cayó en sets corridos ante Atlético Atenea y perdió el título del Atenea Open 2025. Crédito: Prensa U

Universitario de Deportes no pudo cerrar su participación en el Atenea Open 2025 como esperaba. El sexteto ‘crema’, que llegaba como principal favorito al título tras una destacada actuación en las primeras jornadas, fue sorprendido en la fecha final por Atlético Atenea, el equipo organizador del cuadrangular, que se impuso con autoridad por un categórico marcador de 3-0 (25-20, 25-15 y 25-22).

El encuentro se disputó en un ambiente intenso, con gran apoyo para el conjunto local en el Coliseo del Colegio La Salle, que aprovechó cada oportunidad para incomodar el juego de las dirigidas por Francisco Hervás. Aunque la ‘U’ mostró momentos de reacción, especialmente en el primer y tercer set, no logró mantener la solidez que lo había caracterizado en los compromisos previos.

Con esta derrota, Universitario cerró su participación en el cuadrangular sin poder levantar el trofeo, pese a haber logrado dos victorias convincentes en las fechas iniciales del Atenea Open 2025. El revés deja, sin embargo, aprendizajes importantes para el plantel de las ’pumas’, que busca llegar en su mejor forma al inicio de la Liga Peruana de Vóley Femenino.

Por su parte, Atlético Atenea celebró con entusiasmo un triunfo que le da confianza para la próxima temporada liguera. El elenco de las ‘diosas’ mostró carácter y contundencia para imponerse ante uno de los equipos protagonistas del campeonato anterior y quedarse con el título de su propio torneo. Sin duda, esto eleva las expectativas para el reto que se avecina.

Las ‘pumas’ fueron superadas en sets corridos por las ‘diosas’ y se quedaron sin el título del torneo cuadrangular. (Video: Latina)

Más allá del resultado final, el Atenea Open 2025 fue una valiosa instancia de preparación para cada uno de los equipos participantes. En el caso de Universitario, la derrota no opaca el trabajo que viene desarrollando el cuerpo técnico ni el potencial del grupo. El cuadro ’merengue’ tiene una base sólida y ya lo ha demostrado; ahora buscará corregir errores y afinar los últimos detalles para encarar la campaña oficial.

La campaña de Universitario en el Atenea Open 2025

Universitario de Deportes inició su participación en el Atenea Open 2025 con un triunfo ante la selección peruana sub-19, que formó parte del cuadrangular como preparación para los próximos Juegos Bolivarianos. En ese primer encuentro, el conjunto de Ate se impuso por 3-1 y comenzó con el pie derecho su recorrido en el torneo amistoso.

En su segunda presentación, el equipo dirigido por Francisco Hervás mostró una versión más sólida y logró una victoria clara frente a Géminis, resolviendo el duelo en sets corridos. Con ese desempeño convincente, todo apuntaba a que las ‘pumas’ se quedarían con el título. Sin embargo, en la jornada final fueron superadas por Atlético Atenea y terminaron conformándose con el segundo lugar del certamen.

Universitario se quedó con el segundo lugar del Atenea Open 2025.

Por su parte, el conjunto organizador tuvo un cierre perfecto. Atlético Atenea, que presentó a su nuevo plantel ante su público, se repuso de la derrota inicial ante Géminis y encadenó dos triunfos clave frente a Perú Sub-19 y Universitario. Con ese rendimiento, las ‘diosas’ lograron quedarse con la primera edición de su torneo y levantaron el trofeo en casa.

¿Cuándo inicia la Liga Peruana de Vóley 2025/26?

Todo va quedando listo para el inicio de la temporada 2025/26 de la Liga Peruana de Vóley. La jornada inaugural está programada para el sábado 25 y domingo 26 de octubre, fechas en las que se disputarán seis encuentros que marcarán el arranque oficial del campeonato y el debut de los 12 clubes que competirán en la máxima categoría nacional.