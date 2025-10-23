Perú Deportes

Entradas para el inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025: cómo y dónde comprar boletos para los partidos de la fecha 1

Hoy, jueves 23 de octubre, comienza la venta de tickets para los primeros duelos del campeonato nacional. Conoce toda la información para asistir al Coliseo Miguel Grau del Callao

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Guardar
Entradas para la fecha 1
Entradas para la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025: todos los detalles de cómo y dónde comprar boletos para los primeros partidos.

Restan dos días para que vuelva la Liga Peruana de Vóley, la cual tendrá a 12 equipos peleando por el título nacional, que le pertenece a Alianza Lima en la actualidad. Esta temporada promete mucho y la presencia de los ‘voleilovers’ -una vez más- será importante para que este campeonato siga creciendo.

En ese sentido, la Federación Peruana de Vóley (FPV) realizó una publicación en sus redes sociales, donde brinda mayores detalles de la venta de entradas para que los fanáticos puedan asistir el fin de semana (sábado 25 y domingo 26 de octubre) al Coliseo Miguel Grau del Callao, escenario temporal del torneo producto de que los Juegos Bolivarianos se realizarán en el Polideportivo Lucha Fuentes.

"La expectativa de los aficionados para ver la Liga Peruana de Vóley Betsson crece porque solo faltan tres días nada más para el inicio del torneo, que promete ser muy competitivo“, comenzó la FPV en su publicación realizada durante la noche del miércoles 22.

El presidente de la FPV también habló de los precios de los boletos. (Latina TV)

Cuándo y dónde comprar entradas para el inicio de la Liga Peruana de Vóley

De acuerdo al post de la FPV, los boletos se podrán adquirir hoy, jueves 23 de octubre, tal y como lo adelantó su presidente Gino Vegas en la última conferencia de prensa. El proceso de venta comenzará a partir de las 16:00 horas de Perú.

Los hinchas del voleibol nacional deberán ingresar a la plataforma Joinnus en ese horario para comprar sus boletos para la primera fecha del campeonato. Las personas tendrán que crear una cuenta en dicho sitio web para tener la facilidad de adquirir sus tickets.

“Para que usted pueda asegurar su presencia en el coliseo con tiempo, Joinnus inicia hoy jueves, a partir de las 16:00 horas, la venta de entradas a través de su plataforma digital“, informó la Federación en su post.

Hasta el momento, no se han podido conocer los precios de las entradas, pero de acuerdo a Vegas estos continuarán siendo los mismos que la temporada pasada. "En principio los precios son los mismos que se manejaron en la última Liga, si más adelante hubiera un incremento en el precio, les haremos saber oportunamente“.

Gino Vegas con los entrenadores
Gino Vegas con los entrenadores de la Liga Peruana de Vóley. Crédito: FPV

Programación de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025

Sábado 25 de octubre

- Deportivo Soan vs Rebaza Acosta (14:45 horas / solo por web y app)

- Universidad San Martín vs Olva Latino (17:00 horas / TV, Web y App)

- Universitario de Deportes vs Deportivo Géminis (19:00 horas / TV, Web y App)

Domingo 26 de octubre

- Regatas Lima vs Deportivo Wanka (12:30 horas / solo por web y app)

- Alianza Lima vs Kazoku No Perú (15:30 horas / TV, Web y App)

- Circolo Sportivo Italiano vs Atlético Atenea (17:00 horas / TV, Web y App)

Programación confirmada de la fecha
Programación confirmada de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025.

Latina TV no pasará los partidos por Youtube

Latina es el dueño de los derechos de transmisión de la Liga Peruana de Vóley desde la temporada y ayudó a la viralización de este campeonato en el mundo. Una de las claves para conseguirlo fue pasar los partidos mediante su canal de Youtube.

Sin embargo, los dueños del canal han decidido no emitir los compromisos por ese medio durante esta nueva edición, con el objetivo de potenciar su marca. Ahora, solo lo pasará por televisión, página web y aplicación. Esta última tendría la opción de guardar todos los encuentros para ver las veces que los hinchas quieran.

Temas Relacionados

Liga Peruana de VóleyAlianza LimaUniversitario de DeportesSan MartínRegatas Limavóley peruanoperu-deportes

Más Noticias

Se reveló el delantero que pretende Alianza Lima en 2026 para competir con Paolo Guerrero y Hernán Barcos: “Franco Navarro habló con su agente”

El periodista Renato Luna dio a conocer de un atacante que juega en el fútbol chileno, que interesa a dos clubes más de la Liga 1 y que es prioridad en el club ‘íntimo’

Se reveló el delantero que

Alineaciones de Universitario vs Sporting Cristal HOY: posibles titulares para choque pendiente del Torneo Clausura 2025

Con dos bajas importante, el elenco ‘crema’ buscará imponerse a los ‘celestes’ para dar un paso clave en su lucha por el segundo certamen de la temporada. Conoce las posibles formaciones

Alineaciones de Universitario vs Sporting

Alianza Lima vs Kazoku No Perú: día, hora y canal TV confirmado del duelo por fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘íntimas’ disputarán dos partidos el fin de semana. Primero se enfrentarán al recién ascendido y después chocarán con River Plate en la Noche Blanquiazul

Alianza Lima vs Kazoku No

Con Alianza Lima confirmado, así se jugará la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: partidos, horarios y canales TV

Este sábado 25 de octubre volverá el campeonato nacional con grandes enfrentamientos. Alianza Lima buscará su tan ansiado ‘tri’

Con Alianza Lima confirmado, así

Programación de la Noche Blanquiazul 2025 de Alianza Lima: partidos, horarios y canal TV del cuadrangular de vóley

El cuadro ‘íntimo’ dio toda la información sobre su evento de presentación, donde participarán Regatas Lima, Fluminense y River Plate. Conoce todos los detalles

Programación de la Noche Blanquiazul
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gobierno solicitará facultades legislativas por

Gobierno solicitará facultades legislativas por 90 días para enfrentar la inseguridad ciudadana y el crimen organizado

Gobierno de José Jerí promete una unidad especializada, botón de pánico anti extorsión y ‘banco de voces’ contra la delincuencia

Dina Boluarte contempla volver al Reniec o ser candidata en 2026: “No sé si diputada o senadora”, señala su abogado

¿Rastro de Vladimir Cerrón?: revelan una boleta emitida a su nombre en hotel de San Juan de Lurigancho

Delia Espinoza no regresará como fiscal de la Nación: JNJ se niega a acatar medida del PJ por estos motivos

ENTRETENIMIENTO

Jesús Barco señalado por salidas

Jesús Barco señalado por salidas con joven huanuqueña en medio de su separación con Melissa Klug

Tiktoker Lemon Pay es repudiado por humillar a ancianos lanzándoles dinero al suelo: “Estoy regalando a gente pobre”

Kathy Sheen teme por la vida de una de sus gemelas tras síndrome de transfusión feto-fetal: “Rezo para que ambas se aferren a mí”

Lesly Castillo celebró fastuoso cumpleaños de su hija de más de 80 mil soles: “No hubo canje, mi esposo pagó todo”

Karla Tarazona renunciaría a Panamericana Televisión tras la llegada de Gisela Valcárcel, según Pati Lorena: “Ya se habrá ido”

DEPORTES

Alineaciones de Universitario vs Sporting

Alineaciones de Universitario vs Sporting Cristal HOY: posibles titulares para choque pendiente del Torneo Clausura 2025

Alianza Lima vs Kazoku No Perú: día, hora y canal TV confirmado del duelo por fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Con Alianza Lima confirmado, así se jugará la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: partidos, horarios y canales TV

Programación de la Noche Blanquiazul 2025 de Alianza Lima: partidos, horarios y canal TV del cuadrangular de vóley

Partidos de hoy, jueves 23 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo