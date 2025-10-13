Perú Deportes

Universitario se quedó sin corona: cayó 0-3 en la fecha final del Atenea Open 2025 ante el equipo anfitrión

El sexteto dirigido por Francisco Hervás no pudo mantener su buen rendimiento y cayó en sets corridos ante Atlético Atenea, que le arrebató el título en la última jornada del cuadrangular

Eliezer Benedetti

Por Eliezer Benedetti

Guardar
Universitario cayó en sets corridos
Universitario cayó en sets corridos ante Atlético Atenea y perdió el título del Atenea Open 2025. Crédito: Prensa U

Universitario de Deportes no pudo cerrar su participación en el Atenea Open 2025 como esperaba. El sexteto ‘crema’, que llegaba como principal favorito al título tras una destacada actuación en las primeras jornadas, fue sorprendido en la fecha final por Atlético Atenea, el equipo organizador del cuadrangular, que se impuso con autoridad por un categórico marcador de 3-0 (25-20, 25-15 y 25-22).

El encuentro se disputó en un ambiente intenso, con gran apoyo para el conjunto local en el Coliseo del Colegio La Salle, que aprovechó cada oportunidad para incomodar el juego de las dirigidas por Francisco Hervás. Aunque la ‘U’ mostró momentos de reacción, especialmente en el primer y tercer set, no logró mantener la solidez que lo había caracterizado en los compromisos previos.

Con esta derrota, Universitario cerró su participación en el cuadrangular sin poder levantar el trofeo, pese a haber logrado dos victorias convincentes en las fechas iniciales del Atenea Open 2025. El revés deja, sin embargo, aprendizajes importantes para el plantel de las ’pumas’, que busca llegar en su mejor forma al inicio de la Liga Peruana de Vóley Femenino.

Por su parte, Atlético Atenea celebró con entusiasmo un triunfo que le da confianza para la próxima temporada liguera. El elenco de las ‘diosas’ mostró carácter y contundencia para imponerse ante uno de los equipos protagonistas del campeonato anterior y quedarse con el título de su propio torneo. Sin duda, esto eleva las expectativas para el reto que se avecina.

Las ‘pumas’ fueron superadas en sets corridos por las ‘diosas’ y se quedaron sin el título del torneo cuadrangular. (Video: Latina)

Más allá del resultado final, el Atenea Open 2025 fue una valiosa instancia de preparación para cada uno de los equipos participantes. En el caso de Universitario, la derrota no opaca el trabajo que viene desarrollando el cuerpo técnico ni el potencial del grupo. El cuadro ’merengue’ tiene una base sólida y ya lo ha demostrado; ahora buscará corregir errores y afinar los últimos detalles para encarar la campaña oficial.

La campaña de Universitario en el Atenea Open 2025

Universitario de Deportes inició su participación en el Atenea Open 2025 con un triunfo ante la selección peruana sub-19, que formó parte del cuadrangular como preparación para los próximos Juegos Bolivarianos. En ese primer encuentro, el conjunto de Ate se impuso por 3-1 y comenzó con el pie derecho su recorrido en el torneo amistoso.

En su segunda presentación, el equipo dirigido por Francisco Hervás mostró una versión más sólida y logró una victoria clara frente a Géminis, resolviendo el duelo en sets corridos. Con ese desempeño convincente, todo apuntaba a que las ‘pumas’ se quedarían con el título. Sin embargo, en la jornada final fueron superadas por Atlético Atenea y terminaron conformándose con el segundo lugar del certamen.

Universitario se quedó con el
Universitario se quedó con el segundo lugar del Atenea Open 2025.

Por su parte, el conjunto organizador tuvo un cierre perfecto. Atlético Atenea, que presentó a su nuevo plantel ante su público, se repuso de la derrota inicial ante Géminis y encadenó dos triunfos clave frente a Perú Sub-19 y Universitario. Con ese rendimiento, las ‘diosas’ lograron quedarse con la primera edición de su torneo y levantaron el trofeo en casa.

¿Cuándo inicia la Liga Peruana de Vóley 2025/26?

Todo va quedando listo para el inicio de la temporada 2025/26 de la Liga Peruana de Vóley. La jornada inaugural está programada para el sábado 25 y domingo 26 de octubre, fechas en las que se disputarán seis encuentros que marcarán el arranque oficial del campeonato y el debut de los 12 clubes que competirán en la máxima categoría nacional.

Temas Relacionados

Universitario VóleyAtenea OpenAtlético AteneaVóley peruanoPeru-deportes

Más Noticias

Sergio Peña respondió a Ricardo Gareca por el regreso de seleccionados a la Liga 1: “Volví porque soy hincha de Alianza Lima”

El dorsal 18 de la escuadra ‘blanquiazul’ se mantuvo nueve temporadas ininterrumpidas en el fútbol del ‘Viejo Continente’. Días atrás, el ‘Tigre’ señaló que la repatriación de futbolistas del extranjero al torneo doméstico coincidió con su salida de la selección

Sergio Peña respondió a Ricardo

Marcos López opinó del debut de Felipe Chávez con Perú y expresó firme mensaje: “La selección no es para cualquiera”

El lateral zurdo desestimó las versiones sobre una supuesta falta de apoyo hacia el juvenil del Bayern Múnich y valoró su entrega y calidad

Marcos López opinó del debut

Ángela Leyva inició con buen pie una nueva temporada en la Superliga de Turquía: brilló en el primer triunfo del Besiktas

La voleibolista peruana tuvo una actuación destacada en el arranque de la liga turca, ubicándose entre las tres máximas artilleras del encuentro frente a Ilbank Spor Kulübü

Ángela Leyva inició con buen

Fabio Gruber despeja las dudas con respecto a su unión con la selección peruana: “Nos reuniremos pronto”

El defensor central del Núremberg ha confirmado el interés desde las oficinas de la Videna. “Me sentiría incríblemente orgulloso y feliz”, comentó sobre el llamado de Manuel Barreto para los juegos ante Rusia y Chile en noviembre

Fabio Gruber despeja las dudas

Partidos de hoy, domingo 12 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada de este día está carga con varios encuentros, tanto en Perú como en diversas ligas sudamericanas, así como los cotejos de selecciones en Europa

Partidos de hoy, domingo 12
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“No queremos que nadie más

“No queremos que nadie más muera”, el desesperado mensaje de un niño a José Jerí en campamento de damnificados por incendio en SJM

“Ninguno debe quedarse”: alcalde de Pataz exige a José Jerí renovar por completo el Gabinete ministerial

“José Jerí nunca debió asumir”, aseguró Ruth Luque al ser consultada por tuits sexistas del nuevo presidente

Presidente Jerí reafirma compromiso constitucional y acuerda mesas técnicas con el alcalde de Pataz, ronderos y jóvenes

Cardenal Carlos Castillo: “No es posible que haya estos desprecios (...) ‘peruanos de primera y segunda clase’”

ENTRETENIMIENTO

Cuál es la canción de

Cuál es la canción de K-pop más reproducida en iTunes Perú hoy

Oliver Sonne e Isabella Taulund anuncian que serán padres y conmueven a sus seguidores con una emotiva publicación en redes

Las películas de Netflix en Perú para engancharse este día

Jefferson Farfán ofrece en venta su mansión de La Molina a Cristorata: “Sé que no me vas a fallar, habrá contrato de por medio”

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli llegan y deslumbran en Cusco: baile, besos y planes en el Valle Sagrado y Machu Picchu

DEPORTES

Sergio Peña respondió a Ricardo

Sergio Peña respondió a Ricardo Gareca por el regreso de seleccionados a la Liga 1: “Volví porque soy hincha de Alianza Lima”

Marcos López opinó del debut de Felipe Chávez con Perú y expresó firme mensaje: “La selección no es para cualquiera”

Ángela Leyva inició con buen pie una nueva temporada en la Superliga de Turquía: brilló en el primer triunfo del Besiktas

Fabio Gruber despeja las dudas con respecto a su unión con la selección peruana: “Nos reuniremos pronto”

Partidos de hoy, domingo 12 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo